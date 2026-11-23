Prof. Virginijus Marcinkevičius z Instytutu Nauki o Danych i Technologii Cyfrowych Uniwersytetu Wileńskiego uważa, że największym zagrożeniem związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest całkowite zaufanie jej wynikom przez osobę korzystającą z tego narzędzia.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do szkół i uniwersytetów. Studenci wykorzystują ją do pisania prac, przygotowywania prezentacji, analizowania danych, a nawet formułowania wniosków z badań. Dla jednych jest to rewolucyjne narzędzie ułatwiające zdobywanie wiedzy, dla innych – poważne zagrożenie dla samodzielnego myślenia i zasad uczciwości akademickiej.

Problem nie sprowadza się jednak wyłącznie do tego, czy student korzysta z ChatGPT lub podobnych tworów. Znacznie ważniejsze staje się pytanie, czy potrafi samodzielnie zrozumieć, zweryfikować i obronić rezultaty, które dzięki nim uzyskał.

Detektory AI nie dają pewności

Jeszcze przed upowszechnieniem się dużych modeli językowych uczelnie korzystały przede wszystkim z programów antyplagiatowych. Ich zadaniem było wyszukiwanie identycznych fragmentów tekstu pochodzących z innych publikacji. W przypadku sztucznej inteligencji mechanizm ten przestaje być wystarczający.

– Współczesne duże modele językowe potrafią samodzielnie przekształcać tekst, dostosowywać styl i zmieniać konstrukcję wypowiedzi. W związku z tym wykrywanie takich treści staje się bardzo trudne – zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” prof. Virginijus Marcinkevičius.

Co prawda na rynku pojawiły się już narzędzia próbujące rozpoznawać teksty wygenerowane przez AI. Problem w tym, że ich skuteczność pozostaje zbyt ograniczona. Jak podkreśla ekspert, wyniki takich systemów są jedynie nieznacznie lepsze od losowego zgadywania.

Potwierdzają to również badania naukowe. W opublikowanym w 2025 r. przeglądzie „A Survey on LLM-Generated Text Detection: Necessity, Methods, and Future Directions”, autorstwa Junchao Wu i współpracowników, opisano ograniczenia współczesnych metod wykrywania tekstów generowanych przez duże modele językowe. Naukowcy zwracają uwagę m.in. na problemy z wiarygodnością detektorów, różnorodnością danych treningowych oraz podatnością systemów na próby obejścia zabezpieczeń.

Niemniej opracowano pewne sposoby identyfikowania pochodzenia treści. Jednym z nich są tzw. znaki wodne, czyli niewidoczne dla użytkownika oznaczenia umieszczane w wygenerowanych materiałach. W przypadku tekstu mogą polegać na odpowiednim doborze słów, natomiast w obrazach – na zastosowaniu specjalnych sygnałów cyfrowych.

Praca studenta pod lupą wykładowcy

Zdaniem naszego rozmówcy, jeśli technologia nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy pracę napisał człowiek, czy algorytm, wykładowcy muszą zwracać uwagę również na inne sygnały. – Analizując prace studentów, można pośrednio dostrzec pewne oznaki wskazujące na wykorzystanie generatywnej AI – mówi profesor.

Wśród tych oznak można wymienić: bibliografię, w której dominują ogólnodostępne źródła internetowe, nadmierna objętość pracy, stosowanie nietypowych metod badawczych. Szczególnie istotna jest umiejętność wyjaśnienia własnej pracy przez studenta.

– Studenci często nie potrafią wyjaśnić działania wykorzystanego kodu programistycznego lub zastosowanych narzędzi – zauważa ekspert. To właśnie ten problem może się okazać jednym z najważniejszych wyzwań dla uczelni. Praca może wyglądać profesjonalnie, ale niekoniecznie świadczyć o rzeczywistej wiedzy jej autora.

Skala wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji szybko rośnie. Prof. Marcinkevičius przywołuje wyniki badania przeprowadzonego w Danii, według których z pomocy AI korzysta nawet 85 proc. studentów. W Estonii odsetek ten ma sięgać 90 proc. Wśród nauczycieli akademickich jest na poziomie 30 proc.

Tak duża różnica pokazuje, że studenci i wykładowcy mogą mieć odmienne podejście do nowych technologii. Studenci chcą sprawnie i możliwie szybko realizować zadania, natomiast wykładowcy odpowiadają za przekazanie wiedzy, która wymaga samodzielnego wysiłku intelektualnego i systematycznego ćwiczenia umysłu. – Czym innym jest stworzenie programu, który działa i zapewnia oczekiwany rezultat, a czym innym umiejętność wyjaśnienia, w jaki sposób ten program działa – podkreśla prof. Marcinkevičius.

Profesor nie neguje przy tym korzyści płynących z wykorzystania sztucznej inteligencji. Przeciwnie, uważa, że narzędzia te mogą znacząco wspierać proces uczenia się. Zwraca jednak uwagę na nierówności, jakie mogą powstawać między studentami korzystającymi z AI a tymi, którzy z niej nie korzystają.

Koniec tradycyjnych prac dyplomowych?

Rozwój AI stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe metody oceniania studentów. Jeżeli duży model językowy potrafi przygotować rozbudowaną pracę licencjacką lub magisterską, sama jej ocena może nie wystarczyć do zweryfikowania rzeczywistych kompetencji autora.

Zdaniem prof. Marcinkevičiusa uczelnie będą musiały zmodyfikować sposoby sprawdzania wiedzy. Jednym z rozwiązań może być większy nacisk na ustną prezentację prac, dyskusję z wykładowcą i odpowiadanie na szczegółowe pytania dotyczące przeprowadzonych badań.

Warto również zastanowić się nad tym, czy prace dyplomowe w dotychczasowej formie nadal spełniają swoją funkcję. – Jeżeli wcześniej wystarczyło, aby studenci przedstawiali swoje prace w formie pisemnej, to obecnie powinni również umieć je zaprezentować ustnie i odpowiadać na pytania zadawane podczas prezentacji – wskazuje ekspert.

Nie oznacza to jednak, że tradycyjny system edukacji stracił rację bytu. Profesor przypomina, że szkolnictwo nieustannie ewoluuje, a każda kolejna technologia wpływa na metody nauczania i oceniania.

Na możliwe korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w edukacji zwraca uwagę Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie z 19 stycznia 2026 r. przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu generatywnej sztucznej inteligencji na proces kształcenia. Autorzy raportu wskazują, że korzystanie z ogólnodostępnych narzędzi AI może poprawiać jakość wykonywanych przez uczniów i studentów zadań, ale nie musi automatycznie przekładać się na rzeczywisty wzrost wiedzy i umiejętności. W niektórych przypadkach przewaga osób korzystających z AI zanika, a nawet odwraca się podczas egzaminów, na których nie mogą one korzystać z tych narzędzi.

Jednocześnie OECD dostrzega potencjał AI w indywidualizacji nauczania, wspieraniu nauczycieli i rozwijaniu kompetencji uczniów. Warunkiem jest jednak odpowiednie zaprojektowanie procesu edukacyjnego i świadome wykorzystanie technologii. To podejście jest zbieżne z opinią prof. Marcinkevičiusa, który postrzega sztuczną inteligencję przede wszystkim jako ogromną bazę wiedzy wyposażoną w bardzo wygodną wyszukiwarkę.

Najważniejsze pytanie dotyczące przyszłości edukacji nie brzmi więc, czy sztuczna inteligencja zastąpi wykładowców, ale jak zmienić system kształcenia, aby nowe narzędzia rzeczywiście wspierały zdobywanie wiedzy. Uczelnie będą musiały nauczyć studentów nie tylko korzystania z AI, ale również krytycznej oceny jej odpowiedzi, weryfikowania informacji i samodzielnego rozwiązywania problemów. Istotne będzie też jasne określenie zasad dopuszczalnego wykorzystania sztucznej inteligencji w pracach zaliczeniowych, dyplomowych i badawczych.

Profesor Marcinkevičius zwraca uwagę, że niezależnie od rozwoju technologii podstawowy mechanizm uczenia się pozostaje niezmienny – wiedza musi dotrzeć do ludzkiego mózgu i zostać w nim zapisana, aby można było z niej korzystać w przyszłości.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 46 (134) 21-27/11/2026