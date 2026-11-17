Uroczystość rozpoczęła się modlitwą w intencji wolności i pokoju.
Bogaty program artystyczny koncertu
Bogaty program artystyczny koncertu nawiązywał do historii, kultury i tradycji narodu polskiego. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, zespół wokalny „Echo”, uczniowie Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Klub Seniorów „Złoty Wiek”, Polski Teatr „Studio” w Wilnie oraz soliści.
Wyjątkowym gościem tegorocznych obchodów była rodzina Stępnowskich z Ełku. Ich występ wyróżniało niezwykłe brzmienie cymbałów oraz innych tradycyjnych instrumentów muzycznych, które nadały koncertowi szczególny, ludowy charakter.
Dostojni goście:
W uroczystości w Rudominie uczestniczyli również liczni dostojni goście. Wśród nich znaleźli się: poseł do Parlamentu Europejskiego i prezes AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, kanclerz Ministerstwa Środowiska Litwy Władysław Kondratowicz, radne Samorządu Rejonu Wileńskiego Honorata Romanowska i Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Grażyna Słuszko, a także dyrektor Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie Żaneta Jankowska.
Goście w swoich przemówieniach wyrazili wdzięczność za przygotowanie wspaniałego koncertu. Podzielili się również refleksjami na temat niepodległości, polskiej tożsamości narodowej, patriotyzmu oraz przyjaźni łączącej Polskę i Litwę.
Medal dla Marii Simanowicz
Wyjątkowym momentem uroczystości było wręczenie przez Waldemara Tomaszewskiego medalu dla Marii Simanowicz za zasługi na rzecz krzewienia polskości na Litwie.
Z okazji tak ważnego dla Polski, a zarazem bliskiego również Litwie Narodowego Święta Niepodległości serdeczne życzenia złożyła dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wioleta Cereszka. Korzystając z okazji, skierowała również słowa wdzięczności do wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie uroczystego koncertu.
Organizatorem obchodów było Centrum Kultury w Rudominie.
Organizatorzy serdecznie dziękują Samorządowi Rejonu Wileńskiego oraz wszystkim partnerom za współpracę przy organizacji tej uroczystości.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie
Centrum Kultury w Rudominie