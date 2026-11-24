Godz. 16:00 — rozświetlenie choinki i program świąteczny w parku w Rudominie.

Godz. 17:00 — zabawy dla dzieci w Centrum Kultury w Rudominie.

Podczas święta na wszystkich będzie czekał Święty Mikołaj, widowiskowy pokaz rzeźbienia w lodzie z muzyką i efektami specjalnymi, a także DJ BEHAPPY, który zadba o muzykę i doskonałą zabawę.

Następnie elfy zaproszą wszystkie dzieci do Centrum Kultury w Rudominie, gdzie czekać będą na nie wesołe świąteczne zabawy i mnóstwo atrakcji.

Niech ten wieczór będzie pierwszym krokiem w magicznym oczekiwaniu na Boże Narodzenie!

Centrum Kultury w Rudominie