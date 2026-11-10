24-letni mężczyzna, w minioną sobotę (7 listopada), na Rynku Głównym w Krakowie wjechał samochodem na płytę Rynku i otworzył ogień z broni automatycznej do przechodniów. Podczas strzelaniny zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych było dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony, trafił do szpitala, po dwóch dniach zmarł. Prokuratura krajowa poinformowała, że pomimo śmierci sprawcy śledztwo będzie kontynuowane.

Wcześniej w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła trzy ciała. Policja sądzi, że przed udaniem się do Krakowa sprawca zamordował swoich rodziców oraz siostrę.

Solidarność z ofiarami

Prezydent Polski Karol Nawrocki w dniu ataku podpisał rozporządzenie w sprawie żałoby narodowej na terenie całego kraju. „Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń” — napisał Karol Nawrocki.

Kondolencje ofiarom ataku złożył też premier Polski. „Musimy wykazać się nadzwyczajną solidarnością na wszystkich szczeblach. Dziś nie ma miejsca na żadną grę. Zginęło sześć osób. Wymagana jest od wszystkich w Polsce pełna powaga i solidarność z rodzinami ofiar” — oświadczył po zamachu w Krakowie Donald Tusk.

Komendant wojewódzki policji w Krakowie, nadinspektor Artur Bednarek, zaapelował do mieszkańców o czujność w domach i przestrzeni publicznej. „W dalszym ciągu prowadzimy czynności związane z sobotnim atakiem na Rynku w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Pracują przy nim policja i inne służby” — oświadczył policjant.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że służby zareagowały błyskawicznie. „Czas reakcji służb pokazuje ich skuteczność, a także wysoki stopień przygotowania” — powiedział na konferencji prasowej. Wojewoda zaznaczył, że w drugiej minucie od zgłoszenia na miejscu byli już obecni funkcjonariusze straży miejskiej, a w trzeciej minucie doszło do interwencji policji.

Podczas zamachu na Rynku Głównym w Krakowie w sobotę zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych | Fot. EPA-ELTA

Reakcja Litwy

Najważniejsze osoby na Litwie w związku z wydarzeniem w Polsce złożyły kondolencje. „Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Wszystkim rannym życzę jak najszybszego i pełnego powrotu do zdrowia” — napisał Gitanas Nausėda.

Premier Mindaugas Sinkevičius podkreślił, że w tej trudnej chwili Litwa jest razem z Polską i jej obywatelami. W podobnym tonie napisał szef litewskiej dyplomacji. Kęstutis Budrys oświadczył, że w tym tragicznym dniu Litwa jest razem z narodem polskim. Szef MSW Martynas Katelynas wyraził solidarność i wsparcie dla swojego odpowiednika, ministra spraw wewnętrznych i administracji Polski Marcina Kierwińskiego, a także wszystkich Polaków.

Wyrazy wsparcia i solidarności wyrazili również światowi liderzy. „Jego Świątobliwość Leon XIV, głęboko zasmucony wiadomością o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny w Krakowie, wyraża swoją duchową bliskość w Chrystusie Zmartwychwstałym ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią” — napisano w komunikacie Stolicy Apostolskiej.

Departament Stanu USA wyraził solidarność z mieszkańcami Polski i Krakowa. „Składamy najszczersze kondolencje rodzinom ofiar oraz wszystkim osobom dotkniętym. Stany Zjednoczone wyrażają solidarność z Polską i mieszkańcami Krakowa” — napisano w oświadczeniu.

Na tragedię zareagował też prezydent Ukrainy. „W imieniu Narodu Ukraińskiego oraz własnym składam szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla napastnika i mamy nadzieję, że kara będzie dotkliwa” — napisał w sobotę Wołodymyr Zełenski.

„Na pewno nie trzeba zgrywać bohatera” — twierdzi Ramūnas Matonis | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

Ukryć się i powiadomić

Atak w Krakwie wywołał szok w Polsce i na świecie oraz postawił społeczeństwo przed faktem, że nawet w najbardziej bezpiecznych miejscach może wydarzyć się tragiczny scenariusz, na który nikt nie jest gotowy. Co więc trzeba wiedzieć, jeśli się znajdzie w epicentrum zbrojnego ataku? Redakcja „Kuriera Wileńskiego” w tej sprawie zwróciła się do Departamentu Policji.

— Trzeba jak najszybciej się ukryć. Jeśli są budynki, na przykład kawiarnie lub inne obiekty, gdzie można ukryć się, to trzeba to niezwłocznie zrobić. Na pewno nie trzeba zgrywać bohatera i samemu próbować obezwładnić uzbrojonego napastnika. Kiedy się już ukryje, to trzeba niezwłocznie zatelefonować na 112, aby poinformować funkcjonariuszy policji o wydarzeniu — instruuje w rozmowie z naszym dziennikiem Ramūnas Matonis, rzecznik prasowy policji.

Funkcjonariusz podkreśla, że w pierwszej kolejności trzeba zadbać o bezpieczeństwo własne. Dopiero wtedy, gdy się ukryje w odpowiednim miejscu, można zastanawiać się nad kolejnymi krokami.

— Jeśli to jest możliwe, to na pewno będzie przydatne dla policji, jeśli się zapamięta wygląd napastnika. Jeśli był w samochodzie, to przydatna informacja będzie o tablicy rejestracyjnej, modelu i kolorze samochodu. Jeśli jest możliwość bezpiecznego sfilmowania lub sfotografowania sprawcy, to warto to zrobić. Dobrze jest też zwrócić uwagę, skąd przyjechał i dokąd pojechał, jeśli sprawcy udało się zbiec z miejsca przestępstwa. Im funkcjonariusze policji otrzymają więcej informacji o napastniku, tym będzie im łatwiej go zatrzymać. W pierwszej kolejności jednak trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, czyli uciekać i ukrywać się — podkreśla rzecznik prasowy.

Pomoc innym, jak zaznacza policjant, jest zależna od okoliczności.

— W miarę możliwości, gdyby obok były dzieci lub osoby niepełnosprawne, to oczywiście trzeba nimi się zaopiekować. To są takie podstawowe rady, jak trzeba zachować w podobnej sytuacji — podkreśla Ramūnas Matonis.