20 listopada w wielu europejskich miastach odbyły się masowe protesty przeciw rosnącym kosztom życia, militaryzacji i pogarszającej się sytuacji społecznej. Protestowały Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy. Od kilku miesięcy protesty i manifestacje stały się codziennością europejskich miast. We Francji protesty rozpoczęły się we wrześniu. Uczniowie domagali się większej liczby nauczycieli, mniejszych klas i poprawy infrastruktury szkolnej. Bardzo często protesty kończyły się potyczkami z funkcjonariuszami policji.

My i Zachód

Francuski Senat w minionym tygodniu zagłosował za ustawą dotyczącą użycia broni przez policję. Kilka miesięcy wcześniej projekt został zaaprobowany przez niższą izbę parlamentu — Zgromadzenie Narodowe. Znowelizowana ustawa nie zmienia sytuacji, w których funkcjonariusze mogą użyć broni, ale wprowadza założenie, że działali zgodnie z prawem, chyba że zostanie udowodnione, iż było inaczej. Zgodnie z nowym aktem prawnym to rzekoma ofiara działań policji będzie musiała udowodnić, że funkcjonariusze działali niezgodnie z prawem.

Na Litwie również dominują pesymistyczne poglądy. Dwie trzecie mieszkańców Litwy, jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Baltijos tyrimai na zlecenie agencji ELTA, uważa, że sytuacja w kraju ostatnio idzie w złym kierunku. Odmiennego zdania jest 28 proc. mieszkańców, którzy dostrzegają poprawę sytuacji. Mamy jednak diametralnie inną sytuację niż na zachodzie Europy, gdzie to młodzież jest jedną z najbardziej sfrustrowanych grup społecznych.

U nas to właśnie młodzież oraz mieszkańcy dużych miast patrzą w przyszłość z optymizmem. Na Litwie 44 proc. osób poniżej 30. roku życia jest przekonanych, że sprawy kraju podążają w dobrym kierunku. W przypadku grupy wiekowej 30-49 lat to 33 proc.

Kiedy łatwo być optymistą

Największy odsetek optymistów odnotowano wśród uczącej się młodzieży. Aż 57 proc. respondentów z tej grupy uważa, że sytuacja w kraju w ostatnim czasie się poprawia.

— Sądzę, że wpływ na nastroje osób młodych ma rozwój ekonomiczny Litwy. W odróżnieniu od Niemiec lub Francji nasza gospodarka rozwija się dużo szybciej. Szybszy rozwój ekonomiczny oznacza szybszy wzrost wynagrodzeń. Kiedy masz do czynienia ze wzrostem gospodarczym, to łatwiej być optymistą — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ekonomista Aleksandras Izgorodinas.

Podobne optymistyczne nastawienie mają również mieszkańcy miast (32 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (32 proc.) oraz osoby (38 proc.) z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach, czyli przekraczających 2,5 tys. euro miesięcznie.

Od września francuscy uczniowie domagają się większej liczby nauczycieli i poprawy infrastruktury szkolnej | Fot. EPA-ELTA

Kryzys i młodzież

Aleksandras Izgorodinas sądzi, że zbyt optymistyczne patrzenie w przyszłość jest jednak ryzykowne.

— Kiedy przychodzi kryzys, to w pierwszej kolejności odczuwają go ludzie młodzi, ponieważ mają mniejsze doświadczenie oraz słabszą pozycję na rynku pracy — zaznacza ekonomista.

Rozmówca „Kuriera Wileńskiego” nie wyklucza, że gospodarka Litwy podąży według scenariusza francuskiego.

— Na Litwie wzmacnia się wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Na Litwie, spośród trzech państw bałtyckich, najbardziej są odczuwalne negatywne skutki sztucznej inteligencji. W sektorach, gdzie człowieka może zamienić sztuczna inteligencja, widzimy spadek w zatrudnianiu. Najbardziej to jest widoczne w sektorze IT. Drugi problem to finanse. Deficyt budżetowy rośnie. W następnych latach niemożliwe będzie zadłużanie państwa na taką skalę. W moim przekonaniu Litwa wychodzi z okresu, kiedy można było ciągle zwiększać wydatki. I to na pewno wpłynie na nastroje młodzieży — sądzi Izgorodinas.

Osoby starsze i mniejszości narodowe

Najbardziej pesymistycznie nastawione są osoby po 50. roku życia — 74 proc. z nich uważa, że sytuacja w kraju się pogarsza. Podobną opinię wyraziło 77 proc. mieszkańców wsi, 72 proc. absolwentów kolegiów i techników oraz 72 proc. emerytów.

Bardziej pesymistycznie sytuację na Litwie oceniali również przedstawiciele mniejszości narodowych. Aż 74 proc. z nich uważa, że sprawy w kraju zmierzają w złym kierunku.

Sondaż ujawnił także różnice w ocenach sytuacji w kraju wśród zwolenników poszczególnych ugrupowań politycznych. Największe niezadowolenie z obecnej sytuacji wyrażają wyborcy partii „Świt Niemna”. Aż 84 proc. z nich uważa, że sprawy na Litwie w ostatnim czasie zmierzają w złym kierunku. Podobne nastroje panują wśród wyborców Zjednoczenia Narodowego. 74 proc. z nich negatywnie ocenia sytuację w kraju. Z kolei stosunkowo najbardziej optymistyczni są wyborcy Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. 40 proc. zwolenników tego ugrupowania sądzi, że sprawy idą w dobrą stronę. Podobne zdanie mają wyborcy (37 proc.) Ruchu Liberałów.