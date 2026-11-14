Otwarcie wystawy „Polesie w fotografii Józefa Szymańczyka”

Koncert, który został zaprezentowany na scenie Centrum Kultury w Pogirach odbył się po raz pierwszy w tej nowo wybudowanej placówce kultury. Widz, który wypełnił salę Centrum Kultury przyjął brawami występy młodych Polaków mieszkających w Pogirach. Przed koncertem odbyła się również ważna część dzisiejszych obchodów, a mianowicie otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz Narodowego Muzeum w Lublinie „Polesie w fotografii Józefa Szymańczyka”.

Organizatorka koncertu Julia Kacziurina Butko

Dzisiejsze wydarzenie jest ważne również tym, że po raz pierwszy w nowym budynku została zorganizowana impreza poświęcona tak ważnej dacie dla wszystkich Polaków rozsianych po świecie w tym, nam mieszkającym na Litwie. Pamiętajmy, że tylko kultywując swoje tradycje, znając swój język, pamiętając historię swojego narodu pozostajemy mocni, pozostajemy Polakami. Serdecznie dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego koncertu Pani Julii Kacziurinej Butko oraz wszystkim, kto wziął udział. Mamy nadzieję, że takie święta i obchody narodowych dat ważnych dla Polaków będą regularną częścią programu działalności Centrum Kultury w Pogirach.

Koncert łączył narrację historyczną z polskim folklorem

Na scenie zaprezentował się zespół polskich tańców ludowych „Promyki” w pełnym składzie – od najmłodszych tancerzy, przez młodzież, aż po ich rodziców. Wspólny występ pokoleń stał się metaforą pielęgnowania polskiej tożsamości i historii. W programie artystycznym wystąpił również zespół „Ballada” pod kierownictwem Teresy Kołtan.

„Polonez pokoleń”

Publiczność zgromadzona w Centrum Kultury mogła podziwiać przekrój polskich tańców narodowych i regionalnych. W repertuarze znalazły się m.in.: Polonez „Pan Tadeusz”, wiązanka tańców wileńskich, walc wileński, a także tańce śląskie („trojak” i „grozik”), kaszubskie oraz wielkopolska „Polka Lipka”. Kulminacyjnym punktem wieczoru był „Polonez pokoleń”, w którym dzieci, rodzice i młodzież wspólnie zatańczyli na scenie, podkreślając znaczenie jedności w pielęgnowaniu narodowych tradycji.

Przekaz nowym pokoleniom

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że kultywowanie własnej kultury, znajomość języka i pamięć o historii są fundamentami, które pozwalają społeczności zachować silną tożsamość narodową. Wyrażono nadzieję, że sukces frekwencyjny i artystyczny tego spotkania przyczyni się do wpisania podobnych uroczystości na stałe w program działalności Centrum Kultury w Pogirach.

– To wydarzenie i pełna sala jest dowodem na to, że polska tradycja pozostaje w naszych sercach żywa, a przekazywanie jej kolejnym pokoleniom jest naszym wspólnym obowiązkiem i powodem do dumy – zauważył Edward Kiejzik.

Fot. Centrum Kultury w Pogirach

Edward Kiejzik

Dyrektor Polskiego Teatru „STUDIO” w Wilnie

Vicedyrektor Centrum Kultury w Rudominie

Kierownik Centrum Kultury w Pogirach