Na dzieci będzie czekało spotkanie ze Świętym Mikołajem, wesoły program świąteczny oraz prezenciki. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie uroczyste rozświetlenie choinki, które zgromadzi całą społeczność, by wspólnie powitać nadchodzące święta.

Radość najmłodszych i dorosłych dopełnią wyjątkowi goście — alpaki z rodzinnego gospodarstwa „Alpakų pieva”.

Niech wspólne oczekiwanie na Boże Narodzenie już się rozpocznie – serdecznie zapraszamy.

Centrum Kultury w Rudominie