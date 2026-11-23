Różne pokolenia i środowiska muzyczne

Festiwal „Musica Vitae” to znacznie więcej niż koncert. To spotkanie, podczas którego splatają się tradycja i nowoczesność, kreatywność i profesjonalizm, a przede wszystkim szczera radość płynąca ze wspólnego śpiewania. W Rudominie na jednej scenie spotkały się chóry reprezentujące różne miasta i społeczności Litwy, połączone wspólną pasją do muzyki, śpiewu i budowania więzi poprzez sztukę.

Tego dnia publiczność miała okazję wysłuchać niezwykle różnorodnego repertuaru, obejmującego zarówno litewską muzykę chóralną i pieśni ludowe, jak i kompozycje współczesne. Występy zespołów reprezentujących różne pokolenia i środowiska muzyczne stworzyły barwną mozaikę dźwięków, emocji i artystycznych interpretacji.

Trzynaście zespołów

Podczas tegorocznej edycji festiwalu na scenie zaprezentowało się trzynaście zespołów: chór „Bijūnėlis” ze Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach – kierownik Arūnas Pikšrys, akompaniatorka Jurgita Umaraitė; chór kobiecy „Eldija” z Centrum Kultury w Elektrenach – kierowniczka Greta Garmašaitė-Balienė; chór młodzieżowy ze Szkoły Sztuk Pięknych w Niemenczynie – kierownik Ramūnas Juknevičius, akompaniatorka Judita Ūksaitė; chór męski „Vytis” z Centrum Kultury w Wilnie – kierownik Deimantas Raščinskis; chór męski „Varpas” – prezes chóru Alfredas Basevičius, kierownik artystyczny i dyrygent Algirdas Norvilas, akompaniatorka Vilma Pečiukonytė; chór mieszany „Pagirių Dainoriai” z Centrum Kultury w Pogirach – kierowniczka Janina Pamarnackienė; chór mieszany seniorów „Ainiai” – kierowniczka Jurgita Šalčiūtė; chór mieszany „Čiūto” z Centrum Kultury w Poniewieżu – kierowniczka Dalia Gaspariūnienė; chór dziecięcy „Dainorėliai” ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie – kierowniczki Tatjana Kinderevičienė i Elžbieta Ivanauskaitė, akompaniatorka Milena Uscilienė; zespół męski „Seni Draugai” – kierownik Petras Garšva; chór mieszany „Fortūna” z Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie – kierowniczka Agneta Sarafinaitė; chór dziecięcy „Dainuojantys Vaikai” – kierowniczka Marija Bacytė, akompaniatorka Vilma Pečiukonytė; chór kobiecy „Eglė” – dyrygentka Marija Bacytė, akompaniatorka Vilma Pečiukonytė.

Każdy z trzynastu zespołów wniósł na festiwal coś wyjątkowego, dzieląc się z publicznością własną muzyczną opowieścią, pełną wrażliwości, emocji i niezapomnianych chwil. Różnorodność głosów, repertuaru i muzycznych osobowości pokazała, jak wielką siłę ma wspólne śpiewanie i jak pięknie muzyka potrafi łączyć ludzi niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Pasja do muzyki nie zna granic

Festiwal „Musica Vitae 2026” stał się nie tylko okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego poszczególnych chórów, ale również przestrzenią spotkania, inspiracji i integracji środowiska chóralnego. Był pięknym świadectwem tego, że pasja do muzyki nie zna granic, a wspólny śpiew pozostaje jednym z najpiękniejszych sposobów wyrażania emocji i budowania wspólnoty.

Organizatorem Republikańskiego Festiwalu Chórów „Musica Vitae 2026” było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie