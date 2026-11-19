Samorząd Rejonu Wileńskiego serdecznie zaprasza mieszkańców oraz gości do wzięcia udziału w świątecznych wydarzeniach, wspólnego powitania zimy i tworzenia wyjątkowej, pełnej ciepła atmosfery. Na uczestników czekają m.in. występy lokalnych zespołów, chórów i uczniów, a także wyczekiwane wizyty Świętego Mikołaja, który obdaruje najmłodszych słodkościami.

27 listopada

16:30 – Pogiry (ul. Šiltnamių 3, strefa wypoczynkowa przy przystanku)

16:30 – skwer w Wielkich Kabiszkach (Aušros g. 2)

17:00 – Kowalczuki (ul. Bažnyčios 7A, obok budynku gminy)

28 listopada

16:00 – Ławryszki (ul. Liepos 9, obok filii RKC)

16:00 – Mickuny (ul. Mokyklos 6B, obok filii RKC)

18:00 – Bezdany (ul. Geležinkelio 20)

19:00 – Bujwidze (ul. Bažnyčios g. 1, na placu kościelnym)

29 listopada

17:00 – Awiżenie (ul. Sudervės 9, obok budynku gminy)

4 grudnia

16:00 – w parku w Rudominie (ul. Vilniaus 2)

17:00 – Dukszty (ul. Mokyklos 10, przy budynku szkoły)

17:00 – Mariampol (ul. Liepų 24, obok budynku gminy)

17:00 – Sużany (ul. Žalioji 1, na placu kościelnym)

18:00 – teren parku w Rukojniach (ul. Mokytojų 9)

19:00 – Rzesza (ul. Riešės 28)

5 grudnia

16:00 – Galgi (ul. Centrinė 34)

17:00 – Miedniki (ul. Kazimiero 6, na placu kościelnym)

17:00 – Podbrzezie (ul. Vilniaus 20A, 22A, 29, plac targowy)

19:00 – Szaterniki (Šumsko pl.157, obok budynku gminy)

6 grudnia

16:00 – Kiena (ul. K. Šupo 2, przy kościele)

16:00 – Szumsk (ul. Sodo 2, przy filii RKC)

17:00 – Zujuny (ul. Buivydiškių 3)

17:30 – Niemenczyn (ul. Švenčionių 11, na placu centralnym)

11 grudnia

16:00 – Niemież (ul. V. Sirokomlės 8)

17:00 – Wołczuny (ul. Geležinkeliečių 13, przy żłobku-przedszkolu)

17:00 – Suderwa (ul. Kernavės 2, na placu kościelnym)

12 grudnia

15:00 – Kalwiszki (ul. Šilo 2, obok sklepu)

16:00 – Sawiczuny (ul. Gėlių 1, obok filii RKC)

16:00 – Skojdziszki (ul. Rudaminos 8)

18:00 – Czarny Bór (ul. Šv. Uršulės 25, na placu kościelnym)

18 grudnia

17:30 – Mejszagoła (ul. Algirdo 4, przy dworze Houwaltów)

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego