„Niewielu ludzi przyszło na grób Hulki-Laskowskiego w Cieszynie” – napisał zgryźliwie na Facebooku lewicowy publicysta Remigiusz Okraska.

„Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w 80. rocznicę jego śmierci. Na jednym ze zdjęć – dyrektor Książnicy Cieszyńskiej Krzysztof Szelong oraz ja. Byli z nami też przedstawiciele Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz portalu Kocham Cieszyn. W mieście jest jeszcze ze 20 podmiotów publicznych i niepublicznych, których przedstawiciele powinni się stawić w ten dzień przy tym grobie, gdyby na serio traktowano tam to, co deklarują publicznie i za co części z nich płacimy całkiem tłusto z budżetów lokalnych i centralnych, no ale takie mamy czasy, że im się nie chce” – skomentował gorzko sytuację mieszkający w Cieszynie redaktor naczelny „Nowego Obywatela”.

W zeszłym roku Okraska zredagował przypisy do wydanej ponownie książki Hulki-Laskowskiego „Śląsk za Olzą”, zaś 20 listopada współorganizował w Książnicy Cieszyńskiej rocznicową debatę o honorowym obywatelu Żyrardowa.

Zdolny młodzieniec

Paweł Hulka (później przybierze nazwisko Laskowski od czeskiej „hulki”, czyli „laski”) urodził się w 1881 r. w Żyrardowie, robotniczym mieście położonym na trasie kolejowej Warszawa–Łódź, w rodzinie pochodzenia czeskiego. Jego przodkowie byli religijnymi uchodźcami, którzy przynależeli do wspólnoty Braci Czeskich, rodzice – robotnikami w lokalnej fabryce.

Początki najbardziej znany w świecie Żyrardowianin miał trudne: po ukończeniu miejscowej szkoły fabrycznej pracował jako goniec i pomocnik rachmistrza w kantorze tkalni. Dzięki stypendium Karola Dittricha juniora, którego rodzina także wywodziła się z Czech, studiował w latach 1903–1908 filozofię, religioznawstwo i teologię na Uniwersytecie w Heidelbergu.

Co skłoniło współwłaściciela zakładów żyrardowskich do hojnego sypnięcia groszem? Hulka-Laskowski od wczesnej młodości wykazywał ambicje i zdolności literackie, zadebiutował jako tłumacz noweli czeskiego pisarza i poety Svatopluka Čecha „Jastrząb contra Hordliczka” na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Po powrocie z Niemiec Hulka-Laskowski angażował się także politycznie: podjął działalność antycarską, został wraz z żoną aresztowany pod zarzutem współudziału w zamachu na komendanta carskiej żandarmerii. Po zwolnieniu powrócił do Żyrardowa, gdzie fascynował się ideami socjalistycznymi i współtworzył miejscowy „Klub Robotniczy”. Był także prelegentem Polskiej Macierzy Szkolnej oraz publicystą kilku pism, m.in. „Sfinks”, „Bluszcz” i „Myśl Niepodległa”.

Nie każdy wie, że w międzywojniu Hulka-Laskowski nawiązał poważne relacje z Wilnem | Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Działalność dla niepodległej Polski

Odrodzona w 1918 r. Polska powierzyła mu ważne funkcje państwowe, został m.in. attaché prasowym w polskim poselstwie w Czechosłowacji – ze względu na perfekcyjną znajomość języka. Po powrocie do kraju nadal obracał się w kręgach lewicowych, wydawał wraz z żoną Elżbietą „Echo Żyrardowskie” – pierwszą gazetę w tym robotniczym mieście, do dziś zwanym małą Łodzią. Jako ewangelik reformowany, członek zasłużonej dla polskości mniejszości protestanckiej, publikował w kalwińskiej „Jednocie”, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia, a także z liberalnymi „Wiadomościami Literackimi”.

Za swoją konsekwentną prodemokratyczną postawę dostawało mu się od skrajnej prawicy, w tym od „Dziennika Wileńskiego”, który nazywał go „bezbożnikiem” i „spadkobiercą duchowym prof. Badouina de Courtenay, najzaciętszym wrogiem katolicyzmu i gorącym obrońcą wszelkiego sekciarstwa i herezji, zwłaszcza hodurowskiej” („Chlubne świadectwo”, „Dziennik Wileński”, 24 sierpnia 1930 r.). W istocie Hulka-Laskowski był wolnomyślicielem, publikował w organie prasowym Polskiego Związku Myśli Wolnej „Wolnomyślicielu Polskim”, ale na epitety endeckiego wileńskiego pisma raczej nie zasłużył.

