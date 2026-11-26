W świątecznym czasie spotkajmy się, by wspólnie tworzyć, dzielić się radością i cieszyć się chwilami spędzonymi razem.

Wspólnie stworzymy świąteczny cud —własnoręcznie wykonamy ozdobę choinkową, która udekoruje nie tylko świąteczne drzewko, ale także nasze serca.

Rejestracja: https://forms.gle/Euk8ohmos15ZzpZY8

Niech twórczość nas łączy, a oczekiwanie na Boże Narodzenie napełnia serca ciepłem i radością!

Centrum Kultury w Rudominie