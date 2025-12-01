22 listopada odbył się koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”. Kilka pokoleń wiliowców zaprezentowało najpiękniejsze pieśni i tańce z bogatego repertuaru zespołu. W trakcie wydarzenia wręczono także odznaczenia.

Licząca ponad 2 tys. miejsc sala koncertowa Compensa była wypełniona po brzegi. Na jubileuszowy koncert przybyło kilka pokoleń widzów, tradycyjnie nie zabrakło też dostojnych gości z kraju i z Polski.

– Niech ten wieczór będzie świętem wdzięczności i pamięci. Niech będzie hołdem dla tych, którzy byli przed nami, i radością dla tych, którzy są dziś. Niech przypomina, że „Wilia” to więcej niż zespół – to serce polskiego Wilna, które bije nieprzerwanie od 70 lat – witała uczestników wydarzenia Agnieszka Skinder, wieloletnia chórzystka oraz konferansjerka „Wilii”.

Wyjątkowe wydarzenie zainaugurował polonez powitalny, w którym udział wzięło kilka pokoleń wiliowców – ogółem ponad 60 par tancerzy

Fot. Marian Paluszkiewicz

Rozbrzmiewały najbardziej lubiane pieśni i tańce

Podczas koncertu została zaprezentowana jedynie część niezwykle bogatego repertuaru polskiego zespołu ludowego.

Przypomniane zostały najbardziej lubiane pieśni i tańce odzwierciedlające różne okresy życia „Wilii”. W programie koncertu widzowie usłyszeli m.in.: suitę łowicką, wileńskie tango, po raz pierwszy zespół zaprezentował impresję weselną opartą na motywach muzyki Fryderyka Chopina. W jej tworzeniu zespół wsparła wybitna artystka Maria Pomianowska – doktor sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, kompozytorka i wokalistka. Stworzyła ona unikatowe aranżacje utworów Chopina w ludowej, folkowej odsłonie.

Do tej niezwykłej muzyki kierownik artystyczna zespołu Renata Brasel stworzyła scenariusz widowiska, dobierając teksty, opracowując melodie chóralne i partie solowe. Choreografka Beata Bużyńska, przy współpracy z choreografką Marzeną Suchocką, nadały całości taneczny kształt. Tak zrodziło się widowisko pod tytułem: „Chopin na folkowo – Weselne impresje”.

Kierownik artystyczna zespołu Renata Brasel odbierała gratulacje w imieniu zasłużonego dla polskości zespołu

Fot. Marian Paluszkiewicz

Weterani zespołu docenieni

Przez „Wilię” przewinęły się pokolenia tancerzy, chórzystów i muzyków. Każde z nich dopisało własny rozdział do pięknej historii zespołu. Nie było prawie żadnego jubileuszu bez udziału weteranów zespołu.

I tym razem publiczność z aplauzem powitała na scenie pełny artystycznej energii wielopokoleniowy chór weteranów „Wilii”. Na scenę powrócili także dawni tancerze zespołu. Wystąpiła dziecięco-młodzieżowa grupa „Mała Wilia”, czyli najmłodsze pokolenie wiliowców.

Rozbrzmiewały melodie i rytmy Łowicza, Wielkopolski, Warmii, Krakowa, Śląska oraz Łemkowszczyzny, a także pełne energii i temperamentu pieśni góralskie. Podczas jubileuszowego koncertu wystąpiło blisko 250 zespolaków – byłych i obecnych.

Dalszych sukcesów życzył „Wilii” m.in. Valdas Benkunkas, mer Wilna – na scenie z konferansjerką i chórzystką Agnieszką Skinder

Fot. Marian Paluszkiewicz

– Chciałabym serdecznie podziękować wszystkich wiliowcom, którzy wzięli udział w koncercie, naszym sponsorom, którzy przyczynili się do tego, by jubileuszowa gala się odbyła, patronom medialnym, naszym drogim widzom, którzy tak licznie przybyli, by razem świętować jubileusz „Wilii”. Wielkie dzięki polskim zespołom ludowym Wilna i Wileńszczyzny, które wypożyczyły stroje i obuwie, gdy nam ich zabrakło. Jesteśmy niezmiernie wdzięcznie dla telewizji TVP Wilno, która podczas świąt bożonarodzeniowych wyemituje nagranie koncertu – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Renata Brasel, kierownik artystyczna i dyrygentka zespołu.

Wystąpiła dziecięco-młodzieżowa grupa „Mała Wilia”, czyli najmłodsze pokolenie wiliowców

Fot. Marian Paluszkiewicz

Uroczystość zgromadziła wielu gości

Konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski odczytał list gratulacyjny od prezydenta RP Karola Nawrockiego. Słowa podziękowania za wkład kulturę polską znalazły się też w liście marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Ze sceny gratulowali zespołowi oraz życzyli dalszych sukcesów m.in.: Valdas Benkunkas, mer Wilna; Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes ZPL; Edward Trusewicz, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, wiceprezes ZPL, radny Samorządu Miasta Wilna; Rita Tamašunienė, minister sprawiedliwości RL; Renata Kurmin, wiceminister kultury; Waldemar Urban, wiceminister gospodarki i innowacji; Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL, prezes Rady Polonii Świata, były członek „Wilii”; Edyta Tamošiūnaitė, wicemer rejonu wileńskiego; a także organizatorzy Święta Pieśni i Tańca – „Dainų šventė”.

Pogratulować „Wilii” z Polski przybyła delegacja Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego na czele z dyrektorem zespołu Jackiem Bonieckim.

