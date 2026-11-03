Polityka Prywatności Serwisu kurierwilenski.lt

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu informacyjnego kurierwilenski.lt (zwanego dalej „Serwisem”). Serwis działa zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO / BDAR), Ustawą Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) oraz Ustawą o łączności elektronicznej (Elektroninių ryšių įstatymas).

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest: Nazwa podmiotu: VšĮ Kurier Wilenski

VšĮ Kurier Wilenski Kod osoby prawnej (įmonės kodas): 300073186

300073186 Adres siedziby: Birbynių g. 4A, LT-02121 Vilnius

Adres e-mail do kontaktu w sprawach danych osobowych: gdpr@kurierwilenski.lt

3. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, w następujących celach:

Zapewnienie prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa technicznego: Zakres danych: adres IP, logi serwera, typ przeglądarki, data i czas wizyty.

adres IP, logi serwera, typ przeglądarki, data i czas wizyty. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu stabilności, bezpieczeństwa sieci i wykrywaniu nadużyć). Obsługa zapytań i kontaktu z redakcją (formularz kontaktowy / e-mail): Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości.

imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z czytelnikami) lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy). Analityka i statystyki odwiedzin (np. Google Analytics, Matomo): Zakres danych: anonimizowany adres IP, identyfikatory plików cookies, parametry urządzenia, historia przeglądania podstron Serwisu.

anonimizowany adres IP, identyfikatory plików cookies, parametry urządzenia, historia przeglądania podstron Serwisu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyraźna zgoda użytkownika udzielona za pośrednictwem banera cookies).

4. Pliki cookies (Ciasteczka) i technologie śledzące

Serwis wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika). Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: Niezbędne (techniczne): kluczowe do poprawnego wyświetlania strony i zachowania sesji. Są zapisywane automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

kluczowe do poprawnego wyświetlania strony i zachowania sesji. Są zapisywane automatycznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Analityczne i marketingowe: służące do badania ruchu, ulepszania portalu oraz wyświetlania spersonalizowanych treści/reklam (np. Google Tag Manager, wtyczki społecznościowe). Są ładowane wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik ma pełne prawo w dowolnym momencie zmienić lub wycofać swoje zgody na pliki cookies, klikając ikonę zarządzania zgodami w dolnym rogu strony lub konfigurując ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych (DPA):

Dostawcom usług hostingowych i technicznych utrzymujących infrastrukturę Serwisu na terenie EOG;

Dostawcom oprogramowania wspierającego wysyłkę newslettera i poczty elektronicznej;

Podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego lub IT.

W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców analitycznych mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA), transfer danych odbywa się w oparciu o unijno-amerykańskie ramy ochrony danych (EU-US Data Privacy Framework) lub Standardowe Klauzule Umowne (SCC) zatwierdzone przez Komisję Europejską.

6. Okres przechowywania danych

Logi techniczne serwera: przechowywane przez okres do 90 dni. Korespondencja z redakcją: przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane subskrybentów newslettera: do momentu wycofania zgody lub likwidacji usługi. Pliki cookies: zależnie od typu – ciasteczka sesyjne są usuwane po zamknięciu przeglądarki, natomiast ciasteczka trwałe przez okres zdefiniowany w ustawieniach cookies (maksymalnie do 12–24 miesięcy).

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

Prawo do sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych;

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

Prawo do ograniczenia przetwarzania;

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Administratora;

Prawo do przenoszenia danych;

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres: gdpr@kurierwilenski.lt.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na Litwie

Jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych Republiki Litewskiej:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)

Adres: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius

E-mail: ada@ada.lt

Strona internetowa: vdai.lrv.lt

9. Postanowienia końcowe