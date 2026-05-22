Wilno organizuje święto młodzieży i dobrostanu

23 maja przy Białym Moście w Wilnie odbędzie się druga edycja „Dnia Szczęśliwej Młodzieży” — bezpłatnego festiwalu poświęconego zdrowiu emocjonalnemu młodych ludzi. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na problem, o którym wciąż mówi się zbyt rzadko — trudności emocjonalne wśród młodzieży.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Biały Most w Wilnie.
Fot. Andrius Ufartas, ELTA

Choć litewska młodzież jest uznawana za jedną z najszczęśliwszych na świecie, badania pokazują, że aż 93 proc. młodych ludzi doświadcza problemów emocjonalnych. Co roku ok. 50 tys. osób zwraca się po pomoc do „Linii Młodzieżowej” („Jaunimo linija”).

„Jeśli chcemy, aby przyszłość Litwy była odporna emocjonalnie, musimy już dziś dbać o zdrowie emocjonalne młodzieży” — mówi Diana Bukantaitė, dyrektor „Jaunimo linija”.

Program wydarzenia rozpocznie się o godz. 14:00 marszem „Lekkim krokiem ze Swedbankiem”, organizowanym wspólnie z „Walk15”. od godz. 16:00 przy Białym Moście działać będzie „Łąka szczęścia” — przestrzeń warsztatów, aktywności i rozmów poświęconych dobrostanowi psychicznemu, fizycznemu i finansowemu.

Wieczorem odbędzie się koncert. Na scenie pojawią się m.in. Pijus Opera, Monika Pundziūtė, „SHWR”, „Saulės kliošas” oraz „Galera”. Organizatorzy zapowiadają także występ tajemniczego gościa.

W organizację wydarzenia zaangażowali się „Jaunimo linija”, „Swedbank”, Samorząd Miasta Wilna oraz grupa medialna TV3.

Źródła: Opr. J.B. na podst. vilnius.lt

