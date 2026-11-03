Polityka plików cookies (EU)

To oświadczenie dotyczące plików cookie było ostatnio aktualizowane 3 listopad 2026 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.



1. Wprowadzenie

Nasza strona internetowa, https://kurierwilenski.lt (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.

2. Czym są ciasteczka?

Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.

3. Czym są skrypty?

Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.

4. Co to jest pixel tag?

Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.

5. Ciasteczka

5.1 Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.

5.2 Cookies analityczne

Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.

5.3 Marketingowe / śledzące pliki cookies

Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.

5.4 Media społecznościowe

Na naszej witrynie, mamy treści z Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp, żeby promować poszczególne strony (np. przyciski "przypnij", "polub to", "podziel się") w mediach społecznościowych, jak Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp. Ta treść jest osadzona kodem pochodzącym z Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp i umieszcza pliki cookies. Ta treść może przechowywać i przetwarzać pewne informacje na potrzeby spersonalizowanych reklam.

Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności tych sieci społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z twoimi (osobistymi) danymi, które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości anonimizowane. Sieci społecznościowe Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.

6. Umieszczone pliki cookie

7. Zgoda

Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz preferencje" wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.

7.1 Zarządzaj swoimi ustawieniami zgody na pliki cookies

Załadowałeś politykę plików cookie bez obsługi javascript. Na AMP, możesz użyć przycisku zarządzania zgodą, który znajduje się na dole strony.

8. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie

Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.

Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.

9. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.

Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.

Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.

Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.

Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na dole tego oświadczenia cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (organu ochrony danych).

10. Dane kontaktowe

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i tego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:













Ta Polityka Plików Cookies została zsynchronizowana z cookiedatabase.org w dniu 3 listopad 2026.