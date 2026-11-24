Na zaproszenie kierowniczki artystycznej Polskiego Teatru „Studio”, dyrektorki danego Festiwalu Pani Lili Kiejzik, grupa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie pod kierownictwem Danuty Żygis (odpowiedzialnej za kulturę w PUTW) miała możliwość oglądać spektakle. Byliśmy zachwyceni talentem artystów, którzy w ciągu całego występu byli sami na scenie i prezentowali swe ogromne możliwości. Każdy spektakl poruszał bardzo aktualne i zrozumiane przez nas tematy.

Humor, ból i zaskoczenie

W monodramie „Samotność” poznaliśmy głębiej życie M. K. Čiurlionisa, który świat wewnętrzny widział w kolorach, dźwiękach i poezji. Miał niebywały talent, a swym poczuciem humoru potrafił zjednać wszystkich. Jednak przez swe krótkie życie czuł się samotnym.

Wielu z nas temat spektaklu „Mój ojciec” przyjęło jako historię o Holokauście na Litwie. Żydzi ścigani przez Niemców zmuszeni byli, aby wyżyć, ukrywać się w lasach. Kopali dół w ziemi i w nim mieszkali. Cierpieli głód i chłód. Ów temat bardzo boleśnie dotknął wielu z nas, niektóre osoby płakały, ocierając łzy.

Natomiast przedstawienie „Sukces” było bardzo zaskakujące i muzyczne. Podziwialiśmy talent aktora i śpiewaka Marcina Kryży, jego umiejętność obcowania z publicznością, wyjaśniał u zebranych na sali, jaki sukces osiągnęliśmy w swoim życiu, poruszył temat sztucznej inteligencji. O jego talencie i potencjale mówiliśmy dość długo.

Nowy początek, emocje i prawdziwe talenty

W spektaklu „Czyściec”, który obejrzeliśmy w Trokach, poruszono trudny i drażliwy temat przemocy domowej. To wywarło na nas ogromne wrażenie, ponieważ w wielu rodzinach i u nas występują poniżenia osobowości, narusza się prawa i dobra osobiste, wykorzystuje przewagę nad inną osobą. Odczuwaliśmy cierpienie i lęk aktorki przed mężem. I biliśmy głośne brawo, kiedy bohaterka spektaklu Helena ośmieliła się rozerwać pęta przemocy domowej i rozpocząć nowe życie.

Poznaliśmy aktora Mateusza Nowaka w spektaklu „Pan Tadeusz”. Jego emocjonalny i intensywny występ na długo zostanie w naszej pamięci. Umiał ożywić postacie Tadeusza, Zosi, Filomeny, Jankiela, Wojskiego i innych.

Aktorzy wszystkich spektakli jak Wiktor Lafarowicz („Beniowski”), Katarzyna Zawada („Helena Modrzejewska-Zakazany występ”), Przemysław Tejkowski („Skazany na noc”) są prawdziwie utalentowani, śmiało prezentują swe możliwości.

Teatr musi być

Na rozpoczęcie i zakończenie Międzynarodowego Festiwalu przebrzmiał dzwonek. Zaproszono na przyszły rok. Wybrzmiało hasło: Teatr musi być.

Rozumiemy, że organizować taki festiwal wymaga wiele wysiłku i czasu u organizatorów, są pewne trudności, ale warto poświęcić się dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Pani Lili Kiejzik oraz Edwardowi Kiejzikowi za opiekę i możliwość oglądania tak treściwych spektakli. Oderwaliśmy się od codzienności, otrzymaliśmy sporo wrażeń, mieliśmy bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką. A kontakt ze sztuką – wiadomo – poszerza nasze horyzonty.

Teresa Młyńska, słuchaczka PUTW