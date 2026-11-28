Taką właśnie umiejętność ma Andrzej Ciecierski – reżyser, scenarzysta i operator obrazu, przez wiele lat związany z TVP Gdańsk, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy w Telewizji Polskiej. W swojej twórczości dokumentalnej przywraca pamięć o ludziach niezwykłych, często mało znanych, zapomnianych lub niesłusznie pomijanych. Bohaterami jego filmów są postaci historyczne, artyści, ludzie zasłużeni, ale też osoby, których losy odsłaniają mniej znane, niekiedy dramatyczne karty naszej przeszłości.

Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują Wilno i Wileńszczyzna. To właśnie tutaj odnajduje historie, które inspirują go do kolejnych filmowych poszukiwań. Opowiada o Fani Lewando – słynnej wileńskiej restauratorce, Stanisławie Filibercie Fleurym – wybitnym fotografie dokumentującym codzienne życie dawnego Wilna. Podążał śladami Adama Mickiewicza, odwiedzając muzeum poświęcone poecie. Zafascynowała go również postać hrabiego Kossakowskiego, bohatera filmu „Albumy z Wojtkuszek”, a także Zdzisława Badochy, któremu poświęcił dokument „Żelazny chłopiec”.

Obecnie pracuje nad filmem o Ryszardzie Serafinowiczu, urodzonym na dawnej Wileńszczyźnie, pierwszym prowadzącym słynny w całej Polsce teleturniej „Wielka Gra”.

O tym, jak odnajduje bohaterów swoich filmów, dociera do zapomnianych historii, co najbardziej fascynuje go w pracy dokumentalisty i skąd wzięła się jego miłość do Wilna i Wileńszczyzny, rozmawiamy z Andrzejem Ciecierskim.

Brenda Mazur: Zanim przejdziemy do wileńskich fascynacji, zapytam, jak trafia Pan na tematy swoich filmów? Czy to Pan odnajduje ich historie, czy raczej one same w pewnym sensie odnajdują Pana?

Andrzej Ciecierski: To chyba jedno z najczęściej zadawanych mi pytań. Odpowiem, że najlepszą rzeczą, z której rodzą się nowe tematy, jest rozmowa z ludźmi. Nie ukrywam, że uwielbiam spotkania po pokazach filmów. Widzowie podchodzą wtedy do mnie i opowiadają swoje historie – rodzinne albo takie, o których sami kiedyś usłyszeli od innych.

Później, w wolnych chwilach, któraś z tych opowieści wraca do mnie. Przypominam sobie jakieś nazwisko, związaną z nim historię i zaczynam wnikać w nią głębiej. Szukam informacji w internecie, w książkach, różnych publikacjach i innych źródłach. Analizuję, na ile dana historia mogłaby zainteresować widza. I bardzo często okazuje się, że z pozornie zwyczajnej rozmowy rodzi się świetny pomysł na film.

Tak było choćby z dokumentem „Nazywam się Beljung, Mikołaj Beljung” – historią niezwiązaną wprawdzie z Wilnem, ale niezwykle ciekawą. Beljung to Węgier z pochodzenia, który podczas II wojny światowej, po wielu życiowych perypetiach, znalazł się w Katowicach i zakochał w łączniczce Armii Krajowej i zaczął świadczyć usługi AK, występując w mundurze niemieckiego oficera. Pracując w niemieckim urzędzie, miał możliwość sporządzania dokumentów na oryginalnym papierze, z prawdziwymi pieczęciami, choć same dokumenty były oczywiście fałszywe.

Po wojnie ożenił się i pozostał w Polsce aż do śmierci. Wiele wskazuje na to, że mógł być pierwowzorem Hansa Klossa z kultowego serialu „Stawka większa niż życie”, ponieważ jego wojenny życiorys wykazuje uderzające podobieństwa do losów filmowego bohatera. Oczywiście były też istotne różnice – Kloss działał na rzecz wywiadu sowieckiego.

Film wzbudził w Katowicach duże zainteresowanie. Okazało się bowiem, że właściwie nikt z uczestników pokazu nie znał tej historii. Nikt wcześniej nie słyszał o Mikołaju Beljungu.

Pomysły na filmy rodzą się również podczas lektury różnych książek, esejów, opowiadań czy prywatnych zapisków, które w jakiś, czasem dość dziwny sposób, do mnie docierają.

Praca dokumentalisty przypomina trochę detektywistyczną przygodę. Co w tym procesie jest dla Pana najbardziej pasjonujące, a co najtrudniejsze?

