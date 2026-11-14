O tożsamości młodych Polaków na Litwie

Jak? Zapewne będzie inaczej, niżeli jest dzisiaj. Taka jest prawda życia. Każde kolejne pokolenie wnosi w ten świat coś nowego, swojego. Ale też nie zapominajmy, że to od starszych pokoleń, od ich relacji z młodzieżą zależy, jak i w jakim kierunku pójdą te zmiany. To starsze pokolenia przekazują młodym swoją wiedzę, wartości.

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” sporo uwagi poświęcamy właśnie naszej młodzieży. Apolinary Klonowski rozmawiał z Wilnianinem Tomaszem Kirdeiką, studentem drugiego roku studiów magisterskich zarządzanie marketingiem na Akademii Łazarskiego w Warszawie. Nasz rozmówca jest postacią nieobojętną na to, co dzieje się naszym społeczeństwie, na stosunki między Polakami a Litwinami. Mówi o tym na swoich profilach na Instagramie i TikToku @ActualPol. Mówi ze swojej perspektywy – młodego Polaka z Litwy – „o Polakach i o Litwinach, o tym, co nas łączy i dzieli”. I to jest bardzo ważne, że stosunkami polsko-litewskimi zaczyna zajmować się młode pokolenie, że chce je budować pod własne wizje i sposób rozumienia.

W tym wydaniu magazynowym chciałbym też zwrócić uwagę na apel skierowany do młodzieży, ale nie tylko, bo dotyczy też rodziców, nauczycieli, zresztą całej naszej społeczności. Apel osoby, która poświęciła sporą część swojego życia działalności na rzecz nas, Polaków na Litwie. Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, były redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Zbigniew Balcewicz mówi o potrzebie zaszczepienia wśród młodzieży potrzeby czytania polskiej prasy, polskich mediów na Litwie. „Ocalenie polskiego szkolnictwa i polskiej tożsamości na Litwie zależy od tego, czy zdołamy utrzymać żywą więź z polskim słowem. Pamiętajmy o niedawnej przeszłości, by budować silną przyszłość” – pisze redaktor.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 45 (131) 14-20/11/2026