Antoni Radczenko: Kapituła Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku” wyłoniła dziesięciu finalistów tegorocznej edycji. Jak Pan dowiedział się o nominacji do tytułu „Polak Roku”?

Jarosław Wołkonowski: W samochodzie. Stałem w korku. Słuchałem Radia Znad Wilii. Szły wiadomości i tam ogłoszono, że znalazłem się wśród 10 finalistów. Byłem bardzo zaskoczony. Muszę przyznać, że to było bardzo przyjemne.

„Byłem bardzo zaskoczony” — mówi kandydat do tytułu „Polak Roku 2026” o trafieniu do na listę finalistów plebiscytu | Fot. Marian Paluszkiewicz

Specjalizuje się Pan w badaniach nad polską konspiracją w czasie II wojny światowej na Wileńszczyźnie. Na swym koncie ma Pan monografię „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej — Armii Krajowej w latach 1939-1945”.

To była praca doktorancka. Wydano ją przed 30 laty. Teraz jest szykowane drugie wydanie tej monografii, poszerzone i uzupełnione. Poprzednie wydanie dosyć szybko zostało rozsprzedane. Po 30 latach postanowiłem uzupełnić mój „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej — Armii Krajowej w latach 1939-1945”. Książka zostanie wydana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Na ile ten okres jest dobrze zbadany? Czy nadal mamy do czynienia z „białymi plamami”?

„Białe plamy” są, ale zasadniczo większość spraw zostało wyjaśnionych. Sytuacja była następująca: było polskie podziemie, które walczyło o odbudowę państwa polskiego w przedwojennych granicach. Warto podkreślić, że Polacy zbudowali nie tylko podziemne siły zbrojne, ale również konspiracyjną administrację cywilną. Miasto Wilno miało swego prezydenta. Uniwersytet Stefana Batorego prowadził tajne nauczanie. Funkcjonowały tajne szkoły. To mniej więcej zostało wyjaśnione. Czego nie wiemy? Bardzo mało wiemy o jednym ważnym wydarzeniu. W maju 1942 r. partyzanci sowieccy zrobili zasadzkę i rozstrzelali trzech niemieckich oficerów. W odwecie niemieckie władze okupacyjne nakazały policji litewskiej rozstrzelanie polskich cywili. Sądzono, że policja rozstrzelała około 400 cywili. Okazuje się, że ofiar było znacznie więcej.

Jarosław Wołkonowski od lat bada działalność AK na Wileńszczyźnie | Fot. Marian Paluszkiewicz

To było w okolicach Święcian?

Tak, ale bardziej po obecnej stronie białoruskiej. Niestety, nie mamy dostępu do białoruskich archiwów. Przed objęciem władzy przez Alasandra Łukszenkę w latach 1992-93 byłem w Mińsku. Wówczas archiwa były otwarte i można było otrzymać kopie dokumentów, tylko że wówczas przekazywano kopie z wycinanymi nazwiskami. Wówczas trochę dokumentów udało się uzyskać. W latach 1994-95 dostęp do archiwów zamknięto. W Rosji było podobnie. Osobiście nie byłem w archiwach w Moskwie, ale opowiadali mi znajomi historycy. Mówili, że w latach 90. jeszcze był jako taki dostęp do archiwów, ale po dojściu do władzy Putina to się skończyło, dlatego nie wiemy dokładnie, co dokładnie stało się pod Święcianami. Mam nadzieję, że to kiedyś wyjaśnimy, ponieważ to ważna sprawa. Teraz szacuje się, że tam mogło być zamordowanych nawet tysiąc mieszkańców. Żeby sporządzić listę ofiar, musimy mieć dostęp do ksiąg kościelnych, gdzie były odnotowane pogrzeby. Tamto wydarzenie miało wpływ na akcję odwetową w Dubinkach z lata 1944 r.

To wydarzyło się po Glinciszkach.

Tak. Armia Krajowa zrobiła rajd na Dubinki i na inne wsie z ludnością litewską. Polskie podziemie obawiało się, że mogła powtórzyć się sytuacja z 1944 r. Obawiano się, że mogło dojść do zbrodni na szeroką skalę. Wyjaśnienie sprawy z 1942 r. pozwoliłoby nam lepiej zrozumieć działające wówczas mechanizmy.

Czy nie znamy jeszcze czegoś?

Mamy problem z niemieckimi dokumentami. Nie bardzo wiemy, jaki garnizon był w Wilnie w czasie operacji „Ostra Brama”. Z tego, co się wyłania na dzień dzisiejszy ze wspomnień żołnierzy niemieckich, wiadomo, że wileński garnizon miał ogromne problemy. W zasadzie został ukształtowany w ostatniej chwili. W marcu 1944 r. Adolf Hitler wydał rozkaz, że pewne miasta muszą być bronione do ostatniego żołnierza. O tym polskie podziemie nie wiedziało. W myśl nowej strategii pewne miasta musiały się stać twierdzami. Taką twierdzą musiało stać się Wilno. Tym niemniej, do lat 2022-2023 oceniano, że Wilna broniło około 15 tys. niemieckich żołnierzy. Ta liczba została ogłoszona przez sowietów. Teraz wyjaśniło się, że garnizon był minimum dwukrotnie mniejszy. Warto odnotować, że na samym początku lipca w Wilnie stacjonowało tylko 500 niemieckich żołnierzy. Polski wywiad wiedział, że żołnierzy jest naprawdę niewiele. Oczywiście w następnych dniach liczebność garnizonu zwiększyła się. W nocy z 6 na 7 lipca, kiedy rozpoczęła się operacja, to garnizon niemiecki liczył około trzech tysięcy żołnierzy. 8 lipca ściągnięto dodatkowych kilka tysięcy. Warto wiedzieć, że kiedy rozpoczęła się operacja „Ostra Brama”, siły polskie i niemieckie w zasadzie były równe. Nawet Polacy mieli pewną przewagę liczebną. To pokazuje tamto wydarzenie w innym świecie. Dotychczas krytykowano plan AK, zarzucając, że dowództwo wileńskiego AK nie oceniło trzeźwo sytuacji, bo wysłali trzy tysiące żołnierzy przeciwko piętnastu. Teraz, kiedy wiemy, że siły były w zasadzie równe, to można zrozumieć decyzję kierownictwa AK o ataku na Wilno.