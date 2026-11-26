W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) z 21–27 listopada 2026 r. ukazał się wywiad z Dariuszem Wiśniewskim, konsulem generalnym RP na Litwie.

„Nie wiem, na ile to dyskusja dla samego dyskutowania”

Wiśniewski w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówił o dyskusji wokół litewskiego podatku od nadzwyczajnych zysków, który mógłby objąć m.in. Orlen Lietuva. Konsul określił rafinerię w Możejkach jako przedsięwzięcie strategiczne dla obu państw i zaznaczył, że strona polska nie oczekuje od Litwy wyjątkowych przywilejów.

„Nie wiem, na ile to dyskusja dla samego dyskutowania czy stroszenie piór przy świadomości, że w Seimasie – tu spekuluję – nie ma dla tego większości. Także niektórzy litewscy eksperci i politycy argumentują, że zysk z takiego podatku będzie niewielki, a naruszy on podstawy zaufania. Orlen Lietuva to nie tylko biznes, to przedsięwzięcie strategiczne dla obu państw” – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu”.

Nie zabrać to już jak dać

Odnosząc się do propozycji, by rezygnację z podatku uznać za obiecane przez Litwę, a niezrealizowane wsparcie inwestycji, Wiśniewski przywołał dane prezesa Orlenu.

„Nie znam szczegółów tej propozycji. Ale prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podał niedawno, że przez dwadzieścia parę lat Orlen zainwestował na Litwie dużo więcej, niż zarobił. Modernizacja rafinerii w Możejkach, tzw. bottom of the barrel i hydrokraking, jest zrealizowana w 70–80 procentach i opóźniona, bo główny wykonawca zbankrutował, a Orlen Lietuva przejął jego zobowiązania wobec litewskich podwykonawców. Nie sądzę, żeby Orlen czy państwo polskie oczekiwali od Litwy wyjątkowych przywilejów” – mówił w rozmowie z „KW”.

„Po litewskiej stronie jest dobre zrozumienie”

Konsul zaznaczył, że spór o podatek nie powinien przesłaniać wspólnych interesów obu państw.

„Jedziemy na tym samym wózku i łączy nas zbyt wiele, żebyśmy pozwalali sobie na »przyjemność« pokazywania palcem, kto ma zapłacić. Niezależnie od pohukiwań niektórych polityków, po litewskiej stronie jest dobre zrozumienie znaczenia tego projektu” – podkreślił w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (134) z 21–27 listopada 2026 r.