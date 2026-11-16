Gigant literatury – Stanisław Barańczak

Urodził się 13 listopada 1946 r. w Poznaniu, w rodzinie lekarskiej. W domu ważne miejsce zajmowały literatura, poczucie humoru, pracowitość i troska o drugiego człowieka. Wrażliwość społeczna przyszłego poety kształtowała się również pod wpływem historii. W czerwcu 1956 r., gdy na ulicach Poznania robotnicy wystąpili przeciwko komunistycznej władzy, Stanisław miał niespełna 10 lat. Poznański Czerwiec stał się jednym z doświadczeń, które pomagają nam zrozumieć jego późniejszą niezgodę na przemoc i kłamstwo.

Talent, który szybko dał o sobie znać

W 1960 r. Barańczak rozpoczął naukę w poznańskim „Marcinku”, słynnym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego. Wyróżniał się zdolnościami humanistycznymi i językowymi, dużo czytał. Już jako nastolatek próbował tłumaczyć poezję z angielskiego i rosyjskiego.

Po maturze w 1964 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Szybko połączył pracę naukową z działalnością literacką. W 1968 r. ukazał się jego debiutancki tom poezji „Korekta twarzy”. Stał się jednym z twórców środowiska Nowej Fali, nazywanej również Pokoleniem ’68.

Ważnym doświadczeniem pokolenia Barańczaka był Marzec 1968 r. – studenckie protesty przeciwko represjom i ograniczaniu wolności słowa. Poeta coraz wyraźniej dostrzegał, że język może służyć zarówno opisywaniu rzeczywistości, jak i jej fałszowaniu. Właśnie dlatego w swojej twórczości tak uważnie przyglądał się słowom, ich znaczeniom i manipulacjom, którym bywają poddawane.

W 1973 r. obronił doktorat poświęcony twórczości Mirona Białoszewskiego i rozpoczął karierę naukową. Nie zrezygnował jednak z pisania ani z działalności opozycyjnej.

Emigracja, której nie planował

W latach 70. Barańczak był jednym z założycieli KOR (Komitet Obrony Robotników) i podpisał „List 59” wyrażający sprzeciw wobec planowanych zmian w Konstytucji PRL, za co został usunięty z pracy na uniwersytecie. Objęto go całkowitym cenzorskim zakazem druku. Jako naukowiec i poeta był odcięty od środków do życia i możliwości publikowania.

W 1978 r. otrzymał propozycję pracy na Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych. Wyjazd opóźniały jednak odmowy wydania paszportu przez władze PRL. Dopiero w marcu 1981 r. poeta mógł opuścić Polskę. Zamierzał wyjechać na kilka lat i wrócić do kraju. Plany przekreśliło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. – czasowy pobyt za oceanem przerodził się w wieloletnią emigrację.

Barańczak zamieszkał w Newtonville pod Bostonem i związał się z Harvardem, gdzie przez wiele lat kierował Katedrą Języka i Literatury Polskiej im. A. Jurzykowskiego. Przybliżał amerykańskim studentom polską literaturę i kulturę, pozostając jednocześnie blisko związany z polskim życiem intelektualnym, „Kulturą” Jerzego Giedroycia.

W tym czasie rozwinęły się jego relacje z Czesławem Miłoszem uważane za jedne z najbardziej fascynujących i lojalnych przyjaźni w historii powojennej polskiej literatury. Łączył ich nie tylko status emigrantów i praca na amerykańskich uczelniach, ale przede wszystkim szacunek dla wzajemnego intelektu i talentu.

Ciekawym wątkiem jest też przyjaźń z Wisławą Szymborską, która trwała 40 lat i opierała się na unikalnym połączeniu wzajemnego podziwu, czułości językowej i wielkiego poczucia humoru.

Ambasador polskiej kultury

Pobyt w Stanach Zjednoczonych przyniósł Barańczakowi nowe możliwości rozwijania pasji translatorskiej. Tłumaczył na język angielski dzieła m.in. Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, pomagając ich twórczości docierać do zagranicznych czytelników. Równie imponujące były jego przekłady na język polski. Tłumaczył Emily Dickinson, Johna Donne’a czy W.H. Audena i dramaty Williama Szekspira. Mówiono o nim, że potrafił przełożyć „dwa Szekspiry w jedno lato”, oddając nie tylko sens oryginału, ale też jego rytm, dowcip i językowe niuanse.

Od lat 90. jego aktywność ograniczyła choroba Parkinsona. Poeta zmarł 26 grudnia 2014 r., w swoim domu w Newtonville, w wieku 68 lat. Został pochowany na słynnym Mount Auburn Cemetery. Spoczywa tam obok wybitnych amerykańskich myślicieli, pisarzy i naukowców.

O poezji i twórczości Stanisława Barańczaka rozmawiamy z dr Teresą Dalecką, badaczką i historyczką literatury związaną z Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Wspólnie przyglądnijmy się temu, co w twórczości poety pozostaje żywe, poruszające i zaskakująco aktualne.

