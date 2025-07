Weterynarze alarmują — afrykański pomór świń znów atakuje Litwę

Leszek Wątróbski: Dawniej Dyneburg (do 1893 r.), następnie Dźwińsk (do 1920 r.) i wreszcie Daugavpils.Ryszard Stankiewicz: Daugavpils znaczy miasto nad Dźwiną. Nasze miasto liczy aktualnie 75 tys. mieszkańców, z czego Polacy nadal stanowią tu blisko 15 proc. Należymy do historycznych mniejszości narodowych i jesteśmy ściśle związani z tutejszą historią,...