Przypomniane zostały najbardziej lubiane pieśni i tańce odzwierciedlające różne okresy życia „Wilii”

Fot. Marian Paluszkiewicz

Ważne daty w historii zespołu

W tym roku zespół obchodzi nie tylko 70-lecie swojego istnienia, lecz także 110. rocznicę urodzin Zofii Gulewicz – wieloletniej choreografki zespołu, rodowitej warszawianki, absolwentki przedwojennej Warszawskiej Szkoły Baletowej, baletnicy Polskiego Baletu Reprezentacyjnego, która „Wilii” poświęciła 40 lat kariery. Wychowała kilka pokoleń tancerzy, przekazując im nie tylko technikę, ale przede wszystkim miłość do tańca, sceny i tradycji.

Zaledwie rok temu minęła także 100. rocznica urodzin Wiktora Turowskiego – kierownika artystycznego i pierwszego dyrygenta zespołu. Dla zespołu oddał 24 lata swego życia.

Niestety, nie ma już wielu kierowników i członków zespołu. Odeszli: Piotr Termion, Jan Mincewicz, Czesława Bylińska, Władysław Korkuć, Eduardas Pilipaitis, Henryk Szturo, Zbigniew Makowski, konferansjerzy – Janina Subocz-Lewczuk, Stanisław Michalkiewicz.

W ostatniej dekadzie „Wilia” pożegnała również wielu swoich zespolaków: Jana Skrobota, Henryka Wincela, Elżbietę Tysson, Reginę Grzybowską, Alicję Piotrowicz, Franciszka Aktunowicza, Mieczysława Kislakowa, Genowefę Bojarowicz, Nelę Mongin, Daniela Romanowskiego, Alinę Worotyńską, Ryszarda Litwinowicza, Irenę Berger. Nie doczekała jubileuszowego koncertu Krystyna Adamowicz – zasnąłużona wileńska dziennikarka, była chórzystka zespołu, autorka książki-albumu „Strumieni Rodzica. 60 lat z Wilią”.

Widzowie i zespół uczcili chwilą ciszy pamięć wszystkich, których nie ma już wśród nas.

Powitano dawnych kierowników „Wilii”

Publiczność brawami witała byłych kierowników zespołu. Na scenę weszli: Regina Ledichova i Walentyna Trusewicz – wieloletnie chórmistrzynie zespołu, Elena Galin – instruktorka śpiewu, Danuta Kowalczuk, Zygmunt Wojniłło, Helena Rotkiewicz, Ryszard Rotkiewicz, Jolanta Nowicka – byli choreografowie, Władysław Orszewski i Romuald Piotrowski – kierownicy kapeli, a także Roman Rotkiewicz – były dyrektor zespołu.

Specjalnie na jubileusz ze Szczecina przyjechała Krystyna Jurewicz-Korkuć, była chórzystka oraz wieloletnia konferansjerka zespołu.

Po koncercie popłynęły gratulacje i podziękowania dla kierownictwa zespołu

Fot. Marian Paluszkiewicz

Więcej niż koncert

Po koncercie popłynęły gratulacje i podziękowania dla kierownictwa zespołu oraz tych, którzy przyczynili się do przygotowania jubileuszowej gali.

Polskim Zespołem Artystycznym Pieśni i Tańca „Wilia” kierują obecnie:

• Renata Brasel – kierownik artystyczna, chórmistrz i dyrygent zespołu;

• Marzena Suchocka – choreograf i kierownik reprezentacyjnej grupy tanecznej;

• Beata Bużyńska – kierownik dziecięcej grupy tanecznej i choreograf, autorka choreografii poloneza powitalnego, który otworzył jubileuszowy koncert;

• Patrycja Kostiukiewicz – asystentka chórmistrza;

• Anna Kijewicz – kierownik muzyczny zespołu.

Jubileuszowy koncert zakończył się długimi brawami, które były najlepszym dowodem na to, że publiczność otrzymała coś więcej niż tylko koncert.

Nagrody od kierownictwa zespołu

Z okazji jubileuszu 70-lecia kierownictwo zespołu „Wilia” już po raz trzeci uhonorowało osoby, które od lat z oddaniem uczestniczą w jego działalności.

Brązowe medale otrzymali:

Pavel Mechovičius, Patryk Środa, Agnieszka Wojciechowicz, Patrycja Kostiukiewicz, Tomasz Sokołowski, Emilia Skakun, Augustyn Karpowicz.

Srebrne medale otrzymali:

Ilona Bartusewicz, Roberta Masewicz, Oksana Bendžiuvienė, Marta Łapin.

Złote medale otrzymali:

Krystyna Łapin, Małgorzata Nausewicz-Andrijauskiene, Mirosław Marszewski, Agata Zubok, Łukasz Kamiński, Wiesław Łapin, Ewa Marszewska, Ewelina Kutysz.

Diamentowymi nagrodami uhonorowano…

…Agnieszkę Skinder – wieloletnią konferansjerkę i chórzystkę – oraz Krystynę Malinowską – wieloletnią solistkę „Wilii”.

Specjalną nagrodę jubileuszową…

…otrzymał Jerzy Łukaszewicz, wieloletni chórzysta, solista (42 lata na scenie).

Wszyscy członkowie zespołu otrzymali pamiątkową statuetkę z dedykacją „Na pamiątkę 70-lecia Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca »Wilia« z wyrazami uznania i podziękowaniem za ogromny wkład i oddanie w rozwój zespołu”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 48 (137) 29/11-05/12/2025