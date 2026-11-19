Od 19 do 27 listopada Dom Kultury Polskiej będzie gościł teatry z Rabki-Zdroju, Krakowa, Torunia i Białegostoku. Wśród czterech przedstawień znalazły się propozycja dla najmłodszych, nagradzany spektakl dla dorosłych, musical i komedia o sprawach ostatecznych.

Co czujemy i jak o tym mówić

Pierwsze spotkanie będzie należało do dzieci. 19 listopada o godz. 10:00 i 12:00 w Sali Koncertowej DKP Teatr Lalek Rabcio z Rabki-Zdroju pokaże spektakl „Emocje — co to takiego?”, przeznaczony dla widzów od czwartego roku życia.

Każdy maluch wie, jak to jest się zezłościć, zasmucić albo cieszyć tak bardzo, że trudno usiedzieć w miejscu. Nie zawsze jednak potrafi powiedzieć, co się z nim dzieje. Z pomocą przychodzą aktorzy Rabcia, którzy zaproszą publiczność do fantazyjnego laboratorium emocji. Uczuciom będzie można przyjrzeć się poprzez lalki, ruch i piosenki. W scenicznych sytuacjach dzieci zapewne rozpoznają niejeden własny kłopot, a rodzice znajdą punkt wyjścia do dalszej rozmowy.

Za scenariusz i reżyserię odpowiedzialna jest Honorata Mierzejewska-Mikosza, scenografię przygotowała Joanna Jaśko-Sroka, muzykę napisała Iga Eckert. Przedstawienie otrzymało wyróżnienie honorowe na XXI Międzynarodowym Festiwalu Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek ANIMA — Olsztyn 2026. Jury doceniło wyobraźnię twórców, zespołową animację i sposób nawiązania kontaktu z młodą publicznością.

Została zauważona także działalność samego teatru. Komisja Artystyczna 32. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej wyróżniła Rabcia za pracę na rzecz polskiej dramaturgii, ofertę dla lokalnej społeczności oraz pielęgnowanie sztuki lalkowej. W Wilnie będzie można zobaczyć, jak te doświadczenia przekładają się na spotkanie z najmłodszymi. Spektakl trwa godzinę, bez przerwy.

Rewolucja w teatrze Groteska

Dwa dni później przyjdzie czas na zupełnie inny teatr. 21 listopada o godz. 17:00 w Sali Teatralnej DKP krakowska Groteska wystawi „Męczeństwo i śmierć Marata” Petera Weissa w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Przedstawienie jest przeznaczone dla widzów od 15. roku życia.

Akcja rozgrywa się w zakładzie psychiatrycznym w Charenton. Pacjenci, prowadzeni przez markiza de Sade, przygotowują widowisko o ostatnich chwilach Jeana-Paula Marata. Historia rewolucji francuskiej szybko staje się czymś więcej niż odtwarzaniem dawnych wydarzeń. Powracają pytania o wolność, przemoc i odpowiedzialność za zmianę, którą chce się przynieść światu. Z czasem coraz trudniej oddzielić grane role od tego, co dzieje się między bohaterami.

Dużą rolę w przedstawieniu odgrywają kostiumy i lalki ludzkich rozmiarów. Marika Wojciechowska za scenografię otrzymała nagrodę na 30. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” w Toruniu w 2024 r. Podczas tej samej edycji honorowo wyróżniono Piotra Klimka za muzykę. Spektakl zdobył również Lalkarski Atest Jakości LAJK POLUNIMA i został wskazany w podsumowaniu sezonu 2023/2024 miesięcznika „Teatr” w kategorii najlepszego przedstawienia teatru lalkowego.

Wileński pokaz pozwoli poznać tę stronę sztuki lalkowej, która wciąż może zaskakiwać widzów kojarzących ją przede wszystkim z dziecięcą widownią. Tu aktorzy i lalki opowiadają o konfliktach, z którymi mierzy się świat dorosłych. Przedstawienie trwa dwie godziny.

