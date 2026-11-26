„Barwy Podwileńskie” stały się prawdziwą muzyczną rodziną

Na jubileuszowy koncert członkinie zespołu zaprosiły swoich przyjaciół, znajomych, sympatyków oraz wszystkich miłośników muzyki i pieśni ludowej. Przygotowały dla gości piękny program artystyczny, który stał się nie tylko muzyczną ucztą, ale również okazją do przypomnienia piętnastu lat wspólnej drogi.

Uroczystość rozpoczęła się od wykonania piosenki „Taki kraj”. Kolejne utwory przeplatały się ze wspomnieniami prowadzącej, która przywołała początki działalności zespołu, pierwsze próby i występy, a także opowiedziała o więziach, które przez lata połączyły jego członkinie. Nie zabrakło refleksji o przyjaźni, wzajemnym wsparciu, przywiązaniu do polskich korzeni oraz miłości do pieśni przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przez piętnaście lat „Barwy Podwileńskie” stały się bowiem czymś więcej niż zespołem – prawdziwą muzyczną rodziną.

Wyjątkowym akcentem jubileuszu był występ zaprzyjaźnionego zespołu tanecznego „Makowy Smak”, który przygotował dla jubilatek piękny taneczny upominek. Artystyczne spotkanie zakończył muzyczny finał w wykonaniu „Barw Podwileńskich”, nagrodzony przez publiczność gorącymi brawami.

Dostojni goście

W tym szczególnym dniu jubilatkom towarzyszyli liczni dostojni goście. Wśród nich znaleźli się: asystentka mera rejonu wileńskiego Patrycja Mikielewicz, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego Teresa Dziemieszko i Henryk Subocz, ekspertka ds. dyplomacji publicznej i kulturalnej Instytutu Kultury Polskiej w Wilnie Barbara Orszewska, poetka i prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Irena Duchowska, dyrektor Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach Renata Barusewicz wraz z wicedyrektor ds. nauczania Katarzyną Misiewicz oraz przewodnicząca Wspólnoty Mieszkańców Ławaryszek Krystyna Małyszko.

Na jubileusz przybyli również przedstawiciele lokalnych instytucji, zaprzyjaźnionych zespołów, sympatycy oraz rodziny artystek, które od lat wspierają je w rozwijaniu muzycznej pasji.

Gratulacje, życzenia i upominki

Po części artystycznej przyszedł czas na gratulacje, życzenia i upominki. Jubilatki usłyszały wiele ciepłych słów, będących wyrazem uznania dla ich wieloletniej działalności, zaangażowania i wkładu w pielęgnowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Odczytano list gratulacyjny Roberta Duchniewicza

Odczytano list gratulacyjny mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, który skierował do członkiń zespołu serdeczne życzenia z okazji pięknego jubileuszu. Słowa pełne wzruszenia i wdzięczności wygłosiła również kierowniczka „Barw Podwileńskich” Lucyna Wołk. Podziękowała swoim koleżankom za każdy wspólny rok, każdą próbę i każdy występ, a także za czas, serce i zaangażowanie, które – mimo codziennych obowiązków – niezmiennie wkładają w działalność zespołu. Podkreśliła, że „Barwy Podwileńskie” to nie tylko grupa wokalna, lecz przede wszystkim wspólnota kobiet połączonych miłością do muzyki i śpiewu.

Centrum Kultury w Rudominie przygotowało dla członkiń zespołu pamiątkowe upominki

W imieniu Centrum Kultury w Rudominie gratulacje złożyła administratorka filii w Ławaryszkach Aleksandra Olszewska. Podziękowała artystkom za wytrwałość, zaangażowanie oraz godne reprezentowanie Centrum podczas licznych wydarzeń i koncertów. Z okazji jubileuszu Centrum Kultury w Rudominie, na czele z dyrektor Wioletą Cereszko, przygotowało dla członkiń zespołu pamiątkowe upominki.

Pozdrowienia od Rity Tamašunienė

Odczytano również list gratulacyjny od starostwa w Ławaryszkach, na czele ze starostą Markiem Piłatem. Przedstawiciele starostwa przekazali jubilatkom także okolicznościowy prezent. Radna Teresa Dziemieszko złożyła zespołowi serdeczne pozdrowienia od posłanki na Sejm Republiki Litewskiej Rity Tamašunienė oraz wręczyła piękny bukiet kwiatów.

Do życzeń dołączyli również pozostali zaproszeni goście, dziękując artystkom za piętnaście lat pielęgnowania polskiej tradycji, popularyzowania rodzimej pieśni oraz wzbogacania życia kulturalnego Ławaryszek i całego rejonu wileńskiego.

Jubileuszowy tort

Po zakończeniu części oficjalnej jubilatki wraz z gośćmi zostały zaproszone do wspólnego stołu na filiżankę herbaty i kawałek jubileuszowego tortu. Była to doskonała okazja do rozmów, wspominania minionych lat i dzielenia się radością z tego wyjątkowego spotkania. Uroczystość przebiegła w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnej życzliwości i wzruszeń.

Piętnaście lat wspólnego śpiewania to piękna historia, którą tworzą przede wszystkim ludzie – ich pasja, oddanie i miłość do muzyki.

Niech więc „Barwy Podwileńskie” nadal zachwycają swoim śpiewem, pielęgnują polskie tradycje i łączą kolejne pokolenia. Drogim jubilatkom życzymy dużo zdrowia, niegasnącej energii, radości ze wspólnego muzykowania oraz wielu kolejnych pięknych jubileuszy i niezapomnianych występów!

Organizatorem jubileuszowej uroczystości było Centrum Kultury w Rudominie – filia w Ławaryszkach.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie