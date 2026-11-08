W chrześcijaństwie ból straty nie zamyka się sam w sobie

Krystyna Juckiewicz: Jak chrześcijańska teologia pomaga zrozumieć ból straty? Czy żałoba ma wymiar duchowy?

Ks. Rajmund Jurolajtis: Każdego z nas boli odejście bliskiego człowieka. Ten ból jest normalnym, ludzkim wyrazem miłości. Boli nas świadomość, że nie będziemy już mogli zobaczyć tej osoby, usłyszeć jej głosu ani doświadczyć jej fizycznej obecności.

W chrześcijaństwie ból nie zamyka się jednak sam w sobie. Nie prowadzi jedynie do grobu i nie przywiązuje człowieka na zawsze do śmierci. Jest otwarty na życie, nadzieję i zmartwychwstanie, które obiecał nam Jezus Chrystus.

Żałoba ma więc nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także głęboki wymiar duchowy. Człowiek musi stopniowo nauczyć się nowego sposobu obcowania ze swoim bliskim. Ta relacja nie będzie już taka sama, ponieważ nie będzie oparta na fizycznej obecności. Może jednak stać się relacją duchową, przeżywaną w pamięci, miłości i modlitwie.

Żałoba skłania nas również do refleksji nad wartością naszego życia: dokąd idziemy, dlaczego żyjemy i co jest naprawdę najważniejsze. Po stracie bliskiego często pojawiają się wyrzuty sumienia: że mogliśmy dać mu więcej czasu, mocniej kochać, lepiej zrozumieć albo wcześniej przebaczyć. Nie chodzi o to, żeby przez całe życie oskarżać samego siebie. Żałoba może jednak nauczyć nas, jak inaczej traktować osoby, które nadal są obok nas. Może pomóc nam odkryć, że największym skarbem w życiu są relacje, miłość i obecność drugiego człowieka.

Czego o żałobie i płaczu uczy nas Jezus przy grobie Łazarza?

Jezus Chrystus sam zapłakał po śmierci swojego przyjaciela Łazarza. To pokazuje, że łzy nie są oznaką braku wiary. Są naturalnym wyrazem miłości i bólu rozłąki. W opisie wskrzeszenia Łazarza ewangelista używa innego czasownika na określenie łez Jezusa niż na określenie głośnego lamentu otoczenia. Możemy zobaczyć w tym różnicę między płaczem, który zamyka człowieka w rozpaczy, a płaczem, który pozostaje otwarty na nadzieję. Jezus naprawdę cierpi i naprawdę płacze, a jednocześnie wie, że śmierć nie jest ostatnim słowem.

Chrześcijański płacz nie stawia więc ostatecznej kropki nad relacją, przyjaźnią i miłością. Jest płaczem człowieka, który żegna się z kimś na pewien czas, ale wierzy, że w Bogu ta więź może trwać.

Podobnie jest ze smutkiem. Istnieje smutek, który zamyka człowieka w nim samym, wyniszcza go i odbiera mu wszelką nadzieję. Istnieje jednak także smutek, który prowadzi do refleksji, nawrócenia i przemiany życia. Smutek po stracie trzeba przyjąć i przeżyć. Nie należy go tłumić ani udawać, że człowiek wierzący nie powinien cierpieć. Smutek chrześcijanina może być głęboki, ale pozostaje otwarty na życie i nadzieję.

Jaką rolę w przeżywaniu żałoby odgrywa liturgia pogrzebowa i msza święta?

Liturgia pogrzebowa cały czas mówi o życiu i zmartwychwstaniu. Podczas pogrzebu nie tylko żegnamy się ze zmarłym. W jego ciele dostrzegamy także ziarno przyszłego życia, które przygotował dla nas Jezus Chrystus.

W czasie mszy pogrzebowej nie koncentrujemy się wyłącznie na śmierci. Nie oddajemy czci śmierci, ale celebrujemy zwycięstwo Chrystusa, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do życia wiecznego. Liturgia nie zaprzecza naszemu cierpieniu, lecz pokazuje je w świetle prawdy objawionej.

Podczas Eucharystii ziemia spotyka się z niebem. Łączymy się z całym Kościołem: z tymi, którzy żyją na ziemi, z tymi, którzy przechodzą oczyszczenie, oraz z tymi, którzy już są z Bogiem. Razem dziękujemy Bogu za dar życia i za zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.

Sakramenty są udzielane żyjącym i pomagają im trwać przy Chrystusie w czasie żałoby. Za zmarłych natomiast ofiarujemy modlitwę, a przede wszystkim Eucharystię. W ten sposób nasza bezradność może zostać przemieniona w konkretny czyn miłości.

Czym różni się „pusta” samotność od samotności wypełnionej modlitwą?

Pusta samotność skupia się wyłącznie na braku. Człowiek myśli o zmarłym jako o kimś, kto kiedyś był, a teraz już go nie ma. Taka perspektywa może zamknąć nas w poczuciu ostatecznej pustki.

Samotność wypełniona modlitwą otwiera nas natomiast na Boga i na prawdę, że zmarły nie przestał istnieć. Żyje w inny sposób. Modlitwa nie usuwa automatycznie tęsknoty, ale pomaga przeżywać ją w relacji z Bogiem. Wierzymy, że ten, kto kochał nas na ziemi i osiągnął zbawienie, nie traci swojej miłości. Przeciwnie, jego miłość zostaje oczyszczona z ludzkiej słabości, egoizmu i zranień. Zmarły nie odchodzi z Mistycznego Ciała Chrystusa. Nadal pozostaje częścią wspólnoty Kościoła.

Przekształcenie bólu rozłąki w duchową łączność dokonuje się przez modlitwę, Eucharystię, wdzięczną pamięć i kontynuowanie dobra, które pozostawiła nam ta osoba. Nie chodzi o próbę nawiązywania bezpośredniego kontaktu ze zmarłym, lecz o spotkanie z nim w Chrystusie.

Szczególnym miejscem przeżywania świętych obcowania jest Eucharystia | Fot. Krystyna Juckiewicz

Jak wspólnota parafialna może mądrze towarzyszyć osobie w żałobie?

Wspólnota parafialna towarzyszy przede wszystkim przez swoją obecność, delikatność i konkretną pomoc. Niekiedy można pomóc w codziennych obowiązkach, zadzwonić, odwiedzić albo pamiętać o rocznicy śmierci. Czasem najważniejsze jest po prostu bycie obok.

Takie frazesy, jak: „Bóg tak chciał” albo „Wszystko będzie dobrze”, zazwyczaj niewiele pomagają, a mogą nawet zranić. Nie znamy wszystkich tajemnic Bożej Opatrzności i nie powinniśmy łatwo przypisywać Bogu bezpośredniego pragnienia konkretnej tragedii.

Najważniejsze jest podejście do drugiego człowieka z czułością, wrażliwością i szacunkiem. Jeżeli widzimy, że chce mówić o osobie zmarłej, możemy go słuchać i zadawać delikatne pytania. Jeżeli nie chce mówić, możemy po prostu z nim być. Dla osoby przeżywającej stratę najważniejsza okazuje się często właśnie wierna obecność i modlitwa.

Co znaczy „nie smucić się jak ci, którzy nie mają nadziei”?

Człowiek może przeżywać smutek w różny sposób. Istnieje smutek, który zamyka nas w bólu. Zdarza się, że człowiek stopniowo przyzwyczaja się do swojego cierpienia i zaczyna budować wokół niego całe swoje życie. Powraca nieustannie do tych samych raniących myśli i traci gotowość, aby zrobić kolejny krok.

Ojcowie Kościoła zwracali uwagę, że taki smutek karmi się samym sobą. Człowiek wpada wtedy w zamknięty krąg, z którego trudno mu wyjść. Trzeba jednak mówić o tym delikatnie, ponieważ osoba przeżywająca stratę potrzebuje czasu. Nie każdy długotrwały ból oznacza świadome przywiązanie do cierpienia.

Chrześcijański smutek pozostaje otwarty. Nie zatrzymuje nas na zawsze w tym samym miejscu. Często przynosi więcej pytań niż odpowiedzi, ale te pytania mogą prowadzić do poszukiwania sensu, Bożej mądrości i obecności Boga.

„Nie smucić się jak ci, którzy nie mają nadziei” nie oznacza zatem: „Nie wolno płakać”. Oznacza: „Nie pozwól, aby rozpacz stała się ostatnim słowem”. Bóg nie opuszcza nas nawet w cierpieniu. Potrafi wyprowadzić dobro również z tego, co samo w sobie jest bolesne i tragiczne. Chrześcijanin może więc jednocześnie płakać i mieć nadzieję.

Jak dogmat o świętych obcowaniu wpływa na przeżywanie straty?

Świętych obcowanie oznacza, że człowiek, który umarł, nie przestał istnieć. Relacja z nim nie zostaje całkowicie przerwana, ale zmienia swój charakter. Nasza miłość, wdzięczność, więzi rodzinne i wspomnienia nadal trwają. Tu, na ziemi, wszystkie nasze relacje są ograniczone ludzką słabością, egoizmem i zranieniami. W świetle Chrystusa miłość zostaje oczyszczona. Dlatego nie powinniśmy wyobrażać sobie, że zmarli, którzy są z Bogiem, pielęgnują wobec nas żal czy pragnienie zemsty. W Chrystusie poznają prawdę i uczą się kochać Jego miłością.

Czasami człowiek ma wyrzuty sumienia, że nie zdążył powiedzieć: „Kocham cię”, nie poprosił o przebaczenie albo nie zrobił czegoś dobrego. Takie sprawy również można powierzyć Bogu. Możemy prosić Go o przebaczenie, uzdrowienie i dopełnienie tego, czego sami nie zdołaliśmy naprawić.

Szczególnym miejscem przeżywania świętych obcowania jest Eucharystia. W prefacji mówimy, że razem z aniołami i świętymi śpiewamy: „Święty, Święty, Święty”. Niebo i ziemia jednoczą się w uwielbieniu Boga. Przyjmując Komunię Świętą, jednoczymy się z Chrystusem, a w Nim z całym Jego Ciałem.

Jak perspektywa życia wiecznego i paruzji zmienia lęk przed śmiercią?

Życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią. Pierwsi chrześcijanie, szczególnie wspominając męczenników, mówili o ich narodzinach dla nieba. Rocznicę śmierci nazywali dniem narodzin do nowego życia.

Życie ziemskie można porównać do małego ziarna. W tym ziarnie znajduje się wiele dobra, talentów i możliwości, ale nie wszystko może w pełni rozwinąć się w warunkach doczesności. Człowiek pozostaje ograniczony słabością, grzechem, cierpieniem i czasem. Pełnię swojego powołania może osiągnąć dopiero w Bogu.

Śmierć przypomina w pewnym sensie trudne narodziny. Każde narodziny wiążą się z bólem, wysiłkiem i niepewnością, ale są ukierunkowane na życie. Święty Franciszek nazywał śmierć swoją siostrą. Nie oznacza to, że śmierć przestaje być bolesnym wrogiem człowieka. W Chrystusie zostaje jednak pokonana i przemieniona w przejście.

Paruzja, czyli ponowne przyjście Chrystusa, przypomina nam również, że oczekujemy nie tylko na dalsze życie duszy, ale na zmartwychwstanie całego człowieka. Chrystus przyjdzie, aby dopełnić historię, pokonać wszelkie zło i odnowić stworzenie. Dlatego śmierć nie jest ostatnim rozdziałem ludzkiej historii.

Dlaczego msza święta jest najpełniejszą formą pomocy zmarłym?

Każda msza święta jest miejscem prawdziwego spotkania. Jako Ciało Chrystusa gromadzimy się razem z Nim i składamy Bogu nasze dziękczynienie, modlitwy, pracę, cierpienie oraz całe nasze życie.

Modląc się za zmarłych w czasie Eucharystii, nie opieramy się jedynie na naszej pamięci i miłości. Naszą modlitwę łączymy z modlitwą i ofiarą Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby człowiek miał życie. Eucharystia uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa złożoną na krzyżu. Nie powtarza jej, ale czyni ją dla nas sakramentalnie obecną.

Ofiarując mszę za konkretną osobę, powierzamy ją miłosierdziu Boga. Prosimy, aby jej ziemskie życie znalazło swoją pełnię w życiu wiecznym. Jednocześnie wchodzimy z nią w komunię, czyli jedność w Chrystusie.

Msze gregoriańskie to trzydzieści Eucharystii odprawianych przez kolejne dni w intencji jednego zmarłego. Nie jest to magiczna praktyka, a liczba trzydzieści nie czyni ofiary Chrystusa „silniejszą”. Każda msza ma tę samą nieskończoną wartość. Msze gregoriańskie są natomiast szczególnym wyrazem wytrwałej modlitwy i troski o konkretną osobę.

Wspólnota parafialna towarzyszy przede wszystkim przez swoją obecność, delikatność i konkretną pomoc | Fot. Krystyna Juckiewicz

Czym z perspektywy duchowej są wypominki?

Wypominki są modlitwą wspólnoty za konkretnych zmarłych. Odczytujemy ich imiona, ponieważ za każdym imieniem kryje się niepowtarzalny człowiek, jego życie, historia i relacje.

Samo wypowiedzenie imienia nie działa automatycznie ani magicznie. Bóg zna każdego zmarłego bez naszego przypominania. Znaczenie wypominek polega na tym, że odczytywaniu imion towarzyszy rzeczywista modlitwa Kościoła, często związana z Eucharystią. Modląc się zarówno za jedną osobę, jak i za tysiące osób wymienionych w wypominkach, wyrażamy miłość, szacunek i pamięć. Prosimy, aby zmarli mogli osiągnąć pełnię życia z Bogiem.

Pamiętać o zmarłych oznacza również pamiętać o własnej śmierci. Uczy nas to pokory, szacunku i odpowiedzialności za życie. Przekazujemy w ten sposób tę pamięć młodemu pokoleniu, aby także ono uczyło się modlić za tych, którzy odeszli. Zapomnienie o zmarłych może być natomiast formą ucieczki od śmierci i od najważniejszych pytań dotyczących ludzkiego życia.

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 44 (128) 07-13/11/2026