– Kolokwialnie mogę powiedzieć, że znajdujemy się w domu Anny Jagiellonki – wita nas z serdecznym uśmiechem kuratorka Marta Golik-Gryglas. – Znajdujemy się w Zamku na Wawelu, w którym Anna przyszła na świat 18 października 1523 r. Nieistniejący już na wzgórzu dom królewien był bardzo blisko, tuż obok zachodniego skrzydła zamku, w którym jesteśmy. To piętro, w którego sześciu salach prezentujemy wystawę, zajmował fraucymer królowej. Na piętrze powyżej znajdował się pierwotnie apartament królowej Bony. Anna zajmowała go później, gdy przyjeżdżała na Wawel już jako królowa. W otoczeniu nas są przedmioty, które Anna widywała tu jako królewna, choćby kafle z pieców tego okresu. Szczególnie zaś zwracam uwagę na przepiękny zegar, który prezentujemy. Na co dzień jest w depozycie British Museum w Londynie, po długich staraniach udało nam się go wypożyczyć. Są na jego ornamencie herby Polski i Litwy oraz Sforzów, był darem Zygmunta I dla Bony. Odmierzał tamten czas…

W kręgu rodziny

– Wystawa jest trzecią częścią prezentowania, cieszącego się wielkim zainteresowaniem zwiedzających, okresu Jagiellonów na Wawelu – wyjaśnia dr Joanna Winiewicz-Wolska, druga z oprowadzających nas kuratorek, specjalizująca się w malarstwie. – Mieliśmy wystawę poświęconą arrasom Zygmunta Augusta, potem pokazywaliśmy skarby Złotego Wieku, a teraz mamy ostatnią z rodu, Annę Jagiellonkę. Trochę też po to, by jej czarną legendę nieco wyprostować. Nie jest prawdą, że była królową nic nieznaczącą, bierną, poddającą się zrządzeniom nieprzychylnego jej losu, a czas spędzała głównie na modlitwie trącącej bigoterią. Zgromadzone zabytki pozwalają spojrzeć na Annę poza utrwalonymi ocenami. Była świadoma swojej roli. Jako ostatnia z rodu budowała jego prestiż i zadbała o jego upamiętnienie. I to chcemy pokazać.

Anna urodziła się jako czwarte dziecko Bony Sforzy i Zygmunta I Starego. Na świecie były już jej starsze siostry, czteroletnia Izabela i roczna Zofia, oraz oczywiście brat, trzyletni Zygmunt August. Trzy lata później urodziła się jeszcze jedna siostra, Katarzyna.

Z Joanną Winiewicz-Wolską podchodzimy do miniatury z warsztatu Lucasa Cranacha Młodszego przedstawiającą członków królewskiej rodziny. Trzy najmłodsze siostry noszą podobne stroje, odróżniają je medaliony z inicjałami imion.

– Na tym tableau datowanym na lata 1553–1555 jest najwcześniejszy portret Anny identyfikowanej po zawieszce na szyi z literką A. Odnaleziono ją w trumnie Anny Habsburżanki, żony ukochanego siostrzeńca Anny Jagiellonki – Zygmunta III Wazy. Może go podarowała jego żonie, może uczynił to sam Zygmunt po śmierci ciotki. Medalion był przechowywany w szkatule Czartoryskich zrabowanej przez Niemców w 1939 r. Niestety, do tej pory nie został odnaleziony. Podobnie jak krzyż, który znamy z portretów Anny – opowiada kuratorka.

Wystawa jest prezentowana w Zamku na Wawelu, w którym Anna Jagiellonka przyszła na świat 18 października 1523 r. | Fot. Jeremi Dobrzański, Zamek Królewski na Wawelu

To mówią portrety

Tytułowe „wszystkie twarze” to role Anny Jagiellonki: królewny, władczyni, żony i fundatorki, ale rozumieć należy je także bardziej dosłownie. Niezwykłym walorem wystawy jest to, że na Wawelu spotkały się wszystkie znane historyczne wizerunki królowej, w tym te o tzw. koberowskim rodowodzie, związane z twórczością nadwornego malarza Marcina Kobera. Ekspozycja jest okazją do prezentacji wyników badań i konserwacji kilku z nich, prowadzonych w ramach programu zainicjowanego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Przyglądając się kolejnym portretom, pytamy dr Joannę Winiewicz-Wolska, czy można uznać, że Anna była bardzo podobna do swojej matki – królowej Bony?

– Trudno powiedzieć – odpowiada. – Patrząc na wszystkie portrety, pewne cechy się powtarzają, wydłużona twarz, broda – jak ktoś napisał – w kulkę. O młodej Bonie pozostały zapiski, że była piękna, o Annie, jeśli już, pisano przeciwnie. Była niewysoka, drobna, o bladej cerze. Malarz nie zawsze umiał oddać psychologię osoby, większą uwagę skupiał na stroju, klejnotach, oddaniu rysów, co o fizjonomii czy charakterze niewiele mówi. Ten charakter najlepiej widać na najlepszym z portretów nieustalonego autorstwa. Widać, że miała rys stanowczości, być może odziedziczony po Bonie i umiała przeprowadzić różne ważne dla siebie sprawy.

Bursztynowe serduszko

Wystawa otwarta została w roku 450. rocznicy koronacji i 430. rocznicy śmierci Anny Jagiellonki.

– Opowiadamy o królowej chronologicznie – mówi Marta Golik-Gryglas. – Zaczynamy w pierwszej sali od pokazania jej pochodzenia, młodości na Wawelu. W kolejnych prezentujemy, co działo się po przełomowych momentach jej życia, najpierw po śmierci Zygmunta Augusta, potem po śmierci Stefana Batorego. To okres, gdy zacieśnia stosunki z siostrzeńcem i doprowadza do osadzenia go na tronie. Kolejna sala dotyczy fundacji religijnych.