Brenda Mazur: Litwa ma za sobą własną, trudną drogę do wolności i doświadczenie sprzeciwu wobec systemu komunistycznego. Czy w tym kontekście poezja Stanisława Barańczaka jest znana litewskim Polakom, zwłaszcza młodemu pokoleniu – uczniom polskich szkół na Litwie?

Teresa Dalecka: Kwestia recepcji na Litwie twórczości poszczególnych polskich pisarzy i poetów jest rzeczą dość skomplikowaną, a indywidualne upodobania literackie poszczególnych osób raczej są poza zasięgiem badaczy. Jednak częściowo odpowiedzi na postawione pytanie udzielają ramy programowe nauczania literatury w lokalnych polskich szkołach. Stanisław Barańczak występuje tu jako autor „do wyboru” w ostatnich klasach gimnazjalnych. Zostaje żywić nadzieję, że jest przez nauczycieli wybierany i omawiany z uczniami.

Zarówno poezja, jak i biografia Barańczaka mogą stanowić interesujący punkt wyjścia do rozmowy o doświadczeniach Polski i Litwy pod rządami komunistycznymi, o represjach politycznych i walce o niepodległość. Niemniej jednak aktualne są kwestie manipulacji językiem, dezinformacji i propagandy, której jesteśmy przecież poddawani na co dzień. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że rok 2027 przez Senat RP został ogłoszony Rokiem Świadomości i Bezpieczeństwa Informacyjnego. Jeśli zatem Barańczak nie był dotychczas częstym wyborem na lekcjach języka polskiego, warto zachęcać nauczycieli do zmiany tej sytuacji.

Dr Teresa Dalecka: „Człowiek czyta poezję, poszukując w niej odpowiedzi na nurtujące go pytania. W twórczości Barańczaka na pewno jest wiele odpowiedzi, należy jednak zaznaczyć, że niełatwych” | Fot. Marian Paluszkiewicz

Jak młodzi czytelnicy mogą dziś odbierać jego twórczość? Czy odnajdą w wierszach Barańczaka odniesienia do własnych doświadczeń, czy może jego poezja, mocno osadzona w realiach PRL, wymaga najpierw historycznego objaśnienia?

Na pewno poezja Stanisława Barańczaka potrzebuje intelektualnego zaangażowania, aktywnej postawy ze strony czytelnika, świadomego procesu dialogu z tekstem. Innymi słowy, jest wymagająca w odbiorze, niekiedy nawet bardzo trudna. Jeśli jednak nie boimy się wyzwań, satysfakcja czytelnicza jest zapewniona. Myślę, że w przypadku młodych odbiorców poezję Barańczaka najlepiej rozpatrywać na dwóch poziomach: z jednej strony, jako świadectwo konkretnej epoki historycznej oraz z drugiej – jako relację o mechanizmach, które pozostają aktualne niezależnie od czasu i miejsca. Historyczne objaśnienie jest niewątpliwie potrzebne, ale nie powinno przesłaniać uniwersalnego wymiaru twórczości poety. Dla współczesnego młodego człowieka najbardziej aktualne są tematy dotyczące wolności jednostki, mechanizmów prowadzących do ograniczania samodzielności w myśleniu, a szczególnie presji otoczenia w naszym totalnie globalnym świecie. Ponadto to właśnie Stanisław Barańczak może pomóc zrozumieć, że język jest potężnym narzędziem, używanym zarówno w dobrych, jak i w złych celach. Język powinien służyć porozumieniu, ale często jest wykorzystywany do ukrywania prawdy bądź narzucania gotowych schematów myślenia, określonego obrazu świata.

Wracając do pytania, czytając wiersze Barańczaka z młodymi osobami, warto chyba najpierw zapytać o to, jakie emocje w nich wywołują i czy kojarzą się z otaczającą rzeczywistością. Następnie zaś dodać kontekst historyczny powstania tekstów.

Wiele utworów Barańczaka powstało w odpowiedzi na doświadczenie cenzury, propagandy i politycznego zniewolenia. Czy dzisiejszy czytelnik, który nie pamięta tamtych czasów, może te treści zrozumieć?

Zdecydowanie tak. Chociaż twórczość Stanisława Barańczaka jest ściśle związana z konkretnym doświadczeniem historycznym, mówi również o procesach, które nie zniknęły wraz z upadkiem komunizmu. Wydaje się, że dzisiaj żyjemy w świecie autocenzury, która polega na tym, że człowiek sam ogranicza swoje wypowiedzi czy poglądy, nawet jeśli nikt bezpośrednio mu tego nie zabrania. Robi to z obawy przed powszechnym dzisiaj hejtem, z obawy o odrzucenie społeczne i inne negatywne konsekwencje. Z moich rozmów ze studentami wynika, że w dobie mediów społecznościowych młodzi ludzie często zastanawiają się, czy warto wyrazić swoją opinię, zanim opublikują komentarz lub post. Obawiają się, że ich wypowiedź zostanie źle odebrana i narazi ich na atak ze strony innych użytkowników internetu. Niebezpieczeństwo stanowi to, że człowiek stopniowo może przestać mówić, co naprawdę myśli, a zacząć mówić jedynie to, co uważa za bezpieczne. I tu w sukurs może przyjść poezja Stanisława Barańczaka, przekraczająca granice czasowe, z całą swoją odwagą wyrażania opinii.

