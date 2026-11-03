Polityka plików cookies (EU)

To oświadczenie dotyczące plików cookie było ostatnio aktualizowane 3 listopad 2026 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.
1. Wprowadzenie
Nasza strona internetowa, https://kurierwilenski.lt (dalej: „strona internetowa”) używa plików cookie i innych powiązanych technologii (dla wygody wszystkie technologie są określane jako „pliki cookie”). Pliki cookie są również umieszczane przez strony zewnętrzne. W poniższym dokumencie informujemy o korzystaniu z plików cookie na naszej stronie internetowej.
2. Czym są ciasteczka?
Plik cookie to niewielki prosty plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera lub innego urządzenia. Informacje w nich przechowywane mogą zostać zwrócone na nasze serwery lub do serwerów odpowiednich stron trzecich podczas kolejnej wizyty.
3. Czym są skrypty?
Skrypt to fragment kodu programu, który służy do prawidłowego i interaktywnego działania naszej witryny. Ten kod jest wykonywany na naszym serwerze lub na twoim urządzeniu.
4. Co to jest pixel tag?
Web beacon (lub znacznik pikselowy) to mały, niewidoczny fragment tekstu lub obrazu na stronie internetowej, który służy do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Aby to zrobić, różne dane o tobie są przechowywane przy użyciu web beaconów.
5. Ciasteczka
5.1 Ciasteczka techniczne lub funkcjonalne
Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiamy odwiedzanie naszej strony internetowej. W ten sposób nie musisz wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej i, na przykład, przedmioty pozostają w koszyku, dopóki nie zapłacisz. Możemy umieścić te pliki cookie bez Twojej zgody.
5.2 Cookies analityczne
Używamy analitycznych plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony internetowej dla naszych użytkowników. Dzięki tym analitycznym plikom cookie uzyskujemy wgląd w korzystanie z naszej witryny. Prosimy o zgodę na umieszczanie analitycznych plików cookie.
5.3 Marketingowe / śledzące pliki cookies
Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych.
5.4 Media społecznościowe
Na naszej witrynie, mamy treści z Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp, żeby promować poszczególne strony (np. przyciski "przypnij", "polub to", "podziel się") w mediach społecznościowych, jak Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp. Ta treść jest osadzona kodem pochodzącym z Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp i umieszcza pliki cookies. Ta treść może przechowywać i przetwarzać pewne informacje na potrzeby spersonalizowanych reklam.
Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności tych sieci społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z twoimi (osobistymi) danymi, które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości anonimizowane. Sieci społecznościowe Instagram, Facebook, X (Formerly Twitter), LinkedIn i WhatsApp są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych.
6. Umieszczone pliki cookie
WordPress
Funkcjonalne
WordPress
Funkcjonalne
Używanie
Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Read more about WordPress
Udostępnianie danych
Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
TagDiv
Cel w toku sprawdzania
TagDiv
Cel w toku sprawdzania
Używanie
Używamy TagDiv dla design strony internetowej. Read more about TagDiv
Udostępnianie danych
Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
Cel w toku sprawdzania
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Google various services
Funkcjonalne, Marketing
Google various services
Funkcjonalne, Marketing
Używanie
Używamy Google various services dla rozwój strony internetowej. Read more about Google various services
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google various services Privacy Statement.
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Marketing
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Google Ads Optimization
Marketing
Google Ads Optimization
Marketing
Używanie
Używamy Google Ads Optimization dla wyświetlanie reklam. Read more about Google Ads Optimization
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Ads Optimization Privacy Statement.
Marketing
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Google Analytics
Statystyki
Google Analytics
Statystyki
Używanie
Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Read more about Google Analytics
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.
Automattic
Statystyki
Automattic
Statystyki
Używanie
Używamy Automattic dla rozwój strony internetowej. Read more about Automattic
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Automattic Privacy Statement.
Statystyki
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
LiteSpeed
Funkcjonalne
LiteSpeed
Funkcjonalne
Używanie
Używamy LiteSpeed dla hosting strony internetowej. Read more about LiteSpeed
Udostępnianie danych
Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Google Fonts
Marketing
Google Fonts
Marketing
Używanie
Używamy Google Fonts dla display of webfonts. Read more about Google Fonts
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.
Marketing
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
YouTube
Marketing
YouTube
Marketing
Używanie
Używamy YouTube dla wyświetlanie filmów. Read more about YouTube
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj YouTube Privacy Statement.
Marketing
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Facebook
Marketing, Funkcjonalne
Marketing, Funkcjonalne
Używanie
Używamy Facebook dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Read more about Facebook
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.
Marketing
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
LinkedIn
Funkcjonalne, Marketing, Statystyki, Preferencje
Funkcjonalne, Marketing, Statystyki, Preferencje
Używanie
Używamy LinkedIn dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Read more about LinkedIn
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj LinkedIn Privacy Statement.
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Marketing
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Statystyki
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
WhatsApp
Funkcjonalne
Funkcjonalne
Używanie
Używamy WhatsApp dla wsparcie czatowe. Read more about WhatsApp
Udostępnianie danych
Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj WhatsApp Privacy Statement.
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Complianz
Funkcjonalne
Complianz
Funkcjonalne
Używanie
Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Read more about Complianz
Udostępnianie danych
Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.
Funkcjonalne
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Różne
Cel w toku sprawdzania
Różne
Cel w toku sprawdzania
Używanie
Udostępnianie danych
Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie
Cel w toku sprawdzania
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
7. Zgoda
Kiedy odwiedzasz naszą stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookie. Po kliknięciu przycisku "Zapisz preferencje" wyrażasz zgodę na używanie przez nas kategorii plików cookie i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku, jak opisano w tym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Korzystanie z plików cookie może zostać wyłączone za pośrednictwem przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza witryna może już nie działać poprawnie.
7.1 Zarządzaj swoimi ustawieniami zgody na pliki cookies
8. Włączanie / wyłączanie i usuwanie plików cookie
Możesz użyć przeglądarki internetowej do automatycznego lub ręcznego usuwania plików cookie. Możesz również określić, że niektóre pliki cookie mogą nie być umieszczane. Inną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, tak aby otrzymywać komunikat za każdym razem, gdy plik cookie zostanie umieszczony. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opcji, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji pomocy przeglądarki.
Pamiętaj, że nasza witryna może nie działać poprawnie, jeśli wszystkie pliki cookie są wyłączone. Jeśli usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce, zostaną one ponownie umieszczone po wyrażeniu zgody podczas ponownego odwiedzania naszych stron internetowych.
9. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych
Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
- Masz prawo wiedzieć, dlaczego Twoje dane osobowe są potrzebne, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
- Prawo dostępu: masz prawo dostępu do znanych nam danych osobowych.
- Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełnienia, poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.
- Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo odwołać tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
- Prawo do przekazywania danych: masz prawo zażądać od administratora wszystkich swoich danych osobowych i przekazać je w całości innemu kontrolerowi.
- Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.
Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami. Proszę odnieść się do danych kontaktowych na dole tego oświadczenia cookie. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu postępowania z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (organu ochrony danych).
10. Dane kontaktowe
W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i tego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:
VšĮ Kurier Wilenski
Birbynių g. 4A, LT-02121 Vilnius
Litwa
Witryna internetowa: https://kurierwilenski.lt
Adres e-mail: gdpr@ex.comkurierwilenski.lt
Ta Polityka Plików Cookies została zsynchronizowana z cookiedatabase.org w dniu 3 listopad 2026.