Dni Kultury Polskiej dają rzadką możliwość poznania kilku polskich scen w jednym miejscu | Fot. Piotr Kuczaj, opr. red.

Na miłość nigdy nie jest za późno?

24 listopada o godz. 18:30 w Sali Koncertowej DKP wystąpi Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Przywiezie przedstawienie „Kuguar. Musical” według scenariusza i z muzyką Donny Moore — opowieść o kobietach, które próbują na nowo poukładać swoje życie.

Bohaterki mają za sobą różne doświadczenia i lata spełniania oczekiwań innych. Teraz chciałyby wreszcie pomyśleć o sobie. Tylko jak się do tego zabrać, gdy wokół nie brakuje opinii o tym, co dojrzałej kobiecie wypada, z kim powinna się spotykać i na co jest już rzekomo za późno?

Twórcy musicalu przyglądają się tym dylematom z humorem i autoironią. Relacje z młodszymi mężczyznami, próby odzyskania pewności siebie i kolejne życiowe niespodzianki przynoszą zabawne sytuacje. Łatwo jednak odnaleźć w nich znajome obawy: przed oceną, odrzuceniem czy zrobieniem pierwszego kroku. To propozycja na wieczór z przyjaciółmi, po którym rozmowa może potrwać jeszcze długo.

Spektakl wyreżyserowała Agnieszka Płoszajska, choreografię przygotował Michał Cyran, a kierownictwo muzyczne objął Bartek Staszkiewicz. Aktorom towarzyszą pianista i perkusista, więc piosenki zabrzmią z muzyką na żywo. Musical jest przeznaczony dla widzów od 16. roku życia. Trwa dwie godziny z przerwą.

Ze Śmiercią w podróży

Teatralny program zakończy 27 listopada „Autostrada” Michaela McKeevera w reżyserii Andrzeja Mastalerza. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku pokaże ją o godz. 18:30 w Sali Teatralnej DKP.

Charlie Cox dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chory. To dopiero początek jego kłopotów. Zabrany po drodze autostopowicz Wally oznajmia, że jest jego Śmiercią, a samochód odmawia posłuszeństwa na pustyni. Trudno o towarzystwo i okoliczności, które mniej sprzyjałyby spokojnej podróży.

A jednak w tej historii jest miejsce na humor, nieoczekiwane spotkania, a nawet miłość. Charlie wciąż ma pragnienia, wciąż czegoś szuka i czegoś się obawia. Właśnie dlatego opowieść o końcu życia staje się także opowieścią o tym, jak chciałoby się je przeżyć.

Białostocka „Autostrada” była polską prapremierą sztuki McKeevera. Po raz pierwszy wystawiono ją w 2017 r. W obsadzie są Katarzyna Siergiej, Monika Zaborska, Bernard Bania, Marek Cichucki i Sławomir Popławski. Kameralne przedstawienie trwa 80 minut i spodoba się miłośnikom filmów Woody’ego Allena.

Polskie teatry blisko wileńskiej publiczności

Każdy z zaproszonych zespołów przywiezie do Wilna inny język teatralny i inną historię. Będzie można zobaczyć, jak lalki pomagają dzieciom rozpoznawać uczucia, jak opowiadają o rewolucji, a także spędzić wieczór przy musicalowych piosenkach czy komedii z niecodziennym bohaterem. Dni Kultury Polskiej dają rzadką możliwość poznania kilku polskich scen w jednym miejscu. Warto skorzystać z tej okazji — z dziećmi, przyjaciółmi albo po prostu z ciekawości teatru, którego na co dzień nie mamy pod ręką.

XIII Dni Kultury Polskiej odbędą się od 17 do 29 listopada 2026 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy ul. Naugarduko 76. Bilety na spektakle dla dorosłych są dostępne na kakava.lt oraz w DKP. Bilety na „Emocje — co to takiego?” można kupić w DKP, w pokoju 203, od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:00. Szczegółowy program znajduje się na polskidom.lt.

Zadanie jest dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 r.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna. Partner strategiczny — Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Inf. Seweryna Kardis,

koordynator projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie