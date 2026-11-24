Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz zimowych spotkań mieszkańców i co roku przyciąga całe rodziny.

Rozświetlenie choinki to nie tylko symboliczny początek przygotowań do Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim okazja do wspólnego spotkania, rozmów i poczucia wyjątkowej atmosfery tego okresu. Świąteczne iluminacje nadadzą miastu szczególnego uroku, a blask choinki przypomni, że zbliża się jeden z najpiękniejszych okresów w roku.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Solecznik i całego rejonu, rodziny z dziećmi oraz wszystkich gości do wspólnego udziału w tym wydarzeniu.

Uroczyste rozświetlenie choinki odbędzie się 4 grudnia 2026 r. o godz. 19:00 na placu miejskim w Solecznikach.

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Starostwo w Solecznikach

Wydarzenie finansowane jest przez Samorząd Rejonu Solecznickiego.

Impreza będzie filmowana i fotografowana

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego