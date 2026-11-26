„Ponad trzy dekady minęły od podpisania traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, gwarantującego poszanowanie praw mniejszości narodowych. Mimo to główne postulaty litewskich Polaków pozostają niezrealizowane. Dostrzegamy nierówne traktowanie przez władze, zarówno centralne, jak i samorządowe, polskojęzycznych szkół oraz dążenie do ograniczania ich statusu i liczby” – mówił minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski 26 listopada w Senacie. Traktat między Polską a Litwą, który wspomniał minister, podpisano w Wilnie 26 kwietnia 1994 r. Obie strony go ratyfikowały.

To jedno z najmocniejszych wystąpień w stosunku do Litwy ministra Sikorskiego. Według źródeł „Kuriera Wileńskiego” Polska wystosowywała już wcześniej w kierunku Litwy dyplomatyczne ostrzeżenia, że brak działań w zakresie zapewnienia przestrzegania ratyfikowanego traktatu może doprowadzić nawet do scysji podobne do tej, jaka miała miejsce w relacjach polsko-ukraińskich latem tego roku.

Zarzuty ministra padają w dość gęstej atmosferze. We wtorek 24 listopada w Wilnie z wizytą przebywała minister edukacji narodowej RP Barbara Nowacka. Rozmawiano m.in. o polskiej szkole w Połukniu.

Redakcja ma też informacje, że informacje o ryzyku takiego scenariusza różnymi kanałami trafiły do rządu Republiki Litewskiej.

Minister Radosław Sikorski zestawił to z sytuacją Litwinów w Polsce i ostrzegł, że relacje sojusznicze nie mogą opierać się na przemilczaniu trudnych kwestii. „Mieszkający w Polsce Litwini cieszą się wszystkimi należnymi im prawami mniejszości narodowych, a szkoły z językiem litewskim jako wykładowym funkcjonują bez przeszkód. Relacje sąsiedzkie z Litwą, naszym sojusznikiem w NATO i Unii Europejskiej, nie mogą się opierać na przemilczaniu tych trudnych kwestii. Nie poprawią się, dopóki nie znajdziemy rozwiązania uwzględniającego prawa i interesy obu stron. Powtarzam to moim litewskim partnerom i wszystkich państwa zachęcam do tego samego” – zaznaczył.

Zarzuty: szkoły, tablice, nazwiska

„Dostrzegamy nierówne traktowanie przez władze, zarówno centralne, jak i samorządowe, polskojęzycznych szkół oraz dążenie do ograniczania ich statusu i liczby” – stwierdził. Potwierdza to czerwcowy raport Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, dowodzący, że w rejonie trockim w procesie reorganizacji szkół dochodziło do dyskryminacji, a nawet segregacji. Szkoły z polskim językiem nauczania były reorganizowane, mimo że spełniały te same wymogi, co sąsiednia szkoła litewska. Na przedstawieniu raportu, mimo zapowiedzi pozwania państwa litewskiego w Strasburgu, nie stawiła się minister sprawiedliwości Litwy Rita Tamašunienė. Byli jednak przedstawiciele litewskiego MSZ.

Drugim i trzecim zarzutem polskiego ministra były pisownia nazwisk oraz dwujęzyczne tablice. „Nadal nie jest możliwy zapis nazwiska w oryginalnej formie czy umieszczanie tablic z nazwami topograficznymi w języku polskim w rejonie, gdzie Polacy stanowią znaczny odsetek mieszkańców, tak jak przewiduje to konwencja Rady Europy o prawach mniejszości narodowych” – mówił Sikorski.

Od 2022 r. litewskie prawo dopuszcza w dokumentach litery „w”, „q” i „x”, nie obejmuje jednak polskich znaków diakrytycznych. Nazwisko z „ł”, „ś” czy „ż” nadal nie może zostać zapisane tak, jak brzmi w oryginale. Litwini w Polsce mają możliwość pełnego zapisu swoich nazwisk.

Minister mówił też o wsparciu. Na modernizację polskich szkół i przedszkoli na Litwie i Łotwie MSZ RP przeznacza ok. 3 mln zł rocznie. „Celem jest podnoszenie konkurencyjności tych placówek, aby polskie przedszkole, a później szkoła podstawowa czy liceum były placówkami pierwszego wyboru wśród rodzin mniejszości polskiej” – tłumaczył Sikorski.

Jak dodał, chodzi także o dyplomację: „Wsparcie dla takich jednostek daje nam też konkretne argumenty w dialogu z władzami tych państw w kwestii egzekwowania ich własnych zobowiązań wobec naszej mniejszości”.

Litwa pojawiła się też przy okazji programu stypendialnego im. gen. Władysława Andersa, realizowanego przez NAWA. Od 2018 r. stypendium otrzymało prawie 5,5 tys. osób, w ubiegłym roku – 565 z 26 krajów. „Wciąż dominują stypendyści z Białorusi, Ukrainy i Litwy” – zauważył minister.

Zauważono też Łotwę i Białoruś

Podobne problemy Sikorski dostrzega na Łotwie. „Rozumiemy działania władz w Rydze na rzecz ograniczenia wpływów rosyjskich, ale nie mogą się one negatywnie odbijać na sytuacji polskich placówek edukacyjnych” – mówił. Polska popiera postulat przywrócenia państwowych egzaminów z języka polskiego w ostatnich klasach szkół podstawowych i średnich.

Wobec Białorusi minister odnotował gest Mińska. „Doceniamy fakt uwolnienia przez władze w Mińsku wielu więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Jednocześnie nie zapominamy o tych rodakach, którzy wciąż nie odzyskali wolności” – mówił. Skrytykował dyskryminowanie posiadaczy Karty Polaka i dodał: „Uspokajam białoruskie władze: karta potwierdza przynależność do narodu polskiego, ale nie przeszkadza w byciu lojalnym obywatelem Białorusi czy jakiegokolwiek innego kraju”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 47 (137) 28/11-04/12/2026