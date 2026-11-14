AI wie o Tobie więcej niż myślisz. Wyniki badania dają do myślenia

Traktujemy AI jak człowieka

Ponad połowa użytkowników sztucznej inteligencji najczęściej korzysta z niej, zadając krótkie pytania. Nieco ponad co dziesiąty wybiera szczegółowe instrukcje, natomiast z gotowych szablonów zapytań korzysta zaledwie 2 proc.

Badanie przeprowadzone na zlecenie operatora „Tele2” wykazało również, że prawie trzech na 10 użytkowników często traktuje AI jak człowieka, a kolejna jedna czwarta robi to czasami. W rozmowach pojawiają się podziękowania, pochwały, wyrazy niezadowolenia, a nawet polecenia, aby sztuczna inteligencja „nie kłamała”. Co ciekawe, takie zachowania częściej odnotowywano wśród osób w wieku 71 lat i starszych.

„Kiedy technologią można sterować własnymi słowami, wiedza techniczna staje się mniejszą przeszkodą. Człowiek nie musi dostosowywać się do systemu — system sam przemawia w zrozumiałej dla niego formie. Dlatego taki sposób komunikacji jest wygodny dla wszystkich” — zauważa Inga Rudinskaitė, kierowniczka ds. utrzymania klientów i analityki w „Tele2”.

Co czwarty ujawnił AI poufne dane

Swobodna komunikacja ze sztuczną inteligencją może jednak osłabiać ostrożność. Prawie co czwarty użytkownik przyznał, że przekazał AI dane osobowe lub poufne informacje. Nieco ponad co dziesiąty zrobił to świadomie, a podobna część dopiero później zastanowiła się nad tym, co ujawniła.

Jednocześnie co drugi ankietowany uważa, że sztuczna inteligencja może zagrażać prywatności. Tylko co piąty czuje się całkowicie bezpiecznie podczas korzystania z tej technologii.

„Świadomość ryzyka związanego z prywatnością a unikanie go w konkretnej sytuacji to nie to samo. Aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź, podajemy więcej kontekstu, jednak więcej informacji niekoniecznie oznacza lepsze zapytanie. Jeśli imię kolegi, dane kontaktowe klienta lub inny szczegół osobisty nie zmieniają odpowiedzi, nie ma potrzeby podawania ich w zapytaniu” — wyjaśnia Inga Rudinskaitė.

Niewinne dane mogą zdradzić więcej

Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (VDAI) w pierwszej połowie 2026 r. prawie połowa przeanalizowanych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych wynikała z błędu ludzkiego.

Choć statystyki te nie dotyczą wyłącznie AI, pokazują znaczenie ostrożnego obchodzenia się z informacjami.

AI może ułatwiać łączenie danych pochodzących z różnych źródeł. Imię, miejsce pracy czy numer telefonu, które osobno wydają się niegroźne, zestawione razem mogą pozwolić na ustalenie znacznie większej liczby szczegółów dotyczących konkretnej osoby.

Jakich danych nie należy przekazywać?

Eksperci zalecają ograniczanie ilości informacji osobowych wprowadzanych do narzędzi sztucznej inteligencji. Podczas poprawiania wiadomości e-mail warto zastąpić imiona i dane kontaktowe ogólnymi określeniami. Przed przesłaniem dokumentów służbowych należy usunąć dane klientów, pracowników oraz inne poufne informacje.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku haseł, jednorazowych kodów logowania i danych kart bankowych. Takich informacji nie powinno się wpisywać do rozmów z AI.

„Dużo mówimy o tym, jak napisać dobre zapytanie do sztucznej inteligencji. Niemniej ważne jest, aby wiedzieć, czego w nim nie umieszczać. Przed naciśnięciem przycisku »wyślij« warto zadać sobie pytanie: czy sztuczna inteligencja naprawdę potrzebuje tej informacji?” — podsumowuje Inga Rudinskaitė.