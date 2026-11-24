Najpierw były rosyjskie rakiety

W piątek, 20 listopada, rosyjskie uzbrojone pociski naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Były to drony odrzutowe i rakiety Ch-101, używane wyłącznie przez rosyjskie lotnictwo strategiczne. Polska przejęła pocisk, aby zbadać go także pod kątem technicznym.

Warszawa zareagowała powściągliwie — nie zdecydowała się na uruchomienie artykułu 4. traktatu NATO, który pozwala państwom członkowskim zwołać sojuszników na formalne konsultacje w razie zagrożenia bezpieczeństwa. Litwa podkreślała, że poparłaby taki wniosek Polski. Rok wcześniej, przy podobnym naruszeniu przez rosyjskie drony, Polska ten mechanizm uruchomiła.

„Rosja uderza młoteczkiem i obserwuje, czy noga podskoczy. Już teraz może być zaskoczona tym, jak słabo reaguje europejskie kolano. I dlatego uderza w nie coraz mocniej” — powiedział Keir Giles, ekspert think tanku Chatham House, cytowany przez „Daily Telegraph”. Jego zdaniem brak zdecydowanej odpowiedzi zachęci Moskwę do kolejnych, jeszcze odważniejszych prowokacji.

W sobotę 21 listopada wieczorem uwaga regionu przesunęła się na obwód królewiecki. Gubernator obwodu Aleksiej Biesprozwannych ogłosił alarm przeciwdronowy i napisał, że „system zareagował na podejrzany obiekt nadlatujący z Litwy”. Lotnisko w Chrabrowie zostało tymczasowo ograniczone w działaniu.

Litwa odrzuca królewieckie „drony”

Litwa odrzuciła te doniesienia natychmiast i stanowczo. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy kategorycznie odrzuca krążące w mediach społecznościowych fałszywe twierdzenia dotyczące rzekomego udziału Litwy w ataku dronów na obwód królewiecki Federacji Rosyjskiej” — napisał szef MSZ Kęstutis Budrys na platformie X.

Dodał, że Litwa nigdy nie zezwoliła na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do uderzeń na cele w Rosji.

Minister poszedł dalej i wskazał możliwe źródło prowokacji. „Dysponujemy informacjami, że strona rosyjska może, wykorzystując różne operacje przykrywkowe, organizować ataki na Litwę, a także ją dyskredytować” — stwierdził Budrys. Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego potwierdziło, że Litewskie Siły Powietrzne nie wykryły żadnych dronów.

Minister Budrys podsumował cel tej kampanii krótko: fałszywe przekazy mają wywoływać napięcie i „osłabiać poparcie dla Ukrainy”. O wszystkich ustalonych faktach litewski rząd poinformował swoich partnerów.

Wątpliwości co do wiarygodności całego zdarzenia wyraził też ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko. Zwrócił uwagę, że rosyjskie kanały na Telegramie twierdziły, co prawda, o zestrzeleniu co najmniej sześciu bezzałogowców, lecz nie przedstawiły żadnych wiarygodnych zdjęć ani nagrań.

Kampania dezinformacyjna trwa

Zakwestionował też sens ewentualnego ukraińskiego uderzenia na Bałtyjsk, miasta w obwodzie królewieckim. „Jaki był tego sens? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne” — napisał sugerując, że całe zdarzenie mogło być rosyjską prowokacją mającą uzasadnić przyszłą agresję wobec europejskich sąsiadów Moskwy.

W Polsce weekend zaś upłynął pod znakiem dezinformacji. Polskie Centrum Walki z Dezinformacją monitorowało przestrzeń informacyjną i zidentyfikowało m.in. fałszywe narracje głoszące, że „wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki” oraz że „NATO zaatakowało Królewiec”.

„Wzrasta liczba wpisów dezinformacyjnych, których zasięg wzrósł co najmniej do ponad 19 mln” — przekazał wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Apelował, by polegać wyłącznie na oficjalnych komunikatach polskich służb.