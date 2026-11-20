We wtorek 17 listopada Centrum Operacyjne ds. Sytuacji Nadzwyczajnych rejonu kiejdańskiego zaproponowało ogłoszenie stanu wyjątkowego na szczeblu samorządowym. Wniosek skierowano do mera rejonu Valentinasa Tamulisa.

Ognisko ASF potwierdzono w poniedziałek w gospodarstwie położonym we wsi Čiukiškiai, w starostwie Josvainiai. Dzień wcześniej Państwowa Służba Żywności i Weterynarii (VMVT) otrzymała zgłoszenie o zwiększonej śmiertelności zwierząt. To pierwszy w tym roku przypadek ASF w gospodarstwie hodowlanym świń na Litwie.

Przedsiębiorstwo „Bekonas LT” zapewnia, że współpracuje ze służbami weterynaryjnymi w celu opanowania sytuacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

„Doskonale rozumiemy powagę sytuacji i jesteśmy gotowi podjąć wszelkie niezbędne działania” — powiedział prezes zarządu „Bekonas LT” Ilvaras Strazdinis.

Przyczyna przedostania się wirusa do gospodarstwa pozostaje nieznana. Firma przygotowuje się do humanitarnego uśmiercenia zwierząt, bezpiecznej utylizacji ich zwłok oraz dezynfekcji całego kompleksu.

Wokół zakażonego gospodarstwa wyznaczono strefę ochronną o promieniu trzech kilometrów oraz strefę nadzoru o promieniu 10 kilometrów. Obowiązują tam ograniczenia dotyczące przemieszczania zwierząt i środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. W wyznaczonym obszarze znajduje się jeszcze jedno niewielkie gospodarstwo hodujące świnie.