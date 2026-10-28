Wystąpi Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” im. Gabriela Jana Mincewicza — jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów polskiej kultury na Wileńszczyźnie.

Założony w 1980 roku z inicjatywy Maestro Gabriela Jana Mincewicza zespół od ponad czterech dekad pielęgnuje i upowszechnia polski folklor Wileńszczyzny, przekazując kolejnym pokoleniom bogactwo narodowych tradycji. Jego program artystyczny obejmuje pieśni, tańce, widowiska obrzędowe oraz utwory patriotyczne, które z dumą prezentowane były na scenach wielu krajów świata. „Wileńszczyzna” łączy młodość, profesjonalizm i głębokie przywiązanie do polskiego dziedzictwa, będąc ważnym ambasadorem polskiej kultury na Litwie i poza jej granicami.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa „Siedem twarzy Sergiusza Piaseckiego”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej — Oddział we Wrocławiu. To wyjątkowa okazja, by bliżej poznać postać Sergiusza Piaseckiego i odkryć mniej znane aspekty jego życia oraz twórczości.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują wejściówki.

Wejściówki można pobrać pod linkiem:

https://tickets.paysera.com/lt/event/gabrielio-jano-minceviciaus-vardo-reprezentacinis-lenku-dainu-ir-sokiu-ansamblis

Można również zeskanować kod QR zamieszczony na plakacie.

Zapraszamy do wspólnego, godnego uczczenia Narodowego Święta Niepodległości!

Centrum Kultury w Solecznikach