Ciekawi nas, co pozostało z osobistych przedmiotów używanych przez królową. – Zabytków osobistych, stricte związanych z Anną, nie ma zbyt wiele, co poniekąd narzuciło nam, w jaki sposób o niej opowiadać. Są przedmioty, które przechodziły przez jej ręce, które na pewno widziała, zlecała ich wykonanie do Kaplicy Zygmuntowskiej. Wpisują się w to portrety. To, że udało się je wszystkie zgromadzić, to cenny uzysk – wyjaśnia kuratorka.

Takim bardzo osobistym przedmiotem Anny, który można zobaczyć na wystawie, jest bursztynowe serduszko z zatopionym w jego wnętrzu portretem Stefana Batorego. Anna po swojej śmierci w Warszawie w 1596 r. została wraz z nim i insygniami pochowana na Wawelu. Serduszko – podobnie jak jabłko, starannie wykonane ze srebrnej, złoconej blachy, z przepięknie wygrawerowanym orłem mającym literę A na piersiach – wyjęto z trumny królowej podczas jednej z eksploracji.

Doktor Winiewicz-Wolską pytamy, czy serduszko jest dowodem, że relacje Anny ze Stefanem Batorym nie musiały być tak chłodne, jak się powszechnie uważa.

– Na pewno nie mieli zbyt bliskich relacji – odpowiada. – Przede wszystkim rzadko się spotykali, ona przebywała najczęściej w Warszawie, on głównie w Grodnie. Zachowały się relacje, że Stefan Batory Anny raczej unikał, nie odwiedzał jej sypialni, ale to są bardzo szczątkowe informacje, trudno odnosić do nich daleko idące wnioski. Z pewnością mieli kontakty przy różnych oficjalnych uroczystościach, pełnili obowiązki reprezentacyjne królestwa. List prezentowany na wystawie i badania historyków pokazują, że na wielu polach jednak współdziałali, m.in. w kwestiach dynastycznych czy spadkowych. Pełnili urzędniczą powinność odpowiedzialnie.

Warto wspomnieć, że podczas jednej z kilku eksploracji grobu Anny Jagiellonki, w 1874 r., Jan Matejko wykonał rysunki insygniów, z którymi została pochowana królowa. Na wystawie również można je obejrzeć. Jest m.in. odrysowana podeszwa buta, można zobaczyć, jak dużą stopę miała ostatnia Jagiellonka.

Gipsowy odlew głowy Anny Jagiellonki z płyty nagrobnej w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu | Fot. Jeremi Dobrzański, Zamek Królewski na Wawelu

Złota łuska

– Dla pokazania tego eksponatu wykorzystaliśmy widok z oknem na kopułę Kaplicy Zygmuntowskiej – uśmiecha się Marta Golik-Gryglas, wskazując mieniącą się złotem łuskę. – Jej dach wykonany jest z miedzianej blachy pokrytej warstwą złota, jest to fundacja Anny Jagiellonki z końca jej życia. Łuska, którą prezentujemy na tle tego widoku, pochodzi prawdopodobnie z żeber opinających czaszę. Została zdjęta pod koniec XIX w. podczas kompleksowej renowacji. Złotnik krakowski Edmund Korosadowicz wykonał na niej portret Anny. Łuska była darem dla Zygmunta Kowalskiego, ówczesnego dyrektora Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, która finansowała przedsięwzięcie. Udało się, nie bez trudu, wypożyczyć ją na wystawę ze zbiorów prywatnych potomków.

Złote pokrycie kopuły kaplicy, które ufundowała królowa, nie jest jedynym dowodem przypominającym o jej zasługach dla utrwalenia pamięci o rodzinie. Czyniła to także poprzez fundacje artystyczne i religijne. O jej hojności, pobożności i poczuciu dynastycznego obowiązku opowiadają także dzieła złotnicze i tkaniny ofiarowane Kaplicy Zygmuntowskiej.

– Dokonania Anny podsumowujemy w sali prezentującej jej najbardziej spektakularne fundacje – mówią zgodnie nasze przewodniczki. – Mamy zdjęcia archiwalne nagrobków w katedrze, które sprawiła dla brata, męża i również, jeszcze za życia, dla siebie. Pokazujemy też nagrobek ufundowany dla matki w kościele św. Mikołaja w Bari.

Nie możemy na koniec wizyty na Wawelu nie zapytać kuratorek o wileńskie wątki w życiu królowej.

– Po wyjeździe matki do Włoch Zygmunt August umieścił Annę z jej siostrą Katarzyną czasowo w Wilnie – mówi Marta Golik-Gryglas. – To był czas poszukiwania kandydatów na męża dla królewien. Jednym z nich był car Iwan Groźny. Jego posłowie ponoć z ukrycia obserwowali, jak królewny przechadzają się po wileńskim dziedzińcu zamkowym. Portrety potencjalnych pretendentów do ręki Anny też zresztą prezentujemy na wystawie. Prawdopodobnie w Wilnie Anna zaprzyjaźniła się z Katarzyną Habsburżanką, trzecią żoną Zygmunta Augusta. Po jej wyjeździe cały czas utrzymywały kontakt. Prezentujemy list pisany przez Annę, w którym relacjonuje bratowej uwolnienie siostry Katarzyny i jej męża Jana Wazy, więzionych przez jego brata – króla Szwecji. Przeplata się w nim wątek wileński. Anna pisała ten list po włosku, co dowodzi, że zależało jej na zachowaniu prywatności.

Wystawa otwarta została w roku 450. rocznicy koronacji i 430. rocznicy śmierci Anny Jagiellonki | Fot. Jeremi Dobrzański, Zamek Królewski na Wawelu

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026