W Unii Europejskiej trwa debata nad projektem budżetu UE na lata 2028-2034. Irlandia, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie UE, przedstawiła projekt budżetu, który zakłada cięcia w wysokości ok. 140 mld euro. Wcześniej swój projekt przedstawiła Komisja Europejska, gdzie wydatki były na poziomie 1,76 bln euro. Skorygowany projekt zakłada wydatki w wysokości 1,583 bln euro w cenach z 2025 r. i ma być podstawą negocjacji na szczycie przywódców UE w dniach 26-27 listopada.

Wschodnia flanka

Litwa tradycyjnie opowiada się za większym budżetem UE, dlatego do propozycji cięć podchodzi z dużą rezerwą. „Nie jesteśmy zadowoleni, oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni, jednak prawdopodobnie nie uda się uniknąć tych cięć” — powiedział agencji BNS minister finansów Taurimas Valys.

W ramach tzw. koperty krajowej dla Litwy przewidziano około 14,2 mld euro. Jednocześnie litewska roczna składka do unijnego budżetu miałaby wynosić około 1,2 mld euro. To oznacza, że Litwa nadal pozostanie beneficjentem netto unijnych funduszy i w ciągu 7 lat otrzyma niemal o 6 mld euro więcej, niż sama wpłaci.

Około 12,5 mld euro z tej kwoty miałoby zostać przeznaczone na politykę spójności, rolnictwo i inne tradycyjne obszary finansowania. Z tego co najmniej 4,7 mld euro przewidziano dla słabiej rozwiniętego regionu Litwy Środkowej i Zachodniej, 4,4 mld euro na wspólną politykę rolną, a 23 mln euro na rybołówstwo.

Kolejne około 1,2 mld euro zaplanowano na migrację, ochronę granic, bezpieczeństwo i sprawy wewnętrzne, natomiast około 0,5 mld euro na Społeczny Fundusz Klimatyczny. Osobno przewidziano 678 mln euro na likwidację elektrowni jądrowej w Ignalinie.

Litwa domaga się większych wydatków na wschodnią flankę unii. „Wschodnia flanka musi zostać uznana za priorytet horyzontalny” — powiedziała agencji BNS Rasa Budbergytė, przewodnicząca sejmowej Komisji do Spraw Europejskich.

Obrona, energetyka, infrastruktura

Litewscy politycy mają nadzieję, że porozumienie w sprawie budżetu UE na lata 2028-2034 uda się osiągnąć do końca bieżącego roku, podczas irlandzkiej prezydencji w Radzie UE. Jednym z największych krytyków irlandzkiej propozycji jest Francja. Pałac Elizejski podkreślił, że propozycja nie spełnia francuskich oczekiwań i jest rozczarowująca.

— Oczywiście 6 mld to duża suma, ale trzeba popatrzeć realnie na sytuację. W ciągu tych siedmiu lat zmienią się ceny, zmieni się gospodarka, dlatego jeśli zestawimy pieniądze unijne z naszym PKB, to ewidentnie widać, że pomoc europejska się zmniejszy. Być może nie warto na zapas niepokoić się, bo raczej nie będzie zapaści finansowej. Tylko mniejsze dofinansowanie ze strony unii oznacza, że te wszystkie planowane inwestycje dotyczące infrastruktury, energetyki i temu podobne sprawy będą musiały zostać sfinansowane z budżetu państwa, czyli to będą musieli opłacić wszyscy podatnicy. I do tego musimy szykować się już teraz — komentuje sytuację w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Nerijus Mačiulis, starszy ekonomista Swedbanku.

Specjalista jest przekonany, że wydatki państwowe muszą być planowane w bardziej przemyślany sposób.

— Widzimy, że już są problemy z przyszłorocznym budżetem. Rząd stoi przed mnóstwem wyzwań. Pieniędzy zwyczajnie brakuje. Tu chodzi o wszystkie sektory, czyli obrona, infrastruktura, wydatki socjalne. Po kilku latach ten problem będzie jeszcze większy — dodaje Mačiulis.

Unia Europejska w ubiegłym tygodniu przedstawiła plany nałożenia podatku na największe światowe firmy świadczące usługi cyfrowe. Uzyskane w ten sposób środki miałyby posłużyć do finansowania kolejnego budżetu wspólnoty. Propozycja ma pomóc przezwyciężyć rozbieżności między państwami członkowskimi dotyczące długoterminowego finansowania UE.

„Nie jesteśmy zadowoleni, jednak prawdopodobnie nie uda się uniknąć tych cięć” — powiedział Taurimas Valys | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

Zgodnie z projektem przedstawionym przez przewodniczącego Rady Europejskiej António Costę podatek miałby obejmować firmy, których roczny obrót z działalności cyfrowej w UE wynosi co najmniej 50 mln euro, a globalny obrót przekracza 750 mln euro.

Takie przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do uiszczania „rocznej opłaty odpowiadającej 3 proc. rocznego obrotu netto uzyskanego z reklamy internetowej, usług pośrednictwa cyfrowego oraz danych generowanych przez użytkowników” — wynika z dokumentów opublikowanych przez Radę Europejską. „Podatek ten w żadnym wypadku nie jest wymierzony w konkretną firmę ani państwo” — zapewnił António Costa, odnosząc się do nowej daniny, która ma zastąpić wcześniej proponowany przez Komisję Europejską podatek od dużych przedsiębiorstw.

Nerijus Mačiulis sądzi, że podatek cyfrowy może być pomocny w obecnej sytuacji.

— Podatek może stać się jednym z dodatkowych źródeł dochodu. Tu ważne, jak na to zareagują Stany Zjednoczone, bo przede wszystkim tutaj chodzi o amerykańskie spółki. Z pewnością za kadencji Donalda Trumpa reakcja będzie bardzo negatywna. Tym niemniej, za kilka lat Trump już nie będzie prezydentem, dlatego ten podatek może sprawdzić się i będzie wcielony w życie — ocenia ekonomista.