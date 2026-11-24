Już szósty rok z rzędu „LTG Link” przygotowuje specjalnie udekorowane składy. Świąteczne pociągi będą kursować na trasach do Moskawy, Rygi i Kowna, a okazjonalnie również między Wilnem a Trokami.

Tegorocznym motywem przewodnim jest „Podróżująca biblioteka”. Wagony ozdobiono motywami książek, listów, piór i choinek. Każdy z nich ma symbolizować kolejny rozdział bożonarodzeniowej historii.

„Pociągi łączą nie tylko różne miasta Litwy, ale także ludzi i ich historie” — mówi Kristina Meidė-Bertašienė, szefowa LTG Link

Dzięki współpracy z agencją „Go Vilnius” we wszystkich świątecznych pociągach będzie można wysłuchać bajki „Christmas Walkerus”. Opowieść przybliża tajemniczych świątecznych wędrowców i zachęca do odkrywania zimowego Wilna.

Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony w wagonie. Bajka dostępna jest w czterech językach: litewskim, polskim, angielskim i łotewskim. Polską wersję nagrała aktorka Joanna Moro, a litewską — Marius Čepulis.

Inicjatywa ma również zachęcić turystów do odwiedzenia Wilna. W zeszłym roku stolicę Litwy odwiedziło około 112 tys. gości z Polski.

Na świąteczne przejazdy obowiązują standardowe ceny biletów, jednak obecnie pasażerowie mogą skorzystać z 50-procentowej zniżki, łączonej z innymi ulgami.

Ze względu na większe zainteresowanie podróżami w okresie świątecznym przewoźnik zaleca wcześniejszy zakup biletów. Informacje o trasach i udekorowanych wagonach dostępne są na stronie www.ltglink.lt oraz w aplikacji mobilnej.