23 listopada w naszym kraju jest obchodzony Dzień Wojska Litwy. W tym dniu w 1918 r. ówczesny premier i minister obrony Augustinas Voldemaras podpisał rozkaz powołania Rady Obrony. Tę datę uważa się za początek Litewskich Sił Zbrojnych. Próby tworzenia własnego wojska były podejmowane już wcześniej. Po rewolucji lutowej w Rosji powstał Związek Litewskich Oficerów. Wówczas zaczęto formować litewskie oddziały w ramach rosyjskiego wojska.

Zaufanie społeczne

Wojsko, obok policji, to instytucja o jednym z najwyższych wskaźników zaufania społecznego. W sierpniu, jak wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez Baltijos tyrimai na zlecenie agencji informacyjnej ELTA, wojsku ufało 75 proc. mieszkańców kraju. W maju zaufanie względem armii było na poziomie 70 proc. Podobnie było w poprzednich miesiącach. Generalnie więc zaufanie społeczeństwa wobec armii waha się w granicach błędu statystycznego.

— Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wojsko Litwy składa się ze wszystkich obywateli kraju. W moim przekonaniu, zaufanie względem wojska w społeczeństwie zaczęło rosnąć, kiedy został przywrócony pobór. Wówczas mieszkańcy zrozumieli swoją rolę w obronie państwa. Zrozumieli, że wojsko to nie jest jakiś mityczny twór, tylko ogół społeczeństwa. Kiedy człowiek zaczyna rozumieć, jaka jest mu przeznaczona rola odnośnie wojska, to bardziej zaczyna ufać tej instytucji — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Darius Antanaitis, ekspert ds. wojskowości oraz major rezerwy Litewskich Sił Zbrojnych.

Odnowiona strategia

17 listopada Sejm RL poparł zaktualizowaną Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, której celem jest wzmocnienie gotowości Litwy do odparcia agresji militarnej, zwiększenie odporności państwa i społeczeństwa oraz zapewnienie skutecznego odstraszania potencjalnego agresora. Projekt poparło 99 posłów. Żaden z parlamentarzystów nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

W zaktualizowanym dokumencie Rosja została określona jako długoterminowe, bezpośrednie i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. W strategii zaznaczono, że do 2030 r. Moskwa może rozwinąć zdolności militarne umożliwiające jej prowadzenie pełnoskalowej wojny konwencjonalnej z NATO.

— Kiedy zadajemy pytanie, czy Wojsko Litwy jest w stanie nas obronić, to musimy rozumieć, że, mówiąc „wojsko”, mamy na myśli obywateli Litwy. Jak już wspominałem wojsko tworzą żywi ludzie. Zadając pytanie, czy potrafi nas obronić, w pierwszej kolejności każdy musi zadać pytanie sobie, czy jesteśmy gotowi do obrony swego kraju, rodziny, domu? Moim zdaniem na dzisiaj społeczeństwo i wojsko jest w stanie obronić swoją ojczyznę. Oczywiście, ważną rolę w obronie kraju mają nasi sojusznicy. Właśnie z tego względu zostaliśmy członkiem NATO — podkreśla Darius Antanaitis.

W przyszłym roku do wojska ma być powołanych ponad 5 tys. osób | Fot. Marian Paluszkiewicz

Poczucie obywatelskości

Pod koniec października odbyło się posiedzenie Rady Obrony Państwa. Po posiedzeniu prezydent Gitanas Nausėda poinformował, że rozważane jest wprowadzenie powszechnego poboru młodych mężczyzn od 2032 r. Litewskie Siły Zbrojne poinformowały, że młodzi ludzie byliby powoływani do służby dwa razy w roku — latem i zimą. Jak zapowiedziano, dziewięciomiesięczna obowiązkowa służba wojskowa pozostanie podstawowym modelem służby.

Antanaitis sądzi, że w razie ewentualnej agresji większość społeczeństwa broniłoby Litwy.

— Społeczeństwo Litwy jest gotowe do obrony, ponieważ zna, jakie są zagrożenia. Z pewnością nie możemy stwierdzić, że każdy mieszkaniec jest pozytywnie nastawiony do tej kwestii. Tym niemniej, absolutna większość jest nastawiona pozytywnie. To jest bezpośrednio powiązane z tym, że w społeczeństwie rośnie poczucie obywatelskości. Mieszkańcy kraju dołączają nie tylko do Związku Strzelców, ale również do innych organizacji, których celem jest wzajemna pomoc. Trzeba jasno powiedzieć, że wojsko jest na tyle silne, na ile silne jest społeczeństwo obywatelskie — twierdzi ekspert.

„Naszą siłą są ludzie”

Litewskie Siły Zbrojne planują w przyszłym roku powołać do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej ponad 5 tys. osób. Jak poinformowała armia, już teraz ponad 2 tys. młodych ludzi zadeklarowało chęć odbycia służby w charakterze ochotników. Większość poborowych ma odbyć dziewięciomiesięczną służbę wojskową, natomiast część osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje przydatne wojsku — służbę trwającą trzy miesiące.

Do dziewięciomiesięcznej obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej powoływani są młodzi ludzie w wieku od 18 do 22 lat. Uczniowie, którzy znaleźli się na listach poborowych, są wzywani do odbycia służby bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

„Siła Litewskich Sił Zbrojnych nie tkwi wyłącznie w uzbrojeniu czy planach — naszą siłą są ludzie. Każdy żołnierz, od szeregowego po generała, przyczynia się dziś do tego, byśmy byli gotowi bronić naszego państwa. Miniony rok pokazał, że w obliczu kryzysów i ataków hybrydowych potrafimy szybko się uczyć, dostosowywać do nowych warunków oraz wzmacniać bezpieczeństwo nie tylko własne, ale także całej wschodniej flanki NATO. Dziś chcę powiedzieć jasno: Litwa ma armię, której może zaufać” — oświadczył podczas ubiegłorocznych obchodów Dnia Wojska Litwy generał Raimundas Vaikšnoras, dowódca Litewskich Sił Zbrojnych.