W wierszach Barańczaka często spotykają się ironia, humor i poważna refleksja nad ludzkim losem. Jak ta niezwykła mieszanka wpływa na odbiór jego poezji?

Jestem pewna, że to właśnie połączenie ironii, humoru i poważnej refleksji stanowi jeden z największych atutów poezji Stanisława Barańczaka. Pozwala mówić o sprawach trudnych bez patosu, ale jednocześnie bardzo poważnie. Dzięki ironii dostrzegamy absurd w otaczającej rzeczywistości, poczucie humoru z kolei uważam za jedną z najważniejszych cech osoby myślącej. Chwyty stosowane przez Stanisława Barańczaka wprawiają w twórczy niepokój, poruszają najgłębsze struny ludzkiej wrażliwości, jak też służą demaskowaniu wszelkich niedorzeczności. Barańczak przy pomocy ostrej ironii pisał o tym, jak oficjalne deklaracje władz rozmijają się z rzeczywistością prostego człowieka. Dzisiaj, paradoksalnie, ale to dzięki m.in. poezji również możemy dostrzec nonsens oficjalnych komunikatów i odnieść się do nich krytycznie. Z kolei „ekwilibrystyka słowna” obecna u Barańczaka może być źródłem naszej satysfakcji czytelniczej. Poezja przyciągająca błyskotliwością i humorem, a przez to skłaniająca do głębszego namysłu zostaje na długo, zarówno w sercach, jak i umysłach.

Barańczak był znany z ogromnej dbałości o każde słowo. Czy można powiedzieć, że jego poezja uczy nas uważniej czytać, słuchać i myśleć?

Zgadzam się z taką opinią. Czesław Miłosz swego czasu pisał dużo o potrzebie uważności, zarówno w życiu codziennym, jak i w poezji. Podobne słowa można odnieść również do Stanisława Barańczaka. Akurat ten poeta przede wszystkim podkreślał, że słowa nie są całkowicie neutralne, niosą w sobie potężny ładunek, mogą zniekształcać otaczającą rzeczywistość czy manipulować emocjami. Dlatego też odpowiedzialność człowieka polega na dbałym stosunku do słów. Precyzyjny język w przypadku Barańczaka łączy się z odpowiedzialnością za prawdę, świadomością, że to, co mówimy, zazwyczaj ma konsekwencje.

Czy w poezji Barańczaka jest coś, co z upływem czasu nabiera jeszcze większej siły? Które tematy lub przesłania jego utworów wydają się dziś szczególnie aktualne?

Mamy skłonność, by w twórczości poetów doszukiwać się kwestii ponadczasowych, uniwersalnych. Teksty Stanisława Barańczaka na pewno nie utraciły swojej aktualności, co więcej, sytuacja międzynarodowa i kontekst polityczny sprawiają, że obserwujemy mechanizmy, o których pisał i które demaskował Barańczak. Dzisiaj szczególnie mocno wybrzmiewają kwestie dotyczące niezależności jednostki, odwagi w życiu codziennym, polegającej między innymi na odwadze wyrażania opinii, krytycznego myślenia, sprzeciwie wobec presji odgórnej, czy to ze strony władz, czy też małej grupy. Powiada się, że człowiek czyta poezję, poszukując w niej odpowiedzi na nurtujące go pytania. W twórczości Barańczaka na pewno jest wiele odpowiedzi, należy jednak zaznaczyć, że niełatwych, jako że niezwykle trudne są pytania, które podejmuje.

Który wiersz Stanisława Barańczaka poleciłaby Pani osobie, która dopiero zaczyna poznawać jego twórczość? Od czego najlepiej rozpocząć tę literacką przygodę?

Barańczaka, poleciłabym na początek wiersz „Co będzie świadectwem”. To tekst, w którym poeta podejmuje wiele kwestii, o których mówiłam wcześniej – problem prawdy, pamięci i odpowiedzialności za przeszłość. Podmiot liryczny pyta, co może być wiarygodnym świadectwem rzeczywistości. Ostatecznie najważniejszym świadkiem okazuje się dziecko, które dzięki swojej niewinności i zdolności zadawania pytań może pomóc odkryć prawdę o świecie dorosłych. W konkluzji autor podkreśla, że prawda może przetrwać dzięki kolejnym pokoleniom, jednak pod warunkiem, że nie utracą one zdolności krytycznego myślenia i zadawania trudnych pytań. Warto zachęcać młodzież do przyjmowania właśnie takiej postawy. Nauczyć tego może m.in. poezja Barańczaka.

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 45 (131) 14-20/11/2026