Był to dzień pełen inspiracji, artystycznych wrażeń i serdecznych spotkań. Organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie – od wystaw malarskich i rękodzieła po występy muzyczne lokalnych zespołów.

Tegoroczne święto miało również szczególny wymiar dla społeczności lokalnej, ponieważ symbolicznie zamknęło kolejny sezon działalności Rynku w Rudominie. Minione miesiące były czasem intensywnej pracy, licznych spotkań i budowania relacji. Rynek tętnił życiem, oferując mieszkańcom i gościom świeże plony, kwiaty oraz rośliny wyhodowane z ogromną troską i zaangażowaniem lokalnych producentów.

W imieniu mieszkańców i gości Rudominy głos zabrał Henryk Subocz – radny Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz pracownik Targu Rudomińskiego. Serdecznie podziękował wszystkim, którzy przez cały sezon współtworzyli atmosferę tego miejsca. Wyrazy wdzięczności skierował do producentów, sprzedawców, rzemieślników, organizatorów i pracowników za ich codzienny trud, zaangażowanie oraz serce wkładane w wykonywaną pracę.

Jednym z najważniejszych punktów programu były trzy wyjątkowe wystawy, prezentujące różnorodne oblicza twórczości artystycznej.

Pierwsza ekspozycja przedstawiała prace artystki i starszej nauczycielki Renaty Utowki oraz uczniów Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie i Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach. Była to niezwykła okazja, by spojrzeć na świat oczami młodych, kreatywnych i utalentowanych ludzi. Każda praca stanowiła odrębną opowieść, odzwierciedlając indywidualną wyobraźnię, wrażliwość i odwagę w poszukiwaniu własnych środków artystycznego wyrazu.

Drugą wystawę wypełniły dzieła Bożeny Naruszewicz. Szczególne miejsce zajęły na niej ręcznie malowane „Anioły dla dobra”, przygotowywane z myślą o Międzynarodowym Świątecznym Kiermaszu Charytatywnym, który odbędzie się 28 listopada w Wileńskim Ratuszu. Oprócz aniołów artystka zaprezentowała również pejzaże oraz obrazy przedstawiające kwiaty. Jej twórczość zachwycała pięknem, delikatnością i emocjami, przypominając, jak wiele dobra można przekazać innym poprzez sztukę.

Trzecia wystawa należała do artystki Indrė Stankūnė, mieszkającej i tworzącej w okolicach Rudominy. Swoją twórczość prezentuje ona pod marką „Silky Lady Design”. Artystka zaprosiła gości do swojego niezwykle barwnego świata, posługując się wymownym hasłem: „Życie nie jest idealne. Ale malowana jedwabna apaszka może być…”. W rękach Indrė Stankūnė naturalny jedwab zamienia się w prawdziwe dzieło sztuki. Ręcznie malowane apaszki i chusty zachwycają kolorami, niepowtarzalnymi wzorami i indywidualnym charakterem. Każda z nich jest wyjątkowa – nie ma dwóch identycznych egzemplarzy. To nie tylko eleganckie dodatki, lecz także małe obrazy, które można nosić, podarować bliskiej osobie lub uczynić wyjątkowym elementem własnego stylu. Artystka tworzy również obrazy, pocztówki, ubrania, różnorodne akcesoria oraz dekoracje wnętrz. Jej działalność nie ogranicza się jednak wyłącznie do pracy twórczej. Indrė chętnie dzieli się swoją pasją z innymi, prowadząc warsztaty malowania na jedwabiu dla dzieci, dorosłych i seniorów. Zachęca w ten sposób uczestników do odkrywania własnych talentów, eksperymentowania z kolorami i czerpania radości z tworzenia.

Nie zabrakło również muzycznych emocji, bo trudno wyobrazić sobie święto twórczości bez śpiewu i dobrej muzyki! Tego dnia na scenie zaprezentowały się trzy zespoły wokalne działające przy filiach Centrum Kultury w Rudominie. Każdy z nich przygotował własny repertuar, wnosząc do wydarzenia wiele pozytywnej energii, radości i muzycznej pasji. Przed publicznością wystąpiły: zespół wokalny „Przyjaciele” z Mickun, zespół wokalny „Borowianka” z Czarnego Boru oraz zespół wokalny „Wiosna” z Grygajć. Ich występy stworzyły wyjątkową atmosferę i stały się pięknym dopełnieniem artystycznego święta.

Święto „Świętujmy twórczość razem” było nie tylko okazją do zaprezentowania talentów i podziwiania różnorodnych form sztuki, ale przede wszystkim spotkaniem ludzi, których łączy pasja, kreatywność i przywiązanie do lokalnej społeczności. Wydarzenie pokazało, jak ważną rolę w życiu wspólnoty odgrywają artyści, twórcy, nauczyciele, zespoły artystyczne oraz wszyscy ci, którzy swoją codzienną pracą pielęgnują kulturę i tradycje.

Organizatorem święta była spółka „Nemėžio komunalininkas”, we współpracy z Centrum Kultury w Rudominie oraz Samorządem Rejonu Wileńskiego.

Był to dzień, który udowodnił, że twórczość ma niezwykłą moc łączenia ludzi, inspirowania i czynienia codzienności piękniejszą. Rudomina po raz kolejny pokazała, że kultura rodzi się tam, gdzie są ludzie pełni pasji, otwarci na innych i gotowi dzielić się tym, co mają najcenniejsze – swoim talentem i sercem.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie