Gruntowna renowacja zabytkowego Ratusza

Prace objęły zarówno elewację, jak i wnętrza jednego z najważniejszych zabytków stolicy Litwy. Odrestaurowano fasady, gzymsy, historyczne okna i drzwi, wymieniono pokrycie dachowe oraz zamontowano nowe oświetlenie elewacji składające się z 76 opraw LED.

Wewnątrz odnowiono reprezentacyjne sale, klatki schodowe i parkiety. Zmodernizowano instalacje elektryczne, wentylację i chłodzenie, zamontowano 36 inteligentnie sterowanych grzejników akumulacyjnych oraz nowe systemy bezpieczeństwa. Poprawiono również dostępność budynku, instalując windę między piętrami oraz zewnętrzny podnośnik przy głównych schodach.

Jak podkreśla wicemer Wilna Simona Bieliūnė, celem inwestycji było nie tylko zachowanie zabytku, lecz także szersze otwarcie go na mieszkańców.

„Odnowiony Ratusz ma być nie tylko reprezentacyjną przestrzenią miejską czy miejscem, do którego zaglądamy przy specjalnych okazjach. Chcemy, aby był on żywą częścią życia kulturalnego i społecznego Wilna — otwartą dla mieszkańców, gości miasta, twórców i społeczności. Odnowione i nowo otwarte przestrzenie dają więcej możliwości dla kultury, spotkań i inicjatyw, a piwnice pozwalają nie tylko odkryć kolejną warstwę historii Ratusza, ale także stworzyć nowe życie tego miejsca” — mówi Simona Bieliūnė.

Niezwykłe odkrycie podczas remontu

Jedną z największych niespodzianek było odkrycie na sklepieniu Sali Kameralnej malowideł z początku XIX w. ukrytych pod późniejszymi warstwami farby.

Przedstawiają one alegoryczne postaci kobiet symbolizujące cztery pory roku: Wiosnę z rogiem obfitości i kwiatami, Lato ze snopem zboża i kosą, Jesień z owocami oraz Zimę przy palenisku.

Po odkryciu fragmentów malowideł wstrzymano prace i wezwano specjalistów, którzy odsłonili większą część historycznej kompozycji.

Historyczne piwnice otwarte dla zwiedzających

Ważnym rezultatem renowacji jest udostępnienie większej części podziemi Ratusza. Zachowane mury dokumentują kolejne etapy rozwoju budynku, w tym okres sprzed nadania Wilnu praw magdeburskich w 1387 r.

Można tam odnaleźć ślady gotyckiego Ratusza, późniejszej klasycystycznej przebudowy według projektu Laurynasa Gucevičiusa oraz zmian przeprowadzonych w latach 1936-1939. W przyszłości podziemia mają pełnić również funkcję edukacyjną i kulturalną.

„Po trwającym ponad rok remoncie i renowacji Ratusz nadal będzie miejscem obywatelskim, wielokulturowym, otwartym, innowacyjnym, kreatywnym i, oczywiście, gościnnym. Uroczystości i ceremonie pozostają, koncerty i wystawy powracają, a drzwi dla społeczności, twórców i organizatorów wydarzeń otwierają się szerzej niż kiedykolwiek” — zapewnia Perlis Vaisieta, dyrektor stołecznego Ratusza.

Prace rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku i trwały około rok. Renowacją objęto zabytkowy budynek o powierzchni ponad 2 tys. m². Jak zaznaczył dyrektor spółki Vilniaus vystymo kompanija Andrius Mikalauskas, dodatkowym wyzwaniem było prowadzenie remontu w częściowo funkcjonującym budynku, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzających i ochrony zabytkowych elementów.

Wartość umowy wyniosła prawie 4 mln euro. Wykonawcą była spółka UAB Ekstra statyba.