Smak zdrowia – jak jeść dobrze i czuć się lepiej każdego dnia

Łatwo pogubić się w gąszczu porad. Reklamy, internetowe artykuły i kolejne poradniki żywieniowe kuszą obietnicami zdrowia, szczupłej sylwetki i energii na cały dzień. Problem w tym, że zalecenia często wydają się wzajemnie sprzeczne. Raz słyszymy, że masło należy zastąpić margaryną, innym razem namawiają, by powrócić do masła. Oleje roślinne przez lata budziły wątpliwości, a dziś wiemy, że wiele z nich, zwłaszcza oliwa i olej rzepakowy, może być wartościowym elementem diety. Kawa raz trafia na listę podejrzanych, innym razem pojawiają się doniesienia o jej potencjalnych korzyściach. Jajka, niegdyś demonizowane przede wszystkim z powodu cholesterolu, również doczekały się bardziej wyważonej oceny.

Czy zatem zdrowe odżywianie to nieustanne podążanie za nowinkami? Niekoniecznie. Część zaleceń rzeczywiście zmieniała się wraz z rozwojem nauki. W innych przypadkach zmieniały się znów interpretacje badań, a medialne nagłówki upraszczały ich wnioski. Dlatego zamiast ślepo podążać za kolejną dietetyczną modą, warto przyjrzeć się temu, co naprawdę wiemy o jedzeniu.

Moda na light

W latach 80. i 90. XX w. w wielu krajach dużą popularność zdobyły produkty odtłuszczone. Wierzono, że ograniczenie tłuszczu w diecie jest prostą drogą do szczupłej sylwetki i zdrowszego serca. Sklepy szybko zapełniły się jogurtami, serkami i innymi produktami z napisem „light” lub „0 proc. tłuszczu”.

Niektóre z tych produktów nadal mogą być dobrym wyborem. Jednak kłopot zaczyna się wtedy, gdy napis na opakowaniu staje się dla nas jedynym wyznacznikiem jakości. Usunięcie tłuszczu może bowiem zmienić smak i konsystencję produktu, a producenci niekiedy rekompensują to dodatkiem cukru, skrobi lub innych składników. Nie oznacza to, że każdy odtłuszczony jogurt jest dosładzany albo niezdrowy. Warto po prostu sprawdzić skład i tabelę wartości odżywczych.

Współczesne zalecenia nie sprowadzają się do hasła „tłuszcz jest zły”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla znaczenie jego rodzaju. Tłuszcze nienasycone, obecne m.in. w oliwie, oleju rzepakowym, orzechach i rybach, są korzystniejszym wyborem niż nadmiar tłuszczów nasyconych. Te ostatnie znajdują się m.in. w maśle, tłustym mięsie i niektórych produktach mlecznych.

Wniosek? Nie trzeba bać się każdego grama tłuszczu. Lepiej wybierać jego wartościowe źródła i pamiętać, że produkt z napisem „fit” nie zawsze jest zdrowszy od zwykłego odpowiednika.

Sok owocowy czy cały owoc?

Jeszcze niedawno szklanka soku pomarańczowego była niemal obowiązkowym elementem na obrazku przedstawiającym idealne śniadanie. Kojarzyła się z witaminami, świeżością i energią. I rzeczywiście, stuprocentowy sok owocowy może dostarczać witamin oraz składników mineralnych. Nie jest jednak tym samym co cały owoc.

Podczas wyciskania owoc traci znaczną część błonnika, który pomaga regulować pracę przewodu pokarmowego i wpływa na tempo wchłaniania cukrów. W soku cukry są łatwiej dostępne, a napój można wypić znacznie szybciej, niż zjeść kilka pomarańczy. Co więcej, także naturalne cukry obecne w sokach zalicza się do tzw. cukrów wolnych, których spożycie WHO zaleca ograniczać.

