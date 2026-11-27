W oczekiwaniu na najpiękniejsze święta w roku zapraszamy do wspólnego spotkania i zanurzenia się w świątecznej magii.

Na najmłodszych będzie czekało spotkanie ze Świętym Mikołajem i Śnieżką, wesoły program świąteczny oraz prezenciki. Kulminacją będzie uroczyste rozświetlenie choinki, które zgromadzi społeczność na wspólnym, pełnym ciepła świątecznym wieczorze.

Świąteczną atmosferę dodatkowo uświetnią wyjątkowi goście – alpaki z rodzinnego gospodarstwa „Alpakų pieva”!

Centrum Kultury w Rudominie