Muszę powiedzieć, że początkowa praca dziennikarska nad tematem, który wydaje się świetny, interesujący, a czasami wręcz sensacyjny, bywa niekiedy zgubna. Zdarza się bowiem, że ostatecznie materiałów jest bardzo niewiele.

Wrócę tu jeszcze do Mikołaja Beljunga. Była to osoba znana w dawnej, katowickiej społeczności. Po wojnie został wicedyrektorem Orbisu, a także pierwszym dyrektorem Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Pomyślałem sobie, że otwarcie stadionu musiało odbyć się z wielką pompą, w obecności pierwszego sekretarza i innych ówczesnych osobistości. Tymczasem okazało się, że nie ma ani jednego zdjęcia Mikołaja Beljunga! I tu zaczyna się prawdziwa praca: trzeba szukać, ustalać, kto może coś powiedzieć, do kogo można dotrzeć, kto potwierdzi tę historię, a kto być może jej zaprzeczy.

Bywa też zupełnie inaczej. Przy pracy nad filmem „Albumy z Wojtkuszek” o hrabim Kossakowskim dotarliśmy do ogromnej liczby fotografii wykonanych przez samego hrabiego. Na szczęście, historia tylko częściowo zniszczyła jego dorobek i zgromadzone zbiory. Setki zdjęć zachowały się w Muzeum Narodowym w Kownie.

Czasami więc człowiek mówi: „Wow, ależ to świetny materiał!”, a innym razem na początku ma niewiele i musi brnąć dalej. Tak, szukanie, grzebanie w przeszłości to rzeczywiście praca detektywistyczna. A najpiękniejsze są chwile, kiedy wreszcie docieramy do sedna pomysłu, który stał się początkiem scenariusza.

Andrzej Ciecierski do wielu swoich filmów ma ogromny sentyment | Fot. archiwum prywatne

W Pana dorobku szczególne miejsce zajmują filmy związane z Wilnem i Wileńszczyzną. Opowiada Pan o ludziach, którzy stąd pochodzą, albo współtworzyli historię tego miasta i regionu. Czy pamięta Pan moment, w którym Wilno stało się dla Pana czymś więcej niż tylko interesującym miejscem na mapie?

Jeśli chodzi o Wilno, to jest to przedziwna historia, ponieważ w żaden sposób nie jestem z nim ani z Wileńszczyzną rodzinnie związany. Moja rodzina pochodzi spod Przemyśla, czyli z zupełnie innej części dawnych Kresów, z ich południowo-wschodniego krańca.

Przez wiele lat pracy w telewizji kilkakrotnie odwiedzałem Wilno, jeszcze za czasów Związku Sowieckiego. Było to miasto, które odbierałem zupełnie inaczej niż dzisiaj. Potem przyszedł moment, gdy Litwa odzyskała niepodległość, a Wilno, jako stolica wolnego państwa, zaczęło rozkwitać. Bywałem tu coraz częściej i miałem czas, żeby zwiedzać, spacerować, poznawać miasto.

Okazało się, że jest w tym Wilnie coś niezwykłego. Przypomniały mi się słowa Elizy Orzeszkowej, która pisała o nim: „Miasto czarowne, otoczone najpiękniejszą może w kraju przyrodą, stare, zadumane jakby, z gmachami, na których wyryte kilkusetletnie daty”. Dostrzegałem te kamienie, tablice, ślady związane z Polakami, z polskością, z ludźmi współtworzącymi to wielonarodowe i wielokulturowe miasto. Wtedy zrozumiałem, co Orzeszkowa miała na myśli. Wilno jest właśnie takie – piękne, magiczne, dostojnie noszące ślady historii.

Pierwszy film, jaki zrealizowałem o Wilnie, to „Mistrz scen rodzajowych” z 2018 r., poświęcony Stanisławowi Filibertowi Fleury’emu, mistrzowi fotografii dokumentującemu codzienne życie Wilna na przełomie XIX i XX w. Spędziliśmy wtedy w Wilnie kilka dobrych dni. I stało się coś naprawdę dziwnego, czego do dziś nie potrafię wytłumaczyć – po prostu zakochałem się w tym mieście. Po rodzinnej Gdyni stało się ono miejscem szczególnie bliskim mojemu sercu.

Stanisław Filibert Fleury pozostawił nam niezwykłe dokumenty dawnego Wilna w postaci przepięknych fotografii. Zapewne dzięki nim można spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Czy fotografia może być równie ważnym świadectwem historii jak źródła pisane czy relacje świadków?