Czy trzeba więc całkowicie zrezygnować z soku? Nie. Brytyjska służba zdrowia NHS zaleca, by łączna ilość soków owocowych, warzywnych i smoothie nie przekraczała 150 ml dziennie. To niewielka szklanka, a nie duży kubek wypijany do każdego śniadania.

Jakie więc jest rozwiązanie? Częściej wybierać jabłko, pomarańczę czy garść jagód, a sok traktować jako dodatek – nie zamiennik owoców. Warto też pamiętać, że owoce mrożone i warzywa mrożone mogą być równie praktycznym elementem zdrowego jadłospisu jak świeże produkty (miejmy to na uwadze zimą).

Płatki śniadaniowe – słodka pułapka?

Kolorowe opakowania obiecują witaminy, minerały, energię i smukłą sylwetkę. Płatki śniadaniowe wydają się więc idealnym rozwiązaniem dla zabieganych dorosłych i dla dzieci. Jednak nie wszystkie produkty zbożowe mają taką samą wartość odżywczą.

Część płatków, zwłaszcza tych powlekanych cukrem lub czekoladą, może zawierać spore ilości cukrów dodanych. Nawet określenia „fitness, „pełne energii” czy „z witaminami” nie mówią nam wszystkiego o składzie. Wzbogacenie produktu w kilka witamin nie sprawia automatycznie, że staje się on najlepszym wyborem na śniadanie.

Co zamiast tego? Dobrym rozwiązaniem są płatki owsiane, naturalne musli bez dużej ilości cukru czy owsianka z dodatkiem owoców, orzechów i jogurtu naturalnego. Taki posiłek dostarcza błonnika, a dzięki połączeniu produktów zbożowych, białka i wartościowych tłuszczów może zapewniać sytość na dłużej.

Nie chodzi o to, by na zawsze pożegnać ulubione chrupiące płatki. Warto jednak czytać etykiety i nie mylić atrakcyjnego opakowania z gwarancją zdrowia.

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Białe pieczywo i makaron

Przez lata piramida żywieniowa przypominała, że produkty zbożowe powinny stanowić ważną część codziennego jadłospisu. Później coraz większy nacisk zaczęto kłaść na wybór produktów pełnoziarnistych. Czy to oznacza, że biały chleb i makaron należy uznać za żywieniowych wrogów?

Nie. Możemy je spożywać, ale nie wyłącznie. Produkty z oczyszczonej mąki zawierają zwykle mniej błonnika i niektórych składników mineralnych niż ich pełnoziarniste odpowiedniki. Mogą też powodować szybszy wzrost poziomu glukozy we krwi, choć reakcja zależy również od rodzaju produktu, wielkości porcji i tego, z czym go jemy.

Pełnoziarnisty chleb, kasza gryczana, płatki owsiane czy makaron razowy to na ogół korzystne wybory, ponieważ dostarczają więcej błonnika. Nie oznacza to jednak, że zwykły makaron z warzywami i fasolą jest niezdrowy albo że kromka białego pieczywa przekreśla nasze starania o dobrą dietę.

Najważniejszy jest cały jadłospis, a nie pojedynczy produkt. Warto częściej sięgać po pełne ziarna, ale bez niepotrzebnego dzielenia jedzenia na „dobre” i „złe”.

Piramida żywieniowa przez lata była jednym z najpopularniejszych sposobów przedstawiania zasad zdrowego odżywiania. Jej kolejne wersje różniły się proporcjami i akcentami na proponowane produkty, co sprawia wrażenie, że naukowcy nieustannie zmieniają zdanie. W rzeczywistości zalecenia rozwijają się wraz z wynikami badań, a ich kształt zależy także od kraju i przyjętego modelu żywienia.

Coraz częściej obok piramidy pojawia się prostsza ilustracja: talerz zdrowego żywienia. Eksperci z Harvard T.H. Chan School of Public Health proponują, by mniej więcej połowę talerza zajmowały warzywa i owoce, jedną czwartą produkty pełnoziarniste, a pozostałą część wartościowe źródła białka, takie jak ryby, drób, fasola czy soczewica. Ważnym elementem są również zdrowe tłuszcze i woda jako podstawowy napój.

