Upór litewskich władz w tej dziedzinie jest zadziwiający. Trwa ponad trzy dekady. Gdy w dalekim 1993 r. zaczynałem swoją karierę dziennikarską od naświetlania przygotowań do podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, wydawało się, że po jego podpisaniu w relacjach pomiędzy obydwoma państwami będzie już tylko dobrze, a problemy Polaków na Litwie przejdą do historii. Potem podobne nadzieje zabłysły w 2004 r., gdy Litwa i Polska przystępowały do Unii Europejskiej. Miały zadziałać standardy europejskie. Wreszcie napaść Rosji na Ukrainę miała pokazać Litwie, że Polska jest najważniejszym i najbliższym gwarantem jej niepodległości i uregulowanie problemów w dziedzinie mniejszości narodowych tylko wzmocni sojusznicze relacje. Nic bardziej mylnego.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” po raz kolejny piszemy o tym, że nasze, Polaków na Litwie, problemy nadal czekają na dobrą wolę władz Litwy. Piszemy o exposé polonijnym ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, wygłoszonym w Senacie RP, w którym m.in. powiedział: „Główne postulaty litewskich Polaków pozostają niezrealizowane. Dostrzegamy nierówne traktowanie przez władze – zarówno centralne, jak i samorządowe – polskojęzycznych szkół oraz dążenie do ograniczania ich statusu i liczby”.

Niestety, w podobnym duchu są utrzymane komentarze po niedawnej wizycie minister edukacji narodowej RP Barbary Nowackiej w Wilnie autorstwa Zbigniewa Balcewicza i Apolinarego Klonowskiego. Kolejny polski polityk kolejny raz musiał wysłuchać zapewnień litewskich sojuszników, że „już teraz, na pewno, problemy polskiej oświaty zostaną rozwiązane”…

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026