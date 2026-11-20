Józef Maksymilian Ossoliński (1754 – 1826) — polski powieściopisarz, poeta, badacz i historyk literatury, historyk, tłumacz, leksykograf, jeden z głównych prekursorów badań nad Słowiańszczyzną, działacz kulturalny epoki oświecenia, założyciel Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w roku 1817, któremu przekazał swój potężny księgozbiór. Zakład Narodowy im. Ossolińskich stał się jedną z najważniejszych i najstarszych instytucji naukowych oraz kulturalnych w Polsce.

Sylwetkę tego wybitnego przedstawiciela polskiego oświecenia przybliżą: dr Dorota Sidorowicz-Mulak — wicedyrektorka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Biblioteki Ossolineum i dr Agnieszka Franczyk-Cegła — reprezentująca Ossolineum.

Wstęp wolny

Wydarzenie w języku polskim

Wirtualną wystawę poświęconą J. M. Ossolińskiemu można obejrzeć tu: https://drive.google.com/file/d/1EbDFtbvOFINTEgG04SL2bQ-V_C4J98Fh/view

Organizatorzy:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Uniwersytet w Białymstoku

Rada Samorządu Studenckiego Filii UwB w Wilnie

Partner:

Instytut Polski w Wilnie

Instytut Polski w Wilnie