Ten model nie wymaga liczenia każdego kęsa ani ważenia porcji. Ma pomóc w zachowaniu odpowiednich proporcji i przypominać, że liczy się różnorodność.

Warto przy tym pamiętać, że żadna piramida ani ilustracja nie zastąpi indywidualnych zaleceń lekarza lub dietetyka w przypadku konkretnych chorób.

Dla większości osób podstawowe zasady pozostają jednak podobne: więcej warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i roślin strączkowych, mniej nadmiaru cukru, soli i wysoko przetworzonej żywności.

Co powinno znaleźć się na talerzu?

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że zdrowa dieta powinna być urozmaicona, zbilansowana i dostosowana do wieku, aktywności oraz indywidualnych potrzeb. Dla dzieci i młodzieży powyżej 10. roku życia WHO zaleca spożywanie co najmniej 400 gramów warzyw i owoców dziennie. To cel, który łatwiej osiągnąć, jeśli produkty te pojawiają się przy każdym posiłku, a nie tylko od święta.

Nie musimy od razu zmieniać całego jadłospisu. Wystarczy kilka prostych decyzji: pomidor i ogórek do kanapki, jabłko zamiast słodkiej przekąski, surówka do obiadu, garść orzechów do owsianki. Zdrowe odżywianie nie musi być skomplikowane ani drogie. Idzie zima – sezonowe warzywa, kiszonki, kasze, jaja, strączki czy mrożone owoce mogą być podstawą wielu wartościowych posiłków.

Warto też zwrócić uwagę na napoje. Woda powinna być naszym codziennym wyborem, a słodzone napoje najlepiej ograniczać. WHO zaleca, by cukry dostarczały mniej niż 10 proc. dziennej energii, a jeszcze korzystniejsze może być ograniczenie ich do 5 proc. Nie chodzi wyłącznie o cukier dodawany do herbaty. Znajdziemy go również w słodyczach, słodzonych napojach, słodkich płatkach, ciastkach i wielu gotowych produktach.

Dorośli mają dziś szansę odkryć, że zdrowa kuchnia wcale nie musi być monotonna | Fot. Marian Paluszkiewicz

Zdrowe jedzenie zaczyna się od rozsądku

W natłoku informacji łatwo uwierzyć, że zdrowie zależy od jednego cudownego produktu, suplementu albo diety. Tymczasem nie istnieje jeden składnik, który naprawi skutki nieprawidłowych nawyków, podobnie jak jeden posiłek nie decyduje o naszym zdrowiu.

Nie trzeba również eliminować glutenu, nabiału czy wszystkich węglowodanów, jeśli nie ma ku temu konkretnych wskazań. Restrykcyjne diety nie przynoszą efektów „cud”, a niekiedy prowadzą do niepotrzebnych niedoborów.

Jeśli mamy wątpliwości dotyczące żywienia, lepiej szukać rzetelnych informacji w materiałach instytucji zdrowia publicznego lub skonsultować się z wykwalifikowanym dietetykiem, zamiast polegać na przypadkowych poradach z mediów społecznościowych.

Zdrowie nie zaczyna się i nie kończy na talerzu, ale to właśnie codzienne wybory mogą stać się dobrym początkiem zmiany. Ważna jest także regularność posiłków, odpowiednia ilość snu i ruch.

Smak zdrowia nie kryje się w jednej diecie

Jest w różnorodności, rozsądnych proporcjach i małych decyzjach podejmowanych każdego dnia. Zamiast więc zdawać się na żywieniowe mody, lepiej postawić na to, co sprawdza się od lat: jeść różnorodnie, wybierać dobre produkty, cieszyć się posiłkami i słuchać potrzeb własnego organizmu. Bo zdrowie naprawdę zaczyna się na talerzu – ale najlepiej smakuje wtedy, gdy towarzyszą mu umiar, wiedza i odrobina przyjemności.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 44 (128) 07-13/11/2026