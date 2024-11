W tym roku przez zespół dekoratorów zostaną udekorowane cztery pociągi, a pierwszy kursuje na trasach Wilno–Kowno–Wilno i Wilno–Troki–Wilno od 23 listopada. Pociągi do Rygi, Kłajpedy i Mockawy również rozpoczną swoje świąteczne podróże 28 listopada.

„Pociągi świąteczne to bardzo lubiana tradycja, na którą nasi pasażerowie czekają z niecierpliwością i którą doceniają, ponieważ wraz z udekorowanymi pociągami pojawia się świąteczny nastrój. W ubiegłym roku liczba pasażerów podróżujących świątecznymi pociągami była o ok. 10 tys. wyższa niż zwykle. W tym roku postanowiliśmy świątecznie udekorować cztery pociągi, które pojadą ze stolicy do Kowna, Trok, Rygi, Kłajpedy i Mockavy, podczas gdy animowane przedstawienia będą czekać na małych pasażerów pociągów do Turmantai i Marcinkonys” — mówi Kristina Meidė, szefowa LTG Link.

Nowe elementy dekoracyjne

Jak co roku, pociągi zostały udekorowane przez firmę Balti Lapai, tym razem z pomocą profesjonalnych dekoratorów MAMin, kierowanych przez Julię Filatovą, która wyprodukowała nowe elementy dekoracyjne, dzięki czemu pociągi będą wyglądać inaczej niż w zeszłym roku.

„W tym roku chcemy zaskoczyć pasażerów pociągu jeszcze piękniejszymi dekoracjami, dlatego pod koniec lata rozpoczęliśmy ich tworzenie wraz z grupą dekoratorów. Tym razem większą uwagę poświęciliśmy pociągowi elektrycznemu, który będzie kursował do Kowna i Trok, będzie więcej tworzących nastrój bogatych świątecznych kolorów, szczegółów związanych z podróżami nadających się do zdjęć i oczywiście pojawi się symbol Bożego Narodzenia — udekorowana choinka” — mówi menedżer firmy Balti lapai, która już czwarty rok zajmuje się dekoracjami pociągów, Sandra Žemaitytė.

Niespodzianki dla pasażerów

Agencja Go Vilnius dba o świąteczny nastrój w pociągu jadącym do Rygi. Producent kosmetyków naturalnych L’Occitane, który przyczynił się do powstania dekoracji pociągu kursującego na trasie Wilno–Kowno–Wilno, obiecuje rozdać pasażerom tej trasy 38 tys. symbolicznych prezentów. Podróżując świąteczną trasą, będzie można znaleźć szczęśliwe miejsce i otrzymać w prezencie zestaw naturalnych kosmetyków. W sumie do rąk pasażerów trafi około 200 takich zestawów, pełnych świątecznego ducha produktów inspirowanych Prowansją.

Dla wygody pasażerów klienci kupujący bilety online na stronie www.ltglink.lt lub za pomocą aplikacji mobilnej będą mogli zobaczyć, które pociągi świąteczne pojadą na wskazanych trasach i które wagony zostaną udekorowane — zostaną one oznaczone specjalną świąteczną ikoną, na której pojawią się pociąg i choinka. W przypadku świątecznych przejazdów pociągami obowiązywać będą normalne taryfy. LTG Link zaleca, by na trasy udekorowane świątecznie dużo wcześniej zaopatrzyć się w bilety, ponieważ na najpopularniejszych trasach są one często wykupione z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najwygodniej jest zrobić to online lub w aplikacji mobilnej.

Św. Mikołaj na dworcu

Przez cały grudzień na odświętnie udekorowanym dworcu w Wilnie będzie spotykał się z małymi pasażerami Święty Mikołaj, pasażerowie będą mogli upiec gofry i inne smakołyki w warsztatach świątecznych ciastek, a zlokalizowane na dworcu lokale zaoferują specjalnie stworzone świąteczne napoje. W dniach 1 i 28 grudnia na najmłodszych podróżników czeka interaktywny spektakl i występ iluzjonisty. Od 14 do 20 grudnia na stołecznym dworcu kolejowym odbędzie się jarmark bożonarodzeniowy, podczas którego litewscy artyści, twórcy i projektanci zaoferują oryginalne, ręcznie robione dzieła. W dniach 13–15 grudnia Park Kolejowy zlokalizowany na dworcu stołecznym zamieni się w lodową stację Świętego Mikołaja, gdzie na dzieci i dorosłych będą czekać wyjątkowe lodowe rzeźby, magiczny pociąg warsztatowy, ukochane postacie i oczywiście sam Święty Mikołaj.

Czytaj więcej: Z końcem lata nie zostanie kas z biletami na pociąg