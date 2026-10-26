Alina Kowalewska, Prezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL
Trocki Oddział Rejonowy ZPL zaprasza uczcić Święto Niepodległości Polski
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Społeczeństwo
Dokąd znika część pierwszej wypłaty? Młodzi w Wilnie oswajali dorosłość
Pierwsza praca, własny budżet i podatki przestały być tylko hasłami ze świata dorosłych. Podczas Forum Młodego Kapitału, które odbyło się 8 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, młodzież poznawała mechanizmy stojące za codziennymi decyzjami finansowymi. Uczestniczki opowiadają, co je zaskoczyło, czego się nauczyły i dlaczego warto przyjść na kolejne spotkanie.
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„Sukces”: Niezwykły spektakl muzyczny w ramach Festiwalu MonoWschód, z jęz. kaszubskim! [AFISZE]
Koncept, scenariusz i reżyseria: Piotr WyszomirskiAranżacje i audiosfera, mix i mastering: Mariusz NoskowiakProjekt plakatu: Karol FormelaObsada: Marcin Kryża, Rafał Ostrowski (Głos)Tłumaczenia na j. kaszubski: Tomasz Fopke, Adóm HébelProdukcja: Fundacja...
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„Szczęśliwi, bo twórczy”: Otwarcie wystawy prac VI pleneru nauczycieli plastyki rej. wileńskiego
5 października 2026 r. w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie odbyło się otwarcie wystawy prac VI pleneru plastycznego nauczycieli plastyki rejonu wileńskiego „Szczęśliwi, bo twórczy”.