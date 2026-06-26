Powołano Radę Redaktorów „Kuriera Wileńskiego”

Rada Redaktorów powstała z zapotrzebowania na opinię autorytetów, których bardzo brakuje na Wileńszczyźnie.

Skład rady jest nieprzypadkowy. Do tego gremium powołano byłych redaktorów „Kuriera Wileńskiego”, których biogramy podajemy niżej. Głównym zadaniem rady będzie wyrażanie opinii w ważnych sprawach, opartych na doświadczeniu i merytorycznym uzasadnieniu – w celu pobudzenia dyskusji w społeczności Polaków na Litwie i nie tylko.

W składzie rady znaleźli się (według kolejności sprawowania funkcji):

• Zbigniew Balcewicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” („Czerwonego Sztandaru”) w latach 1988–1995. Odpowiedzialny był za zmianę polityki redakcyjnej w obliczu transformacji systemowej, jest inicjatorem zmiany nazwy na „Kurier Wileński” w lutym 1990 r., krótko przed ogłoszeniem przez Litwę niepodległości. Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy (jeden z czterech Polaków).

• Prof. Jarosław Wołkonowski, zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Wileńskiego” w latach 1995–1998, badacz Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, doktor habilitowany nauk politycznych, były pierwszy dziekan i jeden z inicjatorów powstania Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.

• Zygmunt Żdanowicz, redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” w latach 1998–2003, na którego kadencję przypadł trudny okres reorganizacji dziennika i zachowanie ciągłości redakcji. Aktywny działacz społeczny.

• Robert Mickiewicz, obecny redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”. Przedstawiać nie musimy.

Obowiązki sekretarza tego gremium powierzono zastępcy redaktora naczelnego Apolinaremu Klonowskiemu, który będzie odpowiadał za kwestie techniczne.

W spotkaniu wziął udział także wydawca „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski.

Komunikat opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 25 (71) 27/06-03/07/2026