Pierwszy – i jak zapewniają organizatorki, nie ostatni – Kongres Kobiet Wileńszczyzny współprowadziły organizacje Akademia Wolności i Akademia Liderów Obywatelskich. Organizatorem kongresu była Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a partnerami – Klub „Wileńszczyzna jest Kobietą” i Samorząd Rejonu Wileńskiego.

– Mamy 30 osób, aktywnych liderek, oczywiście z Wileńszczyzny, ale także Polki z Polski, które wskażą nam drogę. Wśród nich będzie Ania Matusewicz, która jest przewodniczącą Rady Kobiet Miasta Gdyni, więc chcemy skorzystać z tej wiedzy, z jej doświadczenia. Będziemy gościć też Agnieszkę Lichnerowicz, autorkę książki „Idzie wojna?”, która wskazuje, w jaki sposób nie popadać w panikę, a korzystać z tego, żeby się wzmocnić zarówno jako społeczność, ale także jako kobiety zamieszkujące takie specyficzne terytorium jak pogranicze – zapowiadała przed wydarzeniem w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Barbara Jundo-Kaliszewska, jedna z organizatorek, politolożka z Ejszyszek w rej. solecznickim.

Zaktywizować Polki

Z kolei Anna Złotkowska, przedsiębiorczyni i współorganizatorka, wyjaśniła, że chodzi o aktywizację kobiet, Polek – choć nie tylko. – Klub „Wileńszczyzna jest Kobietą” zaistniał już od pewnego czasu u nas tutaj, w regionie, i mam nadzieję, że dzisiejszy kongres stanie się tradycyjnym wydarzeniem. Takim zdarzeniem wspólnym z Akademią Wolności, z Akademią Liderstwa, którą tutaj prowadzi pani Barbara Jundo-Kaliszewska. Chodzi nam o to, żeby dziewczyny, żeby panie, kobiety Wileńszczyzny, Litwy, Polki Litwy znalazły dla siebie taką bezpieczną przestrzeń do dialogu, do inspirowania się nawzajem, do składania potencjału w taki sposób, po prostu nabierając inercji w swoich działaniach, żeby udostępniały doświadczenie – mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Anna Złotkowska, przewodnicząca Klubu „Wileńszczyzna jest Kobietą”.

Zapytaliśmy Annę Złotkowską o Rady Kobiet, które powstają przy samorządach w Polsce. Taka rada jest przy m.in. samorządzie Gdańska czy Łodzi. – Taka Rada Kobiet przy samorządach na Litwie jest końcowym celem całej naszej działalności – żeby kobiety na stanowiskach decydujących ujawniały swoje doświadczenie i swoje talenty coraz bardziej, szły coraz bardziej aktywnie, żeby głos kobiet był słyszany – wyjaśniła. Dodała, że liczą, że takich kongresów będzie więcej.

– Mamy nadzieję na co najmniej jeden taki kongres w roku. Wiadomo, gdyby to było co pół roku, byłybyśmy bardziej skuteczne. Ale w tej chwili po prostu możemy tylko planować i przyglądamy się, poszukujemy poprzez ten kongres partnerek do bardziej aktywnego działania, w bardziej wymiernych obszarach – podsumowała.

Szeroki program kongresu

Dr Barbara Jundo-Kaliszewska do pomocy w organizacji kongresu zaprosiła uczestniczki Koła Naukowego Europy Środkowej i Wschodniej przy Uniwersytecie Łódzkim, które specjalnie na ten kongres przyjechały na Litwę.

Kongres zaczął się w restauracji „Sakwa” na Antokolu w Wilnie od „Warsztatów z pamięci” Bożeny Mozyro i wydarzenia „Dobro ma skrzydła” Bożeny Naruszewicz z oprawą muzyczną Teresy Blaževičienė. Choć główna część wydarzenia była zaplanowana w Zułowie, to wieczorem 14 listopada uczestniczki wróciły do „Sakwy” na spotkanie z Agnieszką Lichnerowicz, autorką książki „Idzie wojna?”, oraz na koncert Vox Cordis z piosenkarką Katarzyną Parszutą.

Główna część obrad odbyła się w Zułowie. Wykład „Czas kobiet” wygłosiła prof. Elżbieta Kuzborska-Pacha. W panelu „Siła kobiet – odporność wspólnoty” wystąpiły: Jolanta Urbanowicz, Agnieszka Filipiak, Katarzyna Bogdziewicz, Aleksandra Kuczyńska-Zonik i Aurora Degesytė. W panelu „Na własnych zasadach – liderki pogranicza” prelegentkami były: Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, Małgorzata Wenclik, Bożena Lisowska, Anna Matusewicz i Alina Kieżun. W panelu „Kobieta przyszłości – od wizji do działania” wystąpiły Barbara Mosaro, Danuta Narbut, Renata Rudnicka i Maja Błaszkiewicz. Panele moderowały kolejno: Barbara Jundo-Kaliszewska, Anna Złotkowska i Hana Kaminskienė.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) 21-27/11/2026