Fotografia i moje filmy z nią związane połączyły dwa ukochane miasta, Gdynię i Wilno. Stare zdjęcia są bez wątpienia niezwykle ważnymi „opowiadaczami” historii.

Już na początku pracy nad filmem „Mistrz scen rodzajowych” ważne okazało się pewne zrządzenie losu, które niejako połączyło te dwa miasta. Okazało się bowiem, że po wojnie jedna z córek Stanisława Filiberta Fleury’ego przyjechała do Gdyni, zamieszkała tutaj i została nauczycielką w szkole podstawowej. Przywiozła ze sobą całkiem sporo prac ojca.

Po jej śmierci fotografie odziedziczyła prawnuczka fotografa, Aleksandra Fleury-Kręgielska, mieszkająca w Elblągu. Przekazała je do Muzeum Narodowego w Gdańsku, które ma w swoich zbiorach ponad pół tysiąca prac Fleury’ego. Mogłem więc skorzystać zarówno z tego dorobku, jak i z fotografii oraz dokumentów zachowanych w litewskich zbiorach, między innymi w atelier przedwojennego wileńskiego fotografa Leonarda Siemaszki.

Fotografia stała się również tematem innego mojego filmu – „Fotografowie”, opowiadającego o Bolesławie i Edmundzie Zdanowskich, uczniach innego słynnego mistrza obiektywu, Jana Bułhaka. I znów w nieco niezwykły sposób połączyła Gdynię z Wilnem. Zdanowscy wywodzili się bowiem z Wilna, tam mieszkali, fotografowali i pracowali. Po wojnie przyjechali do Gdyni, gdzie założyli szkołę plastyczną i współtworzyli podwaliny dzisiejszego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie.

Jednym z moich filmów są również „Tajemnice Joachima”, poświęcone podporucznikowi Joachimowi Joachimczykowi, którego losy także wiążą się z Wilnem. W czasie wojny przyjeżdżał tu, uczestnicząc w różnych akcjach. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, stając się swoistym fotoreporterem – wykonał setki zdjęć dokumentujących walki i codzienne życie stolicy. Z determinacją przechowywał je później, zakopane w swoim ogródku w Gdyni. W latach 80. odkopał je i całą ocalałą kolekcję przekazał do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Szczególne miejsce w dorobku Andrzeja Ciecierskiego zajmują Wilno i Wileńszczyzna. To właśnie tutaj odnajduje historie, które inspirują go do kolejnych filmowych poszukiwań | Fot. archiwum prywatne

Wśród Pana filmów są również opowieści o Fani Lewando, Muzeum Adama Mickiewicza czy hrabim Kossakowskim w „Albumach z Wojtkuszek”. Każda z tych historii jest inna. Czy nie ma Pan wrażenia, że Wileńszczyzna wciąż skrywa ogromną liczbę nieodkrytych biografii, które czekają na swojego filmowego opowiadacza?

Mam takie nieodparte wrażenie. Wilno jest historycznie tak bogate, tak nasycone różnymi historiami, że część jego dziejów odnalazłem również tutaj, u siebie, na Wybrzeżu. Wielu przesiedleńców przywędrowało w te strony ze swoimi opowieściami, których wcale nie zostawili za sobą w Wilnie.

Często zdarza się, że kiedy pracuję nad filmem, którego korzenie sięgają Wilna i Wileńszczyzny, ktoś podchodzi i mówi: „A moi dziadkowie pochodzą z Koleśnik”, „Moja babcia z Mickun”, „Rodzice z Podbrzezia, Zujun, z Antokola w Wilnie”. I wtedy zaczynają się opowieści…

Myślę, że tematów nigdy nie zabraknie. To niewyczerpane źródło historii. Również samo Wilno jest pod tym względem niezwykłe – praktycznie czego się człowiek nie dotknie, tam kryje się jakaś opowieść.

Tak właśnie było z Fanią Lewando. Pewnego dnia szedłem ulicą, zamyślony, ponieważ akurat pracowałem nad filmem „Albumy z Wojtkuszek”. Nagle na płycie chodnika zauważyłem dwie tabliczki. Na jednej widniało nazwisko Fania Lewando, na drugiej – Lazar Lewando. Ze zwykłej ciekawości sfilmowałem je, zastanawiając się: kim byli ci ludzie, że ich nazwiska znalazły się na chodniku? I tak otworzyła się przede mną historia kobiety, która odniosła wiele sukcesów, ale doświadczyła też ogromnych życiowych tragedii. Była słynną restauratorką dawnego Wilna. Zacząłem szukać źródeł i potomków Fani ze strony jej rodzeństwa, ponieważ sama nie miała dzieci. Dotarłem w końcu do jednego z wnuków jej siostry, mieszkającego w Izraelu. Był już mocno starszym panem, ale bardzo zainteresował się pomysłem realizacji filmu o swojej ciotecznej babci. Przekazał mi wiele rodzinnych opowieści.

Okazało się, że Fania wydała jedną z pierwszych w Europie książek kucharskich poświęconych potrawom wegetariańskim. Wojenna zawierucha sprawiła, że książka zaginęła. Po latach, w 1995 r., oryginalną książkę w języku jidysz odnalazły dwie Amerykanki na targach antykwarycznych w Szkocji. Doceniono jej wartość historyczną i przekazano egzemplarz do archiwum Żydowskiego Instytutu Naukowego YIVO w Nowym Jorku.

Bardzo mnie cieszy, że mój film „Fania Lewando” mogli obejrzeć również Polacy w Wilnie – niedawno odbył się tutaj jego pokaz. A już za chwilę dosłownie wylatuję z nim do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, aby zaprezentować go tamtejszej Polonii.

Duże wrażenie robi również film „Żelazny chłopiec”, poświęcony Zdzisławowi Badosze. Przybliża on dramatyczne losy jednego z najmłodszych i najzdolniejszych dowódców powojennego podziemia niepodległościowego – chłopca, który dorastał na Wileńszczyźnie, a wstępując do Armii Krajowej, zataił swój wiek. Czy podczas pracy nad filmami zdarza się Panu emocjonalnie związać z bohaterem? Czy po zakończeniu filmu trudno rozstać się z taką postacią?

To chyba najtrudniejsza część tej pracy. Kiedy przez wiele miesięcy siedzi się nad historią jednego człowieka, siłą rzeczy człowiek się do niego przywiązuje. Często trudno wtedy zachować dystans, nie wybielać bohatera, nie zakochać się w nim bezkrytycznie.

Mam taką zasadę, że kiedy film jest już gotowy, odkładam go na półkę na dwa, trzy tygodnie. Dopiero po tym czasie zaczynam oglądać go ponownie, już innym okiem. Przyglądam się nakręconym scenom, sprawdzam, czy czegoś nie ma za dużo, czy film nie jest zbyt przesłodzony. Staram się tego unikać. Dokument powinien być ciekawy, prawdziwy i niezbyt rozwleczony.

Ale wracając do pytania – tak, można się w bohaterze filmowym zakochać, można się nim zachwycić. Bardzo emocjonalny był dla mnie film o pani Henrietcie Kretz-Daniszewskiej, która stała się świadkiem najczarniejszych kart historii ludzkości. Jako pięcioletnie dziecko doświadczyła wybuchu II wojny światowej. Jej dzieciństwo zamieniło się w nieustanną walkę o przetrwanie – od bombardowań, przez getto, po ukrywanie się w ciemnych piwnicach…

Przyznam, że podczas rozmowy z bohaterką filmu w kilku momentach zakręciła mi się łza w oku.

Tak więc do wielu swoich filmów mam ogromny sentyment.

Plakat filmu Andrzeja Ciecierskiego o Fani Lewando | Fot. materiały prasowe

Obecnie pracuje Pan nad filmem o Ryszardzie Serafinowiczu, pierwszym prowadzącym kultowy teleturniej „Wielka Gra”. To postać znana wielu pokoleniom polskich telewidzów, ale związki z Wileńszczyzną mogą być dla wielu zaskoczeniem. Co skłoniło Pana do zainteresowania się właśnie jego życiorysem?

Ryszard Serafinowicz to dla wielu Polaków wciąż postać znana. Ci, którzy pamiętają telewizję z lat 1962–1969, z pewnością pamiętają również „Wielką Grę” i jej prowadzącego. Znacznie mniej osób zna jednak jego losy.

Serafinowicz urodził się w Dokszycach w 1924 r., w ówczesnym województwie wileńskim. Jego ojciec był, można by dziś powiedzieć, lekkoduchem i dość szybko opuścił rodzinę. Matka wyjechała więc z małym Ryszardem do Warszawy. Tam chłopiec się kształcił, dorastał, pracował, aż w końcu został prowadzącym jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych w Polsce.

Wokół jego osoby kryje się wiele tajemnic, które próbujemy rozwikłać. W każdym razie w 1969 r. wyjechał do Kanady, gdzie zmarł w 1972 r. Nie będę jednak zdradzał zbyt wiele, bo nasze detektywistyczne śledztwo wciąż trwa [śmiech].

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026