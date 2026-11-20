Główny doradca prezydenta Gitanasa Nausėdy, Vaidas Augustinavičius, podkreśla, że ewentualne opodatkowanie nadzwyczajnych zysków powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście. Jego zdaniem ustanawianie przepisów podatkowych z myślą o jednym przedsiębiorstwie byłoby niebezpiecznym precedensem.

„Nie pamiętam jeszcze przypadku, żeby na Litwie podatki były tworzone dla jednej firmy. Prawdopodobnie nie należy wprowadzać takiej praktyki” — powiedział we wtorek 17 listopada Vaidas Augustinavičius w rozmowie z Žinių radijas.

Doradca prezydenta zaznaczył, że przed podjęciem decyzji rząd powinien przedstawić szczegółową analizę kosztów i korzyści. Jak dotąd kancelaria prezydenta nie otrzymała takiej oceny.

„Jak dotąd nie widzieliśmy przeprowadzonej przez rząd analizy kosztów i korzyści w tej sprawie. Rozumiemy, że kwestia ta znajduje się na zaawansowanym etapie analizy” — stwierdził Vaidas Augustinavičius.

Pod lupą cały sektor energetyczny

Według doradcy prezydenta analiza powinna objąć nie tylko koncerny paliwowe, lecz także przedsiębiorstwa gazowe oraz producentów energii odnawialnej. Nadzwyczajne zyski mogą bowiem powstawać również w innych segmentach rynku.

„Możemy założyć, że w zimnych porach roku cena energii elektrycznej jest ustalana na podstawie ceny gazu — taka jest formuła. Naturalne jest, że być może również w energetyce wiatrowej powstają pewne nadwyżki zysków” — powiedział Augustinavičius.

Podkreślił, że ustalenie skali ewentualnych nadwyżek wymaga kompleksowych obliczeń, które może przeprowadzić wyłącznie rząd.

Znaczenie sytuacji geopolitycznej

Zdaniem doradcy prezydenta przy ocenie skutków nowego podatku nie można pomijać uwarunkowań geopolitycznych. Rząd powinien ustalić, które przedsiębiorstwa rzeczywiście osiągają nadzwyczajne zyski, a następnie oszacować korzyści i potencjalne koszty ich opodatkowania.

„Mamy nadzieję, że rząd przyjrzy się całemu sektorowi energetycznemu, odpowie na wszystkie pytania, a wtedy będzie widać, w jakich rodzajach energii powstają lub nie powstają nadwyżki, jaka jest ich wielkość, jakie byłyby z tego korzyści i jakie byłyby koszty, na przykład z uwzględnieniem sytuacji geopolitycznej” — powiedział Vaidas Augustinavičius.

Zapytany, czy Gitanas Nausėda rozmawiał o możliwym opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków z polskimi przywódcami, doradca prezydenta przyznał, że nie posiada takich informacji.

Rząd analizuje zyski

W zeszłym tygodniu rząd uzgodnił, że w przyszłym roku wprowadzi opodatkowanie nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw produkujących paliwa. Decyzja o opracowaniu odpowiedniego mechanizmu podatkowego zapadła podczas posiedzenia rady koalicyjnej.

Premier Mindaugas Sinkevičius zlecił trzem ministerstwom przygotowanie oceny zmian zysków przedsiębiorstw działających na rynkach paliw, energii elektrycznej i ciepła. Resorty miały również oszacować wielkość nadzwyczajnych zysków oraz przedstawić propozycje ich opodatkowania.

W centrum politycznej debaty znalazła się spółka Orlen Lietuva. Przewodniczący Sejmu Litwy Juozas Olekas oraz przedstawiciel partnerów koalicyjnych Virginijus Sinkevičius rozważali wcześniej możliwość zastosowania wobec niej stawki podatkowej niższej niż w Polsce.

Z kolei minister energetyki Litwy Lukas Savickas wskazywał, że część nadzwyczajnych zysków Orlen Lietuva mogłaby zostać przeznaczona na obniżenie cen paliw.