W międzywojniu ukazały się jego najważniejsze publikacje, takie jak „Porucznik Regier” (1927), „Mój Żyrardów. Z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza” (1934) czy „Śląsk za Olzą” (1938). Tuż przed wybuchem II wojny światowej, podczas której był przejściowo aresztowany przez Gestapo, wydano jego książkę „Pięć wieków herezji. Wypisy z literatury polskiej”.

Hulka-Laskowski był jednak przede wszystkim wziętym tłumaczem, przekładał na polszczyznę utwory: Karela Čapka, Boženy Němcovej, Jonathana Swifta, Jamesa Fenimore’a Coopera, Dmitrija Mereżkowskiego, Ernsta Kretschmera, Emila Ludwiga i innych. Zasłynął oczywiście z tłumaczenia „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jaroslava Haška, które wydano na przełomie lat 20. i 30.

Nie byłby jednak sobą, gdyby zrezygnował z aktywizmu. W „Moim Żyrardowie”, poza uchwyceniem kolorytu wielokulturowego miasta, które współtworzyli Polacy, Żydzi, Niemcy i Czesi, opisał trudne warunki życia lokalnych robotników, w tym panującą w mieście nędzę.

Tłumaczenie książki Pawła Hulki-Laskowskiego „Dynamitem ku bogactwu i sławie. Życie i dzieła Alfreda Nobla” na język litewski | Fot. arch.

Liberalna teologia i związki z Wilnem

Nie każdy wie, że w międzywojniu Hulka-Laskowski nawiązał poważne relacje z Wilnem. Niestety, nie znajdziemy jego publikacji w lokalnych przedwojennych pismach, takich jak liberalno-demokratyczny „Kurier Wileński”.

Zaangażował się jednak w publicystykę w lokalnym kalwińskim wydawnictwie „Szlakiem Reformacji”, będącym odpowiednikiem warszawskiej „Jednoty”. W międzywojniu w Polsce działały bowiem dwa kościoły ewangelicko-reformowane, konkurujące ze sobą i odwołujące się do swych różnych tradycji historycznych: Jednota Warszawska i Jednota Wileńska. Ta druga pretendowała do rangi starszej i bardziej poważanej. Oba kościoły poróżnił m.in. stosunek do spraw obyczajowych, choćby do udzielanych masowo przez Wilno rozwodów, w kraju, w którym cywilny koniec małżeństwa wprowadzono dopiero w 1945 r.

– Pawła Hulkę-Laskowskiego śmiało możemy nazwać teologiem liberalnym – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Rafał M. Leszczyński, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, współautor (wraz z Agnieszką T. Tys) wydanej w 2025 r. książki pod tytułem „Paweł Hulka-Laskowski w kręgu ewangelickiej teologii liberalnej”. – Swoją liberalną teologię zaczerpnął ze studiów w Heidelbergu, gdzie zainspirował się twórczością Adolfa von Harnacka. Ten liberalizm starał się przenosić już po powrocie do Polski na grunt polskiego, robotniczego Żyrardowa. W swojej twórczości poruszał społeczne wątki.

Jak wskazuje prof. Leszczyński, protestancka teologia liberalna reinterpretowała wiarę w świetle współczesnej nauki, rozumu i etyki, traktując Królestwo Boże jako idealny porządek moralny i społeczny budowany przez ludzi na ziemi „tu i teraz”, a nie jako nadprzyrodzone miejsce po śmierci. Hulka-Laskowski, działający na rzecz sprawiedliwości społecznej, tworzący instytucje społeczne, walczący piórem, jak najbardziej wpisywał się w ten nurt.

Książka z 1936 r.

Wspomnieliśmy jednak o związkach najbardziej znanego Żyrardowianina z Wilnem. To nie tylko publicystyka na łamach „Szlakiem Reformacji”, ale przede wszystkim wydana nakładem Wydawnictwa Synodu Wileńskiego Kościoła Ewangelicko–Reformowanego z okazji 380-lecia istnienia kościoła na Litwie książka „Wileński Kościół Ewangelicko–Reformowany (b. Jednota Litewska) na tle reformacji i kultury polskiej (1556–1936)”. Ta praca ukazała się w 1936 r. w wileńskim wydawnictwie „Świt”.

Jakie znaczenie miała dla Wilna i Jednoty Wileńskiej? – Ona jest ważna z dwóch powodów, merytorycznego i pozamerytorycznego – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” prof. Rafał M. Leszczyński. – W książce Hulka-Laskowski pisze o sukcesach i osiągnięciach Jednoty Litewskiej dla polskiej kultury, pisze o niej wyraźnie w wymiarze patriotycznym, dowodzi zasług kościoła dla polskości. Trzeba tutaj podkreślić, że w Wilnie Litwini przez wieki ulegali polonizacji, a co najmniej czuli się częścią wspólnej Rzeczypospolitej.

To jest w książce podkreślone, to jest ten pierwszy wymiar. – Drugi jest pozamerytoryczny. Hulka-Laskowski był na tyle znaną postacią w międzywojniu, że poprzez swoją publikację podnosił prestiż Jednoty Wileńskiej i jej konsystorza. Trzeba dodać, że w 1936 r. narasta konflikt między Warszawą a Wilnem w wymiarze kościelnym, dotyczy to wspomnianej już kwestii rozwodów, spraw obyczajowych. Hulka, który pisał do warszawskiej „Jednoty”, w tym roku odchodzi i wiąże się ze „Szlakiem Reformacji”. Publikacja z 1936 r. wpisuje się w poparcie dla kościoła wileńskiego – mówi teolog.

W wileńskim „Szlaku Reformacji” znajdziemy takie teksty Hulki-Laskowskiego, jak „Bezbożnictwo”, dotyczące religii, ale także „Powrót Orzeszkowej”, odwołujące się do literatury i życia społecznego.

Grób Pawła Hulki-Laskowskiego w Cieszynie | Fot. Remigiusz Okraska

Nieznany na Litwie

Czy Hulka-Laskowski znany jest w dzisiejszym Wilnie, choćby wśród ewangelików reformowanych, którzy dziś są całkowicie litewskojęzyczni i reprezentują już zupełnie inną wspólnotę niż ta działająca w mieście do 1939 r.?

Trudno powiedzieć, choć jedna książka autora „Mojego Żyrardowa” ukazała się po litewsku: to „Dinamitu ir [i.e. į] turtą į [i.e. ir] garbę. Alfredo Nobelio gyvenimas ir darbai”. Wydano ją w tłumaczeniu S. Urnežiusa i V. Kačanovskisa w Kownie w 1932 r. w wydawnictwie „Menas”. Nie wiemy, czy Hulka-Laskowski odwiedził przedwojenną Litwę i w jakich okolicznościach doszło do tłumaczenia „Dynamitem ku bogactwu i sławie. Życie i dzieła Alfreda Nobla”, wydanego w Polsce sześć lat wcześniej przez Towarzystwo Wydawnicze „Rój”.

Czy jest tutaj znany? – Z tym nawet w Polsce jest kłopot – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” prof. Leszczyński. – Jako wykładowca filozofii i teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zetknąłem się ze studentem, pochodzącym z protestanckiej rodziny, który o Hulce nie wiedział dosłownie nic.

Nawet numer warszawskiej „Jednoty”, poświęcony jednemu z najbardziej znanych polskich ewangelików XX w., został wydany dopiero w 2016 r. Dużo jest zatem do zrobienia. Na razie prof. Leszczyński popularyzuje Hulkę-Laskowskiego jako liberalnego teologa. We wrześniu odbyło się w Żyrardowie spotkanie autorskie „Paweł Hulka-Laskowski w kręgu ewangelickiej teologii liberalnej”, z udziałem profesora i współautorki wspomnianej już książki Agnieszki T. Tys.

Może ktoś zainteresuje się kiedyś innymi publikacjami polskiego tłumacza „Szwejka” i wyda jakąś jego książkę po litewsku?

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026