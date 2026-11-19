Pierwsze dwa dni odbywały się rywalizacje drużynowe. Reprezentacja Litwy pokonała w fazie grupowej drużynę z Austrii 4:1, pokonała bardzo silną reprezentację Polski 3:2, ale przegrała 0:5 z kadrą Rosji, która później została zwycięzcą mistrzostw. Zajmując trzecie miejsce w grupie, litewska drużyna kontynuowała walkę o końcowe lokaty 17–24.

Po fazie grupowej reprezentacja Litwy pokonała Łotwę 3:2, Gruzję 4:1, ale przegrała ze Słowenią 2:3. W walce o miejsca 23-24 uległa drużynie Azerbejdżanu 1:3.

Ostateczny wynik w rozgrywkach drużynowych rzeczywiście był rozczarowujący. Kadra Litwy miała pecha w losowaniu, bo biorąc pod uwagę jej możliwości, mogła znaleźć się w gronie 16 najsilniejszych europejskich drużyn. Karina zaprezentowała się znakomicie w rywalizacji drużynowej – odniosła 6 zwycięstw i poniosła tylko 2 porażki.

W grze mieszanej Karina, wraz z reprezentantem Kowna, przegrała z fińskimi tenisistami stołowymi 0:3.

Karina bardzo dobrze wystąpiła w rywalizacji indywidualnej, w której wzięło udział 86 najsilniejszych młodych tenisistów stołowych z całej Europy.

W rywalizacji grupowej Karina Milto pokonała Z. Bllacę (Kosowo) 3:1, T. Blechovą (Czechy) 3:2 i D. Kons (Estonia) 3:0. Zajmując pierwsze miejsce w grupie, grała bez gema w 1/64 finału. W 1/32 finału Karina pokonała L. Goethals z Belgii 3:0, a w 1/16 finału uległa 1:3 bardzo silnej teninistce stołowej M. Wu ze Swajcarii.

W klasyfikacji końcowej Karina znalazła się w gronie 16 najlepszych zawodniczek Europy do lat 13.

Straszy nauczyciel Markas Vaitonis

Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie