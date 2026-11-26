Prestiżowy konkurs z Polakami w roli głównej

Na 19. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku (19 BICM) wpłynęło 8 386 prac z 88 krajów; do finału międzynarodowe jury zakwalifikowało 420 prac z 80 krajów. Tak jak każdy konkurs, meksykańskie biennale ma swoją strukturę i kategoryzację nagród. W tym roku były cztery kategorie, w ramach których przyznawano medale jak w sporcie (złoty, srebrny i brązowy) oraz, już opcjonalnie, wyróżnienia.

Hasłem ideowym konkursu było w tym roku „Wszyscy dla Kultury Pokoju”, a kategorie tematyczne to: Odnowienie planety (Kategoria B), Prawa dzieci i młodzieży (C) oraz Sport i kultura pokoju (D). Zwycięzcami zostali: Taber Calderon (C) i Dahlia Wood (D) ze Stanów Zjednoczonych oraz Linping L z Chin (B). Na niższych stopniach stanęli plakaciści z Meksyku (2), Ekwadoru, Chile, Bośni i Hercegowiny oraz Chin.

Główną kategorią biennale była kategoria A Pamięć graficzna (Plakaty kulturalne opublikowane w okresie marzec 2024 — marzec 2026). Złoty medal zdobył Stasys Eidrigevičius za pracę zatytułowaną „Hommage à Čiurlionis”, drugie miejsce i srebrny medal powędrowały do Marcina Gerarda Markowskiego za pracę „Everyone can fly”, a brąz do mieszkającej w Szwajcarii Anastasii Temirkhan (Rosja).

Ciekawy rozkład geograficzny nagrodzonych artystów. Nas cieszą nie tylko medale Polaków, ale także liczba prac zakwalifikowanych do finału. Polska zdecydowanie wyprzedziła pozostałe nacje, wprowadzając aż 42 prace. Wśród finalistów znaleźli się m.in. tak wybitni artyści, jak Andrzej Pągowski i Lech Majewski. To wszystko świadczy o wysokiej pozycji plakatu na świecie i godnie nawiązuje do dziedzictwa polskiej szkoły plakatu.

„Historia zatoczyła koło”

Takimi słowami skomentował swój sukces Eidrigevičius. Meksyk musi wspominać jak najlepiej, bo tutaj już w 1990 r. zdobył medal brązowy I Biennale 1990 r. za plakat teatralny do sztuki „Choinka u Iwanowów” w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, pięć lat później miał indywidualną wystawę w Narodowym Muzeum Grafiki, a w 2018 r. zasiadał w Jury 15. edycji meksykańskiego konkursu.

Najbardziej polski z litewskich, najbardziej litewski z polskich

W Meksyku Litwa nie była reprezentowana w finałowym zestawie prac, bo Stasys Eidrigevičius reprezentował Polskę. Artysta był wielokrotnie pytany, kim się bardziej czuje: Polakiem czy Litwinem i zawsze odpowiadał koncyliacyjnie.

„Nie dzielę nas na dwa obozy, raczej łączę. Polacy są »szybsi«, bardziej zdecydowani, jednoznaczni. Litwini lubią się zastanowić, chyba czytają więcej poezji, a już na pewno więcej śpiewają” — mówił w wywiadach.

Fascynacja Čiurlonisem

„Hommage à Čiurlionis”, nagrodzona praca w Meksyku, to tylko drobny element dużo większej całości. 150-lecie urodzin artysty wyzwoliło nowe zainteresowanie twórcą, którego łączy z Eidrigevičiusem bardzo wiele. Oczywiście wrażliwość wizualna, znajomość polskiego języka i kultury, ale nie tylko.

„Kiedy odwiedziłem jego dom w Druskiennikach — obecnie muzeum — poczułem, jakbym odwiedził dom moich rodziców. Na wystawie »Hommage à Čiurlionis« w Poniewieżu powiększone struktury z reprodukcjami jego prac i moimi pastelami nabrały nowej współczesnej wymowy, a eksponaty ze szkicami Čiurlionisa i moimi zacierały granice, gdzie jest jego linia, a gdzie Stasysa” — powiedział artysta podczas ceremonii wręczenia medalu z Meksyku w Warszawie (nie mógł go odebrać osobiście).

Dwaj wybitni twórcy litewscy, których łączy Polska. Piękna to więź, oby była drogowskazem w relacjach polsko-litewskich. Może, ale nie musi być nagradzana. Najważniejsze, by trwała.

Stasys Eidrigevičius (ur. 24 lipca 1949 w Mediniškiai na Litwie jako syn Polaka i Litwinki), polsko-litewski artysta wizualny i performer. Najbardziej znany z plakatów do spektakli teatralnych, ale jego twórczość jest dużo bogatsza: maluje, ilustruje książki, publikuje eseje i felietony, tworzy scenografię do spektakli teatralnych. od 2024 r. w Poniewieżu działa Stasys Museum poświęcone jego twórczości. Wielokrotnie nagradzany w Polsce, na Litwie i na całym świecie. Od 1980 r. mieszka na stałe w Polsce, jest ojcem trojga dzieci.