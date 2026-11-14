Intensywne warsztaty z zespołem „Krakus”

Podczas kilkudniowych zajęć uczestnicy doskonalili technikę wykonania tańców rzeszowskich. Warsztaty taneczne prowadziła Katarzyna Bełczewska-Jędras, choreografka i instruktorka tańca związana z zespołem „Krakus”. Pierwsze kroki taneczne stawiała w rodzinnym Zespole Pieśni i Tańca „Lasowiacy” w Stalowej Woli, a z krakowskim zespołem związana jest od czasów studenckich.

Dzięki jej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu młodzież mogła intensywnie pracować nad nowym repertuarem, poznając bogactwo tradycji tanecznych regionu rzeszowskiego oraz doskonaląc technikę wykonawczą.

Warsztaty obejmowały również zajęcia wokalne. Prowadziła je Agnieszka Zaczkowska, która przez cały czas trwania szkolenia akompaniowała uczestnikom, wspierając ich codzienną pracę artystyczną. Połączenie zajęć tanecznych i wokalnych pozwoliło młodzieży jeszcze pełniej poznać tradycje polskiego folkloru.

Wspólna pasja i integracja młodzieży

Pobyt w Krakowie był nie tylko okazją do wytężonej pracy artystycznej, lecz także do integracji z członkami Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. Wspólne zajęcia, rozmowy i spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości oraz bliższe poznanie środowiska młodych ludzi, których łączy pasja do polskiej kultury ludowej.

Śladami kultury i tradycji

W czasie wolnym od warsztatów uczestnicy odwiedzili Muzeum Etnograficzne w Krakowie, gdzie mogli poszerzyć swoją wiedzę o kulturze, zwyczajach i tradycjach poszczególnych regionów Polski.

Kraków młodzieży przybliżył Szymon Powroźnik, koordynator projektów ZPiT AGH „Krakus”, który zaprezentował najważniejsze miejsca dawnej stolicy Polski, opowiadając o jej historii, dziedzictwie i wyjątkowej atmosferze.

Odkrywając piękno Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Przez cały pobyt uczestnicy mieszkali w Ośrodku Korzkiew, położonym u stóp malowniczego zamku w Korzkwi. Stamtąd wyruszali na wycieczki po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Młodzież zwiedziła część Szlaku Orlich Gniazd oraz Ojcowski Park Narodowy. Przewodniczka Anna Dąbek odkrywała przed uczestnikami najpiękniejsze zakątki regionu, prowadząc grupę do Zamku w Pieskowej Skale, ruin zamku w Ojcowie oraz słynnej Groty Łokietka. Była to nie tylko fascynująca podróż przez historię, ale również spotkanie z niezwykłym pięknem polskiej przyrody.

Lekcja historii przed Świętem Niepodległości

W drodze powrotnej do domu uczestnicy odwiedzili Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzięki pasjonującym opowieściom muzealnych przewodników była to wyjątkowa lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci młodzieży. Zwiedzanie muzeum stało się szczególnym wprowadzeniem do zbliżających się obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz okazją do refleksji nad drogą Polski do wolności i rolą tych, którzy o nią walczyli.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku za życzliwość oraz umożliwienie naszej grupie nieodpłatnego zwiedzania ekspozycji. Dzięki temu młodzież mogła jeszcze pełniej poznać postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i losy odradzającej się Rzeczypospolitej. Było to niezwykle wartościowe doświadczenie edukacyjne, które pozwoliło spojrzeć na historię nie tylko przez pryzmat dat i wydarzeń, lecz także ludzi, których determinacja i poświęcenie przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ta wyjątkowa wizyta stała się pięknym zwieńczeniem całego wyjazdu, łączącego rozwój artystyczny z poznawaniem polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Wspomnienia, które pozostaną na długo

Wyjazd do Krakowa był dla młodych artystów czasem intensywnej pracy, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji oraz poznawania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zdobyte doświadczenia z pewnością zaowocują podczas kolejnych występów i projektów realizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”.

Członkowie zespołu składają serdeczne podziękowania kierownictwu, instruktorom i całej społeczności Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” za życzliwe przyjęcie, profesjonalnie przygotowane warsztaty oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej nauce, integracji i wymianie doświadczeń.

Niestety, tuż po szczęśliwym powrocie do domu uczestnicy wyjazdu otrzymali wiadomość o tragicznych wydarzeniach, które 7 listopada miały miejsce na krakowskim Rynku. Wiadomość ta głęboko poruszyła młodzież i opiekunów, którzy jeszcze chwilę wcześniej cieszyli się gościnnością miasta oraz życzliwością spotkanych na swojej drodze ludzi.

Społeczność Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka” składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim osób dotkniętych tą tragedią. Łączymy się w bólu z mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi, których dotknęły te dramatyczne wydarzenia.

Fot. archiwum Zespołu Pieśni i Tańca „Rudomianka”

Centrum Kultury w Rudominie