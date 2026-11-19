Oddział Rehabilitacji Psychospołecznej Dzieci i Młodzieży będzie mógł jednocześnie przyjąć sześciu pacjentów. Leczenie potrwa 30 dni i obejmie codzienną opiekę psychiatry, psychologów, terapeutów sztuki, pracowników socjalnych oraz pielęgniarek. Wsparcie otrzymają również rodzice i opiekunowie nastolatków.

Minister zdrowia Linas Kukuraitis podkreślił, że rosnąca liczba przypadków uzależnień wśród młodych ludzi wymaga zwiększenia dostępności specjalistycznej pomocy.

„Bardzo ważne jest, aby stacjonarne usługi rehabilitacji psychospołecznej dla dzieci i młodzieży były rozszerzane i stawały się bardziej dostępne. Niestety zapotrzebowanie na tę pomoc tylko rośnie (…); musimy dostosować się do tej rzeczywistości i szybko reagować na potrzeby dzieci i rodzin w zakresie pomocy” — powiedział minister.

Dyrektor wileńskiego oddziału RPLC Giedrius Likatavičius zaznaczył, że celem rehabilitacji jest zapewnienie młodzieży bezpiecznego środowiska, wolnego od substancji psychoaktywnych i ekranów.

„W oddziale stacjonarnym ustalany jest jasny i ustrukturyzowany plan dnia, który jest bardzo potrzebny nastolatkom. Kilka razy dziennie przewidziano czas na indywidualne konsultacje oraz grupowe sesje psychoterapeutyczne (…). Zapewniony jest również proces edukacyjny, a także organizowane są sensowne i motywujące zajęcia w czasie wolnym” — powiedział dyrektor.

Leczenie nieletnich w RPLC jest bezpłatne, ale wymaga skierowania od lekarza rodzinnego lub psychiatry pierwszego kontaktu.

To drugi oddział RPLC na Litwie oferujący stacjonarną rehabilitację nieletnich. Pierwszy